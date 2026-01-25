Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Flipkart Republic Day Sale: बजेटमध्ये बेस्ट डील! Motorola च्या या स्मार्टफोनवर बंपर ऑफर, 7 हजार रुपयांच्या डिस्काऊंटसह करा खरेदी

Motorola Edge 50 Fusion Price Dropped: 20 हजार रुपयांच्या किंमतीत एक स्मार्टफोन शोधत असाल ज्यामध्ये प्रिमियम डिझाईन, दमदार परफॉर्मेंस आणि कर्व्ड OLED डिस्प्ले असेल तर Motorola चा हा स्मार्टफोन एक चांगला ऑप्शन ठरणार आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 07:47 PM
  • Motorola Edge 50 Fusion वर मोठं डिस्काऊंट उपलब्ध
  • स्मार्टफोनच्या खरेदीवर सुमारे 26 टक्के डिस्काऊंट
  • Motorola Edge 50 Fusion मध्ये प्लास्टिक फ्रेमसह इको-लेदर बॅक डिझाईन
जर तुम्ही Motorola स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल आणि एखाद्या बजेट रेंज स्मार्टफोनच्या शोधात असाल तर तुमच्यासाठी फ्लिपकार्टवर एक जबरदस्त ऑफर सुरु आहे. फ्लिपकार्टवर सुरु असलेल्या रिपब्लिक डे सेल 2026 मध्ये स्मार्टफोनवर अनेक ऑफर्स आणि डिस्काऊंट उपलब्ध आहेत. ज्यामुळे या सेलमध्ये ग्राहकांना स्मार्टफोन अतिशय कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. सेलमध्ये अनेक आकर्षक डिल्स उपलब्ध आहेत. अशाच एका डिलबद्दल आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. फ्लिपकार्ट रिपब्लिक डे सेल 2026 मध्ये Motorola Edge 50 Fusion वर मोठं डिस्काऊंट उपलब्ध आहे. Motorola चा हा फोन प्रीमियम कर्व्ड डिस्प्ले आणि दमदार फीचर्ससाठी ओळखला जातो. हाच स्मार्टफोन आता अतिशय कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे.

चार्जिंग करताना फोन फुटला! Samsung Galaxy S25+ प्रकरणाने सोशल मीडियावर खळबळ, कंपनीने दिलं स्पष्टीकरण

Motorola Edge 50 Fusion वर ऑफर्स उपलब्ध

Motorola Edge 50 Fusion स्मार्टफोन कंपनीने 25,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच केला होता. मात्र आता या स्मार्टफोनच्या खरेदीवर सुमारे 26 टक्के डिस्काऊंट ऑफर केलं जात आहे. म्हणजेच ग्राहकांना मोटोरोलाच्या या स्मार्टफोनच्या खरेदीवर सुमारे 7 हजार रुपयांची बचत करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे फ्लिपकार्टवर सुरु असलेल्या सेलमध्ये या मोटोरोला स्मार्टफोनची किंमत 18,999 रुपये झाली आहे. प्रीमियम फीचर्सवाला हा स्मार्टफोन आता ग्राहकांना अतिशय कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच ग्राहक 668 रुपयांच्या ईएमआय ऑफरचा फायदा घेऊन देखील हा स्मार्टफोन खरेदी करू शकतात. ग्राहकांना तुम्ही हा फोन फक्त 668 रुपयांच्या EMI वर दरमहा खरेदी करू शकता, जो विशेषतः विद्यार्थी आणि पहिल्यांदा स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांसाठी उपयुक्त आहे. जुना स्मार्टफोन एक्सतेंज केल्यास ग्राहकांना आणखी बचत करण्याची संधी मिळणार आहे.

Motorola Edge 50 Fusion चे दमदार फीचर्स

डिस्प्ले आणि प्रोसेसर

Motorola Edge 50 Fusion मध्ये प्लास्टिक फ्रेमसह इको-लेदर बॅक डिझाईन दिले आहे, ज्यामुळे डिव्हाईसला प्रिमियम लुक मिळतो. या फोनमध्ये IP68 रेटिंग आहे, ज्यामुळे फोन पाणी आणि धुळीपासून सुरक्षित राहतो. या डिव्हाईसमध्ये 6.7-इंच P-OLED कर्व्ड डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. स्क्रीनवर कॉर्निंग गोरिला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दिले आहे. फोन अँड्रॉईड 14 वर आधारित आहे आणि या डिव्हाईसमध्ये स्नॅपड्रॅगन 7s जेन 2 प्रोसेसर देण्यात आला आहे. या डिव्हाईसमध्ये 12GB रॅम आणि 512GB पर्यंत स्टोरेजचा ऑप्शन देण्यात आला आहे, ज्यामुळे मल्टीटास्किंग आणि गेमिंग दोन्ही स्मूद होते.

Tech Tips: एक क्लिक… आणि सगळं गायब! फोन Factory Reset कधी करावा? तुमचे एक पाऊल ठरू शकते मोठी चूक

कॅमेरा सेटअप

फोटोग्राफीसाठी Motorola डिव्हाईसमध्ये 50MP चा मुख्य कॅमेरा आणि 13MP चा सेकेंडरी लेंस दिली आहे. फ्रंटला 32MP चा सेल्फी कॅमेरा दिला आहे, जो व्हिडीओ कॉलिंग आणि सोशल मीडियासाठी बेस्ट आहे. या सर्व फीचर्समुळे हा स्मार्टफोन कमी किंमतीत एक चांगला पर्याय बनतो.

Jan 25, 2026 | 07:47 PM

