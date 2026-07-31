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Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Updated On: Jul 31, 2026 | 02:21 PM IST
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सारांश

भिवंडी महानगरपालिका क्षेत्रातील नारपोली गंगाराम वाडी येथील कोहिनूर अपार्टमेंट ही तळ अधिक चार मजली ही अतिधोकादायक ठरवलेली इमारत गुरुवारी रात्री साडे अकरा वाजताच्या सुमारास पत्त्याच्या बंगल्या प्रमाणे कोसळली.

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भिवंडी महानगरपालिका क्षेत्रातील नारपोली गंगाराम वाडी येथील कोहिनूर अपार्टमेंट ही तळ अधिक चार मजली ही अतिधोकादायक ठरवलेली इमारत गुरुवारी रात्री साडे अकरा वाजताच्या सुमारास पत्त्याच्या बंगल्या प्रमाणे कोसळली.या इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली अडकून आतापर्यंत सात जणांचा मृत्यू झाला असून तीन ते चार जण आणखी ढिगाऱ्या खाली अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
ह्या विषयाची सखोल माहिती आणि विश्लेषण जाणून घेण्यासाठी पहा संपूर्ण व्हिडिओ.

Follow Us:
विस्तार

भिवंडी महानगरपालिका क्षेत्रातील नारपोली गंगाराम वाडी येथील कोहिनूर अपार्टमेंट ही तळ अधिक चार मजली ही अतिधोकादायक ठरवलेली इमारत गुरुवारी रात्री साडे अकरा वाजताच्या सुमारास पत्त्याच्या बंगल्या प्रमाणे कोसळली.या इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली अडकून आतापर्यंत सात जणांचा मृत्यू झाला असून तीन ते चार जण आणखी ढिगाऱ्या खाली अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
ह्या विषयाची सखोल माहिती आणि विश्लेषण जाणून घेण्यासाठी पहा संपूर्ण व्हिडिओ.

Web Title: A four story building collapsed like a stack of cards in bhiwandi 9 people died

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Published On: Jul 31, 2026 | 02:21 PM

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