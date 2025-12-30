Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Download This App Youll Get Information About Metro Train And Bus Routes All In One Place

फक्त एक ॲप आणि प्रवासाची चिंता मिटली! मेट्रो, रेल्वे आणि बसचे सर्व मार्ग आता एकाच जागी

Mappls Apps News: मॅपल्स वापरकर्ते आता अॅपमध्ये मेट्रो, रेल्वे आणि बस मार्गांची माहिती मिळवू शकतील. सध्या कोणत्या शहरांमध्ये हे वैशिष्ट्य सुरू केले आहे ते शोधा.

Updated On: Dec 30, 2025 | 08:51 PM
फक्त एक ॲप आणि प्रवासाची चिंता मिटली! (Photo Credit- X)

फक्त एक ॲप आणि प्रवासाची चिंता मिटली! (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • फक्त एक ॲप आणि प्रवासाची चिंता मिटली!
  • मेट्रो, रेल्वे आणि बसचे सर्व मार्ग आता एकाच जागी
  • ‘मॅपल्स’चा नवा अवतार
मॅपमायइंडियाच्या (MapMyIndia) स्वदेशी डिजिटल मॅपिंग आणि नेव्हिगेशन अॅप, मॅपल्सचे वापरकर्ते अॅपमध्ये मेट्रो, रेल्वे आणि बस मार्गांची माहिती मिळवू शकतील. मॅपमायइंडियाने म्हटले आहे की या नवीन वैशिष्ट्यामुळे खाजगी आणि सार्वजनिक वाहतूक अनुभव एकाच अॅपमध्ये उपलब्ध होतील. मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या घोषणेनुसार, कंपनी मल्टीमॉडल सार्वजनिक वाहतूक मार्गांचा समावेश करून त्यांच्या क्षमता वाढवत आहे. असे मानले जाते की या वैशिष्ट्याच्या समावेशामुळे मॅपल्सचे एक व्यापक आणि मल्टीमॉडल मोबिलिटी प्लॅटफॉर्म म्हणून स्थान आणखी मजबूत होईल.

मॅपल्सवर उपलब्ध सार्वजनिक वाहतूक मार्ग

या नवीन वैशिष्ट्यासह, प्रवाशांना आता सार्वजनिक वाहतूक मार्ग, स्थानके, थांबे आणि इंटरचेंज पर्याय पाहता येतील, ज्यामुळे त्यांच्यासाठी ते सोपे होईल. कंपनीने म्हटले आहे की यामुळे प्रवाशांना अधिक कार्यक्षम आणि शाश्वत प्रवासाची योजना करण्यास मदत होईल.

हे देखील वाचा: फोल्डेबल iPhone ला टक्कर देण्यासाठी Samsung सज्ज! स्क्रीन, प्रोसेसरसह Galaxy Z Fold 8 चे इतर फीचर्स लीक, इतकी असेल किंमत

कोणत्या शहरांनी ही सेवा सुरू केली आहे ते जाणून घ्या..

दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद, चंदीगड, पुणे, कोलकाता, अहमदाबाद, नागपूर, इंदूर, पटना, लखनौ, कानपूर, आग्रा, जयपूर, कोची आणि भोपाळ यासह निवडक शहरांमध्ये हे मल्टीमॉडल सार्वजनिक वाहतूक मार्ग सुरू करण्यात आले आहेत.

हे वैशिष्ट्य iOS आणि वेब आवृत्त्यांवर उपलब्ध आहे.

कंपनीच्या मते, हे वैशिष्ट्य सध्या Maples च्या iOS आणि वेब आवृत्त्यांवर उपलब्ध आहे. लवकरच Android वर मल्टीमॉडल सार्वजनिक वाहतूक मार्ग वैशिष्ट्य आणण्याची योजना आहे. Maples ने सांगितले की त्यांच्या वापरकर्त्यांची संख्या आधीच 40 दशलक्षांपेक्षा जास्त झाली आहे आणि विस्तारित सार्वजनिक वाहतूक सेवेचे उद्दिष्ट शहरी प्रवाशांसाठी दैनंदिन गतिशीलता सुधारणे आहे.

हे देखील वाचा: मोबाईल युजर्सनो सावधान! सायबर क्राईम युनिटचा मोठा इशारा, तुमचं बँक खातं रिकामं होऊ शकतं

Maples अॅप वापरून, थेट रहदारी अद्यतने, घरोघरी जाण्यासाठी चरण-दर-चरण व्हॉइस-मार्गदर्शित दिशानिर्देश आणि ETA सह तुमचा मार्ग सहजपणे शोधा आणि नेव्हिगेट करा. याव्यतिरिक्त, Maple मध्ये एक डिजिटल पत्ता आणि स्थान ओळख प्रणाली, Maple ID आहे, जी प्रवाशांना त्यांच्या गंतव्यस्थानापर्यंत सहजपणे पोहोचण्यास मदत करते.

Web Title: Download this app youll get information about metro train and bus routes all in one place

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 30, 2025 | 08:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

OTT पाहणं आता महागणार! JioHotstar ने वाढवल्या सब्सक्रिप्शन प्लॅन्सच्या किंमती, दरमहिना मोजावे लागणार इतके पैसे
1

OTT पाहणं आता महागणार! JioHotstar ने वाढवल्या सब्सक्रिप्शन प्लॅन्सच्या किंमती, दरमहिना मोजावे लागणार इतके पैसे

Free Fire Max: नव्या अपडेटसह गेममध्ये झाली 3 जबरदस्त बंडल्सची एंट्री! तुमच्या कॅरेक्टरला असा द्या डॅशिंग लूक
2

Free Fire Max: नव्या अपडेटसह गेममध्ये झाली 3 जबरदस्त बंडल्सची एंट्री! तुमच्या कॅरेक्टरला असा द्या डॅशिंग लूक

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर
3

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

BSNL Recharge Plan: यूजर्सची लॉटरी लागली! 400 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळणार 3300GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग, वाचा सविस्तर
4

BSNL Recharge Plan: यूजर्सची लॉटरी लागली! 400 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळणार 3300GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग, वाचा सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Jan 21, 2026 | 04:15 AM
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM
Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 10:41 PM
Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Jan 20, 2026 | 10:11 PM
IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

Jan 20, 2026 | 09:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM