Jio Recharge Plan: अनलिमिटेड कॉलिंग आणि बरेच फायदे… केवळ इतक्या रुपयांत मिळणार तब्बल 90 दिवसांची व्हॅलिडीटी

जिओच्या पोर्टफोलिओमध्ये असे अनेक प्लॅन्स आहेत, ज्यामध्ये यूजर्सना अत्यंत कमी पैशांत अनेक फायदे मिळतात. काही प्लॅन्समध्ये अत्यंत कमी किंमतीत दिर्घकाळ व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाते.

Updated On: Jan 25, 2026 | 06:30 AM
  • 90 दिवसांच्या रिचार्ज प्लॅनची किंमत 899 रुपये
  • यूजर्सना फ्री नॅशनल रोमिंगची सुविधा मिळणार
  • जियो एआई क्लाउडमध्ये 50GB फ्री स्टोरेज
देशातील आघाडीच्या टेलिकॉम कंपनी जिओच्या पोर्टफोलियोमध्ये अनेक स्वस्त रिचार्ज प्लॅन्स आहेत. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना अनेक फायदे मिळतात, ज्यांची किंमत देखील कमी असते. याशिवाय प्लॅनची किंमत जरी कमी असली तरी देखील यामध्ये बरेच फायदे मिळतात. अशाच एका प्लॅनबद्दल आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. कंपनीकडे असा एक रिचार्ज प्लॅन आहे, ज्याची व्हॅलिडीटी 90 दिवसांची आहे. कंपनीच्या या प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड कॉलिंग, डेटा, फ्री एसएमएस आणि एआयचे सब्सक्रिप्शन देखील मिळणार आहे. म्हणजेच यूजर्सना कमी पैशांमध्ये अनेक फायदे मिळणार आहेत.

Sony चा हटके प्रयोग! कंपनीने लाँच केले क्लिप स्टाईलवाले ईयरबड्स; तब्बल 37 तासांची बॅटरी लाईफ आणि बरंच काही… वाचा किंमत

कंपनीचा 90 दिवसांचा रिचार्ज प्लॅन

कंपनीच्या पोर्टफोलिओमधील 90 दिवसांच्या रिचार्ज प्लॅनची किंमत 899 रुपये आहे. कंपनी त्यांच्या या प्रीपेड प्लॅनमध्ये यूजर्सना संपूर्ण भारतात अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग ऑफर करते. यासोबतच यूजर्सना फ्री नॅशनल रोमिंगची सुविधा देखील मिळणार आहे. जिओच्या या प्लॅनमध्ये डेली 2GB हाई स्पीड डेटा आणि 100 फ्री एसएमएस देखील मिळणार आहेत. याशिवाय कंपनी त्यांच्या यूजर्सना 20GB एक्स्ट्रा डेटा ऑफर करते. एवढंच नाही तर या प्लॅनमध्ये यूजर्सना अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर केला जातो. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

या प्रीपेड प्लॅनमध्ये मिळणाऱ्या इतर फायद्यांबद्दल बोलायचं झालं तर कंपनी यूजर्सना जिओ एआय क्लाऊड आणि जिओ टिव्हीचा फ्री एक्सेस दिला जातो. जियो एआई क्लाउडमध्ये 50GB फ्री स्टोरेज ऑफर केला जातो. कंपनीने अलीकडेच गुगलसोबत भागीदारी केली आहे. या भागीदारीमुळे वापरकर्त्यांना जेमिनी प्रो सबस्क्रिप्शनचा अ‍ॅक्सेस मिळतो, ज्याची किंमत 35,100 रुपये आहे.

899 रुपयांच्या या प्लॅनमध्ये मिळणाऱ्या फायद्यांबद्दल थोडक्यात सांगायचे झाले तर यूजर्सना 90 दिवसांच्या व्हॅलिडीटसह संपूर्ण भारतात अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग, फ्री नेशनल रोमिंग आणि डेली 2GB हाई स्पीड डेटा मिळतो. तसेच यूजर्सना 20GB एक्स्ट्रा डेटा आणि अनलिमिटेड 5G डेटा देखील दिला जाणार आहे. कंपनीचा हा प्लॅन यूजर्सना जियो एआई क्लाउडमध्ये 50GB स्टोरेज ऑफर करतो. कंपनीचा हा प्लॅन यूजर्सना गुगल जेमिनी प्रोचे फ्री सब्सक्रिप्शन देखील दिले जाते.

Samsung ची मोठी ऑफर! यूजर्सना फ्री मिळणार 10 हजारांचं Amazon गिफ्ट कार्ड, फक्त करावे लागणार ‘हे’ काम

98 दिवसांचा रिचार्ज प्लॅन

899 रुपयांच्या प्लॅनव्यतिरिक्त कंपनीकडे आणखी एक स्वस्त रिचार्ज प्लॅन देखील आहे, ज्यामध्ये 98 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाते. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना संपूर्ण भारतात अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग, फ्री नेशनल रोमिंगसह डेली 2GB हाई स्पीड डेटा आणि 100 फ्री एसएमएसची सुविधा दिली जाते. जिओच्या या रिचार्ज प्लॅनची किंमत 999 रुपये आहे.

Published On: Jan 25, 2026 | 06:30 AM

Jan 25, 2026 | 06:30 AM
