Jio Recharge Plan: नवा मंथली प्लॅन यूजर्ससाठी ठरणार खास! युट्यूब प्रिमियमपासून डेटा-कॉलिंगपर्यंत यूजर्सना मिळणार ओटीटीची मजा

जिओने पुन्हा एकदा धमाका केला आहे. या नव्या रिचार्ज प्लॅनमध्ये यूजर्सना ओटीटी फायद्यांसह इतर अनेक बेनेफिट्स देखील मिळणार आहेत. एवढंच नाही तर यामध्ये यूजर्सना डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंगची सुविधा देखील मिळणार आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 11:02 AM
  • जिओच्या मंथली रिचार्ज प्लॅनने केला धमाका
  • नवीन रिचार्ज प्लॅनची किंमत 500 रुपये
  • ‘हॅप्पी न्यू ईयर’ प्लॅनमध्ये अ‍ॅप्सचे मोफत ओटीटी सबस्क्रिप्शन
जिओ यूजर्ससाठी अतिशय आनंदाची बातमी आहे. देशातील आघाडीची टेलिकॉम कंपनी जिओने आणखी एक नवीन रिचार्ज प्लॅन लाँच केला आहे. या प्लॅनमध्ये दिर्घकाळ व्हॅलिडीटी नाही तर ओटीटी फायदे मिळणार आहे. हा एक मंथली रिचार्ज प्लॅन आहे. कंपनीचा हा प्लॅन अतिशय खास ठरणार आहे. कारण या प्लॅनमध्ये यूजर्सना बरेच ओटीटी फायदे मिळणार आहेत. कंपनीने लाँच केलेल्या या नवीन रिचार्ज प्लॅनची किंमत 500 रुपये आहे. हा प्रीपेड प्लॅन ‘हॅप्पी न्यू ईयर प्लॅन’ स्वरुपात लाँच करण्यात आला आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना केवळ डेटा, कॉलिंग आणि युट्यूब सब्सक्रिप्शनच नाही तर इतर अनेक ओटीटी फायदे देखील मिळणार आहेत.

Free Fire Max: OB52 अपडेटनंतर गेममध्ये पुन्हा धमाका! लॉगिन मिशन ईव्हेंट लाईव्ह, फ्री रिवॉर्ड्सचा पडणार पाऊस

जिओने लाँच केला 500 रुपयांचा प्रीपेड रिचार्ज प्लॅन

जिओने लाँच केलेल्या ‘हॅप्पी न्यू ईयर’ या प्रीपेड प्लॅनची किंमत 500 रुपये आहे. कंपनीच्या या प्लॅनची व्हॅलिडीटी 28 दिवसांची आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना एकूण 56GB डेटा ऑफर केला जातो. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना रोज 2GB हाय-स्पीड डेटा मिळतो. याशिवाय, या प्लॅनमध्ये कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाशिवाय कोणत्याही नेटवर्कवर अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंगची सुविधा देखील मिळते. तसेच हा प्लॅन यूजर्सना रोज 100 एसएमएसची सुविधा देखील दिली जाते, ज्यामुळे यूजर्स मेसेजिंगचा वापर करू शकतात. एवढंच नही तर कंपनीच्या या प्लॅनमध्ये अनेक ओटीटी अ‍ॅप्सचे फ्री सब्सक्रिप्शन देखील मिळते. त्यामुळे हा प्लॅन यूजर्ससाठी अतिशय फायदेशीर ठरतो. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

यूजर्सना मिळणार या अ‍ॅप्सचे मोफत ओटीटी सबस्क्रिप्शन

28 दिवसांची व्हॅलिडीटी आणि डेटा फायद्यांसह कंपनीच्या या प्लॅनची आणखी एक विशेषता म्हणजे अ‍ॅप्सचे मोफत ओटीटी सबस्क्रिप्शन.

  • युट्यूब प्रिमियम
  • प्राइम व्हिडिओ मोबाइल एडीशन
  • जिओहॉटस्टार (टीव्ही/मोबाइल)
  • सोनी लिव्ह
  • झी 5
  • लायन्सगेट प्ले
  • डिस्कव्हरी प्लस
  • सन NXT
  • कांचा लंका
  • प्लॅनेट मराठी
  • चौपाल
  • होइचोई
  • फॅनकोड
  • जिओटिव्ही आणि जीओ एआय क्लाऊड
या प्लॅनमध्ये यूजर्सना हे सर्व ओटीटी पूर्णपणे मोफत मिळतील.

Google Translate चा खेळ खल्लास? OpenAI ने केला सायलेंट धमाका! ChatGPT साठी आणलं नवं फीचर

यूजर्सना हे फायदे देखील मिळणार

केवळ ओटीटीच नाही तर कंपनीच्या या प्लॅनमध्ये काही जास्तीचे फायदे देखील ऑफर केले जाणार आहेत. नवीन कनेक्शनवर जिओहोमचे 2-महीन्याचे फ्री ट्रायल आणि जीओ एआय क्लाऊड वर 50GB स्टोरेज देखील फ्री मिळणार आहे. यासोबतच या प्लॅनमध्ये गुगल जेमिनीचे 18-महीन्यांचे प्रो प्लॅन देखील फ्री मिळणार आहे, ज्यांची किंमत हजारो रुपये आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: Jio रिचार्जवर कोणकोणत्या ऑफर्स मिळतात?

    Ans: अतिरिक्त डेटा/कॉल फ्री, OTT सब्सक्रिप्शन (JioCinema, JioTV), Cashback ऑफर्स

  • Que: Jio रिचार्ज किती वेळेत सक्रिय होतो?

    Ans: बहुतेक प्लॅन्स रिचार्ज झाल्यानंतर त्वरित सक्रिय होतात.

  • Que: Jio रिचार्जचा पेमेंट पद्धती कोणत्या आहेत?

    Ans: डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बँकिंग, यूपीआय (गुगल पे, फोनपे, पेटीएम), वॉलेट्स

Published On: Jan 19, 2026 | 11:02 AM

