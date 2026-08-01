पुण्यातील सायबर सुरक्षा कंपनी Byteseal ची कमाल ! सुरक्षित पासवर्ड व्यवस्थापनासाठी बायोमेट्रिक प्लॅटफॉर्म

पुणे : बँकिंग, ऑनलाईन खरेदी, सोशल मीडिया ते कार्यालयीन खात्यांपर्यंत आज प्रत्येक व्यक्ती अनेक डिजिटल ओळखी (Digital Identities) हाताळत असते. मात्र, पुन्हा-पुन्हा तोच पासवर्ड वापरणे, पासवर्ड विसरणे किंवा तो सहज हॅक होणे यामुळे पासवर्ड आजही ऑनलाइन सुरक्षेतील सर्वात मोठी कमकुवत कडी ठरत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर पुण्यातील सायबर सुरक्षा क्षेत्रातील Byteseal या कंपनीने व्यक्ती आणि संस्थांना सुरक्षित पद्धतीने पासवर्ड व्यवस्थापित करता यावेत आणि त्यांची डिजिटल ओळख अधिक सुरक्षित राहावी यासाठी बायोमेट्रिक सुरक्षा प्लॅटफॉर्म सादर केला आहे.
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पिंपरी-चिंचवड येथील तंत्रज्ञान उद्योजक निखिलेश वाणी यांनी २०१७ मध्ये Byteseal ची स्थापना केली. कंपनीने बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (Biometric Authentication), हार्डवेअर-आधारित सुरक्षा आणि प्रगत एन्क्रिप्शन तंत्रज्ञानाचा संगम साधणारे समाधान विकसित केले असून, डिजिटल क्रेडेन्शियल्स सुरक्षितरीत्या साठवणे, वापरणे आणि व्यवस्थापित करण्याची अधिक विश्वासार्ह पद्धत उपलब्ध करून दिली आहे.
अलीकडच्या काळात सायबर हल्ल्यांचे स्वरूप अधिक क्लिष्ट होत आहे. फिशिंग ई-मेल्स, बनावट संकेतस्थळे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित फसवणूक आणि क्रेडेन्शियल चोरी यांसारख्या माध्यमांतून सायबर गुन्हेगार संवेदनशील माहिती मिळवण्याचे नवनवे मार्ग शोधत आहेत. जागतिक स्तरावरील विविध अहवालांनुसार, चोरीला गेलेले किंवा तडजोड झालेले क्रेडेन्शियल्स हे डेटा गळतीमागील प्रमुख कारणांपैकी एक आहेत.
Byteseal चे सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिलेश वाणी म्हणाले, “आजच्या घडीला सायबर सुरक्षेची आव्हाने केवळ तंत्रज्ञानापुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत, तर ती मानवी वर्तनाशीही जोडली गेली आहेत. कमकुवत आणि वारंवार वापरले जाणारे पासवर्ड हे जागतिक स्तरावरील सुरक्षा भंगाचे एक प्रमुख कारण आहे. बायोमेट्रिक पडताळणी आणि हार्डवेअर-आधारित संरक्षण यांची सांगड घालून अधिक मजबूत प्रमाणीकरण प्रणाली उपलब्ध करून देणे, तसेच क्रेडेन्शियल्स धोक्यात येण्याचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी करणे हा आमचा उद्देश आहे.”
पारंपरिक पासवर्ड व्यवस्थापन साधनांपेक्षा Byteseal चा प्लॅटफॉर्म वेगळा आहे. या प्रणालीमध्ये वापरकर्त्याच्या ओळखीची पडताळणी करण्यासाठी फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरणाचा प्राथमिक वापर केला जातो. बायोमेट्रिक पडताळणीनंतरच साठवलेल्या क्रेडेन्शियल्सचा वापर करता येतो, त्यामुळे संवेदनशील माहिती केवळ अधिकृत व्यक्तींनाच उपलब्ध राहते.
या प्लॅटफॉर्मचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची ऑफलाईन रचना (Offline Architecture). संवेदनशील क्रेडेन्शियल्स, एन्क्रिप्शन कीज आणि सुरक्षित व्हॉल्ट्स हे पूर्णपणे क्लाउडवर न ठेवता स्वतंत्र हार्डवेअरमध्ये साठवले जातात. त्यामुळे रिमोट सायबर हल्ले आणि नेटवर्क-आधारित धोक्यांचा धोका कमी करण्यास मदत होते.
या प्लॅटफॉर्ममध्ये ब्रूट-फोर्स हल्ले, फिशिंग प्रयत्न आणि उदयोन्मुख AI-आधारित सायबर धोक्यांपासून माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी अत्याधुनिक एन्क्रिप्शन मानकांचाही समावेश करण्यात आला आहे. बायोमेट्रिक पडताळणी, हार्डवेअर-आधारित सुरक्षा आणि एन्क्रिप्शन यांचा समन्वय साधून बदलत्या सायबर धोक्यांविरोधात अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे.
वाणी पुढे म्हणाले, “भारतामध्ये डिजिटल व्यवहार आणि ऑनलाइन सेवांचा वेगाने विस्तार होत आहे. त्यामुळे संधी वाढत असतानाच सायबर सुरक्षेचे महत्त्वही अधिक वाढले आहे. लोकांचे आयुष्य अधिकाधिक डिजिटल होत असताना सुरक्षित आणि वापरण्यास सुलभ अशा प्रमाणीकरण उपायांची गरज भविष्यात आणखी वाढणार आहे.”
Byteseal च्या मते, बायोमेट्रिक-आधारित पासवर्ड व्यवस्थापन आणि अधिक सक्षम डिजिटल ओळख पडताळणी प्रणाली भविष्यातील सायबर सुरक्षेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतील. आपल्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून व्यक्ती आणि संस्थांना त्यांची डिजिटल ओळख सुरक्षित ठेवण्यास मदत करण्याबरोबरच सुरक्षित प्रवेश अधिक सोपा आणि विश्वासार्ह बनवण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे.
पुणे मुख्यालय असलेली Byteseal कंपनी क्रेडेन्शियल-आधारित सायबर हल्ल्यांचा धोका कमी करणारी आणि अधिक सुरक्षित डिजिटल व्यवहारांना चालना देणारी तंत्रज्ञानाधारित उपाययोजना विकसित करण्यावर सातत्याने भर देत आहे.