Pandemic Alert: कोरोनापेक्षाही भयंकर! हंताव्हायरस नव्हे तर दोन देशांमध्ये ‘या’ व्हायरसने घेतले शेकडो बळी; पाहा भीषण वास्तव

WHO Global Health Emergency May 2026 : कोरोना महासाथीच्या भयंकर आठवणी अजून ताज्या असतानाच, संपूर्ण जग पुन्हा एकदा एका मोठ्या आरोग्य संकटाच्या उंबरठ्यावर उभे राहिले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) आणि आफ्रिका सीडीसीने (Africa CDC) अत्यंत संसर्गजन्य आणि प्राणघातक ‘इबोला’ (Ebola Virus Disease) विषाणूच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली आहे. आफ्रिकेतील डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो (DRC) आणि शेजारील देश युगांडामध्ये इबोलाच्या नव्या ‘बुंदीबुग्यो’ स्ट्रेनने (Bundibugyo Strain) प्रचंड थैमान घातले असून, शेकडो संशयित रुग्णांची नोंद झाली आहे. दुसरीकडे, दक्षिण अमेरिकेतून निघालेल्या एका आंतरराष्ट्रीय क्रूझ जहाजावरून ‘हंताव्हायरस’चा (Hantavirus) प्रसार थेट युरोप आणि अमेरिकेपर्यंत झाल्याने जागतिक आरोग्य यंत्रणा हादरून गेल्या आहेत.
आफ्रिका सीडीसीने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, काँगोच्या पूर्व इतुरी प्रांतात इबोला विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे आतापर्यंत ८० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. येथील बुनिया, रवामपारा आणि मोंगवालू या आरोग्य क्षेत्रांमध्ये २४६ हून अधिक संशयित रुग्ण आढळून आले आहेत. परिस्थिती अधिक गंभीर बनली कारण एका स्थानिक नर्सचा ताप, उलट्या आणि अंतर्गत रक्तस्राव (Bleeding) यांसारखी भीषण लक्षणे दिसल्यानंतर मृत्यू झाला, ज्यानंतर हा उद्रेक समोर आला. युगांडाच्या आरोग्य मंत्रालयानेही काँगोमधून आलेल्या प्रवाशांमुळे त्यांच्या देशात अत्यंत संसर्गजन्य इबोला विषाणूच्या प्रकरणांची आणि मृत्यूची पुष्टी केली आहे. बुनिया आणि रवामपारा हे शहरी भाग असल्याने आणि येथील खाणकामामुळे लोकांची सतत ये-जा असल्याने हा विषाणू शेजारील दक्षिण सुदानमध्ये पसरण्याचा धोका प्रचंड वाढला आहे.
या नवीन उद्रेकाचे सर्वात चिंताजनक वैशिष्ट्य म्हणजे हा संसर्ग इबोलाच्या ‘झायर’ प्रकाराऐवजी ‘बुंदीबुग्यो स्ट्रेन’मुळे (Non-Zaire strain) पसरत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या तज्ज्ञांनुसार, सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या इबोला लसी या झायर प्रकारावर प्रभावी ठरतात, मात्र बुंदीबुग्यो किंवा सुदान स्ट्रेनवर अद्याप कोणतीही अधिकृत परवानाप्राप्त लस किंवा निश्चित उपचार उपलब्ध नाही. यामुळे वैद्यकीय पथकांसमोर रुग्णांचे प्राण वाचवण्याचे आणि संसर्ग रोखण्याचे दुहेरी आव्हान निर्माण झाले आहे.
🚨BREAKING: WHO just declared an international health emergency over a rare Ebola strain that has killed dozens across the Democratic Republic of Congo and Uganda The outbreak involves the Bundibugyo virus, one of the rarer Ebola variants. WHO classified it as a “public health… pic.twitter.com/rmwpdTXHSG — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 17, 2026
जग आधीच इबोलाशी लढत असताना, ‘एमव्ही होंडियस’ (MV Hondius) या आलिशान डच क्रूझ जहाजावरून सुरू झालेल्या हंताव्हायरसच्या उद्रेकाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ उडवून दिली आहे. अर्जेंटिनामधून अंटार्क्टिका आणि दक्षिण अटलांटिक बेटांच्या सफरीसाठी निघालेल्या या जहाजावरील प्रवाशांना ‘अँडीज हंताव्हायरस’ची (Andes Hantavirus) लागण झाली आहे. या संसर्गामुळे आतापर्यंत ३ प्रवाशांचा मृत्यू झाला असून ११ हून अधिक जण गंभीर बाधित आहेत. हे जहाज स्पेनच्या कॅनरी बेटांवर रिकामे करण्यात आले असून प्रवाशांना आपापल्या देशात पाठवण्यात आले आहे. मात्र, चिंतेची बाब म्हणजे फ्रान्स, स्पेन, अमेरिका आणि कॅनडामध्येही या क्रूझवरून परतलेल्या प्रवाशांच्या चाचण्या पॉझिटिव्ह आल्या आहेत. पॅरिसमधील आयसीयूमध्ये एका फ्रेंच महिलेला कृत्रिम फुफ्फुसाच्या मशीनवर (ECMO) ठेवण्यात आले आहे.
आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हंताव्हायरस हा संसर्ग प्रामुख्याने उंदरांच्या विष्ठा, मूत्र किंवा लाळेने दूषित झालेल्या हवेद्वारे श्वासावाटे मानवी शरीरात प्रवेश करतो. मात्र, सध्या पसरत असलेला ‘अँडीज स्ट्रेन’ हा जगातील एकमेव असा प्रकार आहे, जो एका मानवातून दुसऱ्या मानवात (Human-to-Human transmission) थेट संपर्काद्वारे पसरू शकतो. क्रूझ जहाजावरील बंद आणि मर्यादित जागेमुळे हा विषाणू वेगाने पसरल्याचा संशय आहे. सध्या कॅनडाच्या ब्रिटिश कोलंबिया आणि युकोन प्रांतातही याच्या रुग्णांना क्वारंटाईन करण्यात आले आहे.
Ans: इबोलाचा हा धोकादायक प्रादुर्भाव प्रामुख्याने डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो (DRC) आणि युगांडामध्ये पसरला आहे.
Ans: या क्रूझ जहाजावर 'अँडीज हंताव्हायरस'चा प्रादुर्भाव झाला असून, तो एका मानवाकडून दुसऱ्या मानवात पसरण्यास सक्षम आहे.
Ans: नाही, सध्या पसरत असलेल्या इबोलाच्या 'बुंदीबुग्यो स्ट्रेन'वर कोणतीही परवानाप्राप्त लस किंवा विशिष्ट उपचार उपलब्ध नाही.