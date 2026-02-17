टेक विश्वाला मोठा धक्का! संगणक वैज्ञानिक David J. Farber यांचे निधन, वयाच्या 91 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

दिल्लीत एआय इम्पॅक्ट समिटचे उद्घाटन! भारत बनणार जगाचे AI केंद्र, पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला विश्वास
फार्बर यांचा मुलगा इमानुएल फार्बरने वडीलांच्या निधनाची पुष्टी केली आहे. शिक्षक, मार्गदर्शक आणि संशोधक या सर्वच क्षेत्रांमध्ये डेविड जे. फार्बर यांनी त्यांची अनोखी ओळख निर्माण केली होती. त्यांच्या अनेक विद्यार्थ्यांनी इंटरनेट टेक्नोलॉजीच्या विकासात महत्त्वााची भुमिका निभावली आहे. नेटवर्किंगवर त्यांनी केलेल्या संशोधन आणि मार्गदर्शनामुळे त्यांना इंटरनेटचे जनक असे म्हटलं जाते. (फोटो सौजन्य – X)
मिळालेल्या माहितीनुसार, फार्बर यांनी 1950 च्या दशकात प्रतिष्ठित बेल लॅबोरेटरीजमधून त्यांच्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्यावेळी संगणक प्रामुख्याने गणना करण्यापुरता मर्यादित होता. मात्र फार्बर यांनी केलेल्या संशोधन आणि मार्गदर्शनामुळे कंप्यूटिंग नेटवर्क कम्युनिकेशनच्या एका नवीन दिशेला वळले.
फार्बर यांनी केलेला हा बदल नंतर इंटरनेट आर्किटेक्चरचा पाया बनला. तंत्रज्ञानाच्या जगात, नेटवर्क-आधारित संप्रेषणाची कल्पना प्रत्यक्षात आणणाऱ्या प्रमुख आर्किटेक्टपैकी एक मानले जाते.
Airtel Postpaid Family Plans: रिचार्ज 1 आणि यूजर्स 4… फॅमिली प्लॅन्समध्ये डेटासह मिळणार एंटरटेनमेंटची मेजवानी! वाचा सविस्तर
आजच्या काळात आपण ज्या पद्धतीने इंटरनेटचा वापर करत आहोत, हे सर्वकाही डेविड जे. फार्बर यांच्यामुळे शक्य झालं आहे. डेविड फार्बर यांचा जन्म अमेरिकेत झाला होता. फार्बरने इंटरनेट क्षेत्रात मोठे योगदान दिले आहे. जेव्हा संगणक मोठ्या प्रयोगशाळांमध्ये मर्यादित होते तेव्हा फार्बरने जगातील पहिल्या संगणक नेटवर्कपैकी एक तयार करण्यास मदत केली. टेक एक्सपर्ट्सचं असं मत आहे की, जर डेविड जे. फार्बर नसते तर आज कदाचित आपण गूगल, फेसबुक किंवा व्हाट्सअॅपचा वापर करू शकलो नसतो. डेविड फार्बर केवळ कोडिंग किंवा ताऱ्यांपर्यंत मर्यादित नव्हते. ते अमेरिकेतील फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (FCC) चे मुख्य टेक्निकल अधिकारी देखील होते.