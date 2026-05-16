OpenAI वर गंभीर आरोप! Google आणि Meta सोबत शेअर केला जातोय यूजर्सचा वैयक्तिक डेटा? कंपनीवर खटला दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

OpenAI वर यूजर्सचा वैयक्तिक डेटा Google आणि Meta सोबत शेअर केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी कॅलिफोर्नियामध्ये कंपनीविरोधात खटला दाखल करण्यात आला असून, यूजर्सच्या प्रायव्हसीवर मोठे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

Updated On: May 16, 2026 | 11:27 AM
  • OpenAI वर ChatGPT यूजर्सचा डेटा Google आणि Meta सोबत शेअर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
  • खटल्यानुसार, Meta Pixel आणि Google Analytics सारख्या ट्रॅकिंग टूल्सचा वापर केला जात होता.
  • या आरोपांमुळे AI चॅटबोट्स वापरणाऱ्या करोडो यूजर्सच्या प्रायव्हसीबाबत चिंता वाढली आहे.
AI कंपनी OpenAI वर आता एक गंभीर आरोप करण्यात आला आहे, यामुळे आता कंपनीवर खटला देखील दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये कंपनीवर असा आरोप करण्यात आला आहे की, चॅटजीपीटीचा वापर करणाऱ्या यूजर्सचा डेटा त्यांच्या स्पष्ट परवानगिशिवाय गुगल आणि मेटासोबत शेअर केला जात आहे. दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यामध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, चॅटजीपीटीला विचारले जाणारे प्रश्न, ईमेल एड्रेस आणि इतर खाजगी माहिती ट्रॅकिंग टूल्सद्वारे या कंपन्यांपर्यंत पोहोचवली जात आहे. हा खटला कॅलिफोर्नियाच्या फेडरल कोर्टात दाखल करण्यात आला आहे.

चॅटजीपीटीवर हा डेटा शेअर करण्याचा आरोप

दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यानुसार, चॅटजीपीटी वेबसाईटवर असे ट्रॅकिंग टूल्स लावण्यात आले होते, जे यूजर्सच्या अ‍ॅक्टिव्हिटी रेकॉर्ड करत होते. यामध्ये मेटा पिक्सेल आणि गूगल ॲनालिटिक्स सारखे टूल्स समाविष्ट असल्याचा देखील दावा करण्यात आला आहे. असा आरोप करण्यात आला आहे की, या टूल्सद्वारे यूजर्सची माहिती आपोआप गुगल आणि मेटापर्यंत पाठवली जात होती. या संपूर्ण प्रकरणावर अद्याप ओपनएआयने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

यूजर्सच्या प्रायव्हसीवर प्रश्न

दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यामध्ये असं म्हटलं आहे की, आज असे अनेक लोकं आहेत, जे AI चॅटबोट्सना त्यांच्या वैयक्तिक सल्लागाराप्रमाणे मानतात. यूजर्स एआय चॅटबोटसोबत आरोग्याविषयीचे प्रश्न, कायदेशीर बाबी, आर्थिक प्रकरणे आणि वैयक्तिक समस्या देखील शेअर करतात. याच कारणामुळे यूजर्सना अशी आशा असते की, त्यांची माहिती सुरक्षित राहावी आणि कोणासोबत शेअर केली जाऊ नये. मात्र आता करण्यात आलेल्या आरोपानंतर एआय चॅटबोट्सचा वापर करणाऱ्या यूजर्सच्या प्रायव्हसीवर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कारण हा प्रश्न करोडो लोकांच्या प्रायव्हसी आणि सुरक्षेचा आहे.

ट्रॅकिंग सिस्टिम कशी काम करते?

मेटा पिक्सेल आणि गूगल ॲनालिटिक्स सारख्या टूल्सचा वापर वेबसाईटवरील ट्रॅफिक समजण्यासाठी आणि जाहिराती पाहण्यासाठी केला जातो. या टूल्समुळे समजत की, यूजर्स काय पाहत आहेत आणि यूजर्सना कोणत्या गोष्टीमध्ये जास्त आवड आहे. उदाहरणार्थ, जर कोणी इंटरनेटवर नवीन टीव्ही सर्च केलं आणि नंतर त्याला वेगवेगळ्या वेबसाइटवर टीव्हीच्या जाहिराती दिसू लागतात, तर अनेकदा अशाच प्रकारच्या ट्रॅकिंग सिस्टीम कार्यरत असतात. कंपनीवर करण्यात आलेले आरोप खरे सिद्ध झाले, तर याचा अर्थ असा होईल की, ChatGPT वर विचारलेल्या प्रश्नांचा वापर लोकांना टारगेटेड जाहिराती दाखवण्यासाठी केला गेला.

