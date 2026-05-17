US Iran Tension : ‘वादळापूर्वीची शांतात’ , ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ; मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग आणखी गडद

Iran Missile Power : इराणचे शक्तीप्रदर्शन! अमेरिकेचे दावे फोल? ३० मिसाइल साइट्स अजूनही ‘ॲक्टिव्ह’
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी त्यांच्या अधिकृत ट्रुथ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एआयच्या मदतीने तयार केलेले काही फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोत एका अथांग समुद्रात अमेरिकन आणि इराणच्या बलाढ्य युद्धनौका समोरासमोर दिसत आहेत. समुद्राच्या भयंकर लाटा आणि आकाशातून चमकणारी वीज थेट महायुद्धाचे संकेत देत आहे. शिवाय या फोटोत ट्रम्प आक्रमक भूमिकेत असून त्यांच्या मागे अमेरिकन नौदलाचे वरिष्ठ अधिकारी तैनात आहेत. हा फोटो शेअर करताना ट्रम्प यांनी It War The Calm Before the Storm म्हणजेच वादळापूर्वीची शांतता असे लिहिले आहे.
आणखी एका फोटोत ट्रम्प अत्यंत हाय-टेक स्पेस वॉर रुममध्ये उभे राहून जागतिक परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आसल्यासारखे दिसत आहेत. या फोटोच्या कॅप्शनमध्ये त्यांनी स्पेस फोर्स असे लिहिले आहे. या दोन्ही पोस्टमुळे अमेरिका (America) आता इराणवर कोणत्याही क्षणी मोठा हल्ला करु शकते अशा चर्चांणा उधाण आले आहे.
सध्या ट्रम्प यांच्या या पोस्टवर अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाकडून किंवा व्हाईट हाऊसकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. मात्र या पोस्टवरुन ट्रम्प केवळ इराणला इशारा देत आहेत की खरेच अमेरिका युद्धाची तयारी करत आहेत असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. होर्मुझ समुद्रात आधीच दोन्ही देशांच्या युद्धनौका तैनात असताना ट्रम्प यांच्या या एआय फोटोंनी युद्धाच्या ठिणगीला हवा दिली आहे.
ट्रम्प यांच्या या पोस्टमुळे पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खळबळ उडाली आहे. होर्मुझमध्ये दोन्ही देशांत पुन्हा तणाव निर्माण झाल्यास बाजारपेठेत इंधन आणि उर्जा संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ज्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवरच नव्हे, तर जगभरातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. होर्मुझचा मार्ग हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या व्यापारी मार्गांपैकी एक आहे. या मार्गावरुन जगातील एकूण २० टक्के तेल वाहतूक केली जाते.
