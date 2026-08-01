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Marathi Actress: “लग्नानंतर सासरी प्रचंड त्रास…’ ; मराठमोळ्या अभिनेत्रीने अखेर व्यक्त केली मनातील खंत

Updated On: Aug 01, 2026 | 01:30 PM IST
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सारांश

Marathi Actress: रुपेरी पडद्यावर कायम आनंदी आणि हसतमुख दिसणाऱ्या कलाकारांच्या आयुष्यातही अनेक संघर्ष असतात. एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीने लग्नानंतर करिअर आणि कुटुंब या दोन्ही गोष्टी सांभाळताना आलेल्या अडचणींबद्दल मनमोकळेपणाने भाष्य केले.

Marathi Actress: "लग्नानंतर सासरी प्रचंड त्रास...' (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Marathi Actress: "लग्नानंतर सासरी प्रचंड त्रास...' (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • अभिनेत्रीने लग्नानंतर करिअर आणि कुटुंब सांभाळताना आलेल्या संघर्षांबद्दल खुलासा केला.
  • प्रसिद्धी आणि यश असूनही वैयक्तिक जबाबदाऱ्या सांभाळणे सोपे नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
  • मुलाखतीत त्यांनी महिलांसमोर उभ्या राहणाऱ्या करिअर-विरुद्ध-कुटुंब या द्वंद्वावर स्पष्टपणे मत व्यक्त केले.
Marathi Actress Kishori Godbole : रुपेरी पडद्यावर कायम हसतमुख दिसणाऱ्या कलाकारांच्या आयुष्यातही अनेक चढ-उतार असतात. प्रसिद्धी काम आणि यश मिळालं तरी वैयक्तिक आयुष्यातील अडचणी त्यानांही या अभिनेत्रींना देखील चुकीत नाही. अशाच मराठी  लोकप्रिय अभिनेत्री किशोरी गोडबोल यांनी अनुभवाबद्दल मनमोकळेपणाने भाष्य केले आहे. लग्नानंतर करिअर आणि या दोन्ही गोष्टी सांभाळताना त्यांना कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागला, याबद्दल त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितले आहे.लग्नाच्या सुरुवातीच्या दिवसाबद्दल अभिनेत्री काय म्हणाली?

त्यावेळी त्या म्हणाल्या की, शूटिंगसाठी सकाळपासून रात्रीपर्यंत घराबाहेर राहावं लागायचं त्यात मुंबईतील वाहतूक आणि लांबचा प्रवास यामुळे दिवसातील मोठा वेळ कामातच जायचा. परिणामी घरात वेळ असल्याने सुरुवातीच्या काळात सासरच्या मंडळींना हे पटत नव्हतं. त्यांच्या दृष्टीने नोकरी म्हणजे ठराविक वेळेची असते. अभिनय क्षेत्रात मात्र दिवसाचे १२ ते १३ तास सहज जातात, हे त्यांना माहीत नव्हतं.

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या कारणामुळे सुरुवातीचे काही दिवस त्यांच्यासाठी तणावाचे ठरले. वारंवार घराबाहेर राहण्याबद्दल प्रश्न विचारले जायचे. मात्र त्यांनी कधीही संयम सोडला नाही. आपल्या कामाचं महत्त्व आणि त्यामागची मेहनत घरच्यांना समजावून सांगण्याचा त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केला.

काळ पुढे सरकत गेला आणि हळूहळू घरच्यांनाही अभिनय क्षेत्राचं वास्तव समजू लागलं. शूटिंगचे तास, प्रवास आणि कलाकारांचं व्यस्त आयुष्य त्यांनी जवळून पाहिलं. त्यानंतर परिस्थिती बदलली. कुटुंबीयांचा पाठिंबा मिळू लागला आणि घरातील वातावरणही सकारात्मक झालं.

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अनुभवही याच गोष्टीची जाणीव

आज अनेक महिला करिअर आणि संसार दोन्ही जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे पार पाडत आहेत. मात्र त्यासाठी त्यांना अनेकदा स्वतःच्या आवडी-निवडी बाजूला ठेवाव्या लागतात. कलाकारांचं आयुष्य बाहेरून जितकं आकर्षक दिसतं, तितकंच त्यामागे मेहनत, त्याग आणि संघर्ष दडलेला असतो. किशोरी गोडबोले यांचा अनुभवही याच गोष्टीची जाणीव करून देतो.

अभिनेत्रीच्या कामाबद्दल सांगायचं झालं तर…

अभिनेत्री किशोरी गोडबोले यांच्या कामाबद्दल सांगायचं झालं तर, अनेक चित्रपट आणि मालिकांच्या माध्यामांतून प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. तसेच ती सोशलमीडियाला सुद्धा सक्रिय आहे.

Web Title: Popular marathi actress kishori godbole opens up about marriage struggles

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Published On: Aug 01, 2026 | 01:30 PM

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