Republic Day 2026: या खास पद्धतीने साजरा करा यंदाचा प्रजासत्ताक दिन, Google Gemini ने बनवा परफेक्ट फोटो

तुम्ही देखील प्रजासत्ताक दिनानिमित्त खास फोटोशूट करण्याचा विचार करताय का? पण सामान आणि कपडे नाहीत? गुगल जेमिनीच्या मदतीने तुम्हा अगदी चुटकीसरशी तुमचे खास फोटो तयार करू शकता. यासाठी कुठे जाण्याची देखील गरज नाही.

Updated On: Jan 26, 2026 | 04:03 AM
  • Google Gemini च्या मदतीने तयार करा जबरदस्त AI फोटो
  • मोबाईलवरच तयार करा खास फोटो
  • AI च्या रंगात प्रजासत्ताक दिन
भारतचा 77 व्या प्रजासत्ताक दिन आज म्हणजेच 26 जानेवारी 2026 रोजी साजरा केला जात आहे. आज संपूर्ण देश देशभक्तीच्या रंगात रंगलेला दिसणार आहे. दिल्लीमध्ये प्रजासत्ताक दिनानिमित्त परेडचे आयोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय शाळा, कॉलेज सर्वत्र प्रजासत्ताक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला जाणार आहे.

Sony चा हटके प्रयोग! कंपनीने लाँच केले क्लिप स्टाईलवाले ईयरबड्स; तब्बल 37 तासांची बॅटरी लाईफ आणि बरंच काही… वाचा किंमत

तुम्हाला देखील स्वत:ला देशभक्तीच्या रंगात रंगलेले बघायचं आहे का? पण यासाठी लागणारं सामान आणि कपडे तुमच्याकडे नाही आहे? चिंता करण्याची गरज नाही. तुम्ही घरबसल्या कोणत्याही सामानाशिवाय तुमचे प्रजासत्ताक दिन साजरा करतानाचे खास फोटो तयार करू शकता. यासाठी गुगल जेमिनी तुमची मदत करणार आहे. आता आम्ही तुम्हाला काही प्रॉम्प्ट्स सांगणार आहोत, ज्यांचा वापर करून तुम्ही परफेक्ट फोटो तयार करू शकता.

  • A young Indian man standing confidently outdoors, saluting with his right hand while smiling proudly. He is wearing a stylish off-white distressed jacket over a dark inner shirt. Behind him, the Indian national flag fills the background, with the Ashoka Chakra clearly visible and the tricolour waving in the wind. Bright daylight, open sky, patriotic atmosphere. Sharp facial details, expressive eyes, well-groomed hair, light stubble.
 
  • Ultra-realistic modern patriotic portrait of the uploaded Indian boy sitting casually on a concrete step, holding the Indian tricolor flag behind him flowing in the wind. White oversized long-sleeve T-shirt, black cargo pants, black sneakers, sling bag. India Gate neon-lit in the background, Ashoka Chakra as a subtle holographic overlay, cinematic dusk lighting, shallow depth of field, crisp 8K DSLR quality. Bold graphic 26 in tricolor, “JANUARY” with glitch-blur typography.
 
  • USE THIS IMAGE INTO “A HIGH-RESOLUTION PORTRAIT OF A YOUNG INDIAN WOMAN WITH LONG, DARK BROWN HAIR AND SUBTLE HIGHLIGHTS, SMILING WARMLY AT THE CAMERA. SHE IS STANDING OUTDOORS ON A SUNLIT, TREE-LINED ROAD, POSING GRACEFULLY WHILE HOLDING THE ENDS OF A VIBRANT TRICOLOR DUPATTA (SAFFRON, WHITE, AND GREEN).” TIRE & ACCESSORIES: “SHE IS WEARING A TRADITIONAL WHITE CHIKANKARI KURTA WITH INTRICATE FLORAL EMBROIDERY. RAPED OVER HER OULDER IS A SHEER, LIGHTWEIGHT DUPATTA.
 
  • A high-quality, cinematic portrait of a young Indian man with stylish hair, wearing a vibrant saffron (orange) shirt and white trousers. He is crouching confidently and holding a large, realistic Indian National Flag (Tiranga) on a wooden pole. The background is a creative blend of the tricolor (saffron, white, and green) featuring a subtle Ashoka Chakra and faint silhouettes of famous Indian monuments. Professional lighting, patriotic vibe, 4k resolution, highly detailed.”
 
  • A young Indian man use my face accurately with all facial features standing confidently outdoors, saluting with his right hand while smiling proudly. He is wearing a stylish off-white distressed jacket over a dark inner shirt. Behind him, the Indian national flag fills the background, with the Ashoka Chakra clearly visible and the tricolour waving in the wind. Bright daylight, open sky, patriotic atmosphere. Sharp facial details, expressive eyes, well-groomed hair, light stubble.
एक क्लिकमध्ये मीम तयार! Google Photos चं नवं फीचर युजर्ससाठी गेमचेंजर, असा करा वापर
  • “A realistic with a and a looking confidently towards the side. He is wearing a white shirt with a saffron and green tri-color stole (dupatta) around his neck. In the background, there is a large blue Ashoka Chakra and two white doves flying in a sky filled with saffron, white, and green smoke clouds. The bottom of the image has the name ‘RAFTAAR’ written in a glowing 3D tri-color font. High resolution, cinematic lighting, patriotic theme.”

Web Title: Use this prompt in google gemini to make republic day celebrating images tech news marathi

Published On: Jan 26, 2026 | 04:03 AM

Topics:  

