फक्त एक ॲप आणि प्रवासाची चिंता मिटली!

या नवीन वैशिष्ट्यासह, प्रवाशांना आता सार्वजनिक वाहतूक मार्ग, स्थानके, थांबे आणि इंटरचेंज पर्याय पाहता येतील, ज्यामुळे त्यांच्यासाठी ते सोपे होईल. कंपनीने म्हटले आहे की यामुळे प्रवाशांना अधिक कार्यक्षम आणि शाश्वत प्रवासाची योजना करण्यास मदत होईल.
दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद, चंदीगड, पुणे, कोलकाता, अहमदाबाद, नागपूर, इंदूर, पटना, लखनौ, कानपूर, आग्रा, जयपूर, कोची आणि भोपाळ यासह निवडक शहरांमध्ये हे मल्टीमॉडल सार्वजनिक वाहतूक मार्ग सुरू करण्यात आले आहेत.
कंपनीच्या मते, हे वैशिष्ट्य सध्या Maples च्या iOS आणि वेब आवृत्त्यांवर उपलब्ध आहे. लवकरच Android वर मल्टीमॉडल सार्वजनिक वाहतूक मार्ग वैशिष्ट्य आणण्याची योजना आहे. Maples ने सांगितले की त्यांच्या वापरकर्त्यांची संख्या आधीच 40 दशलक्षांपेक्षा जास्त झाली आहे आणि विस्तारित सार्वजनिक वाहतूक सेवेचे उद्दिष्ट शहरी प्रवाशांसाठी दैनंदिन गतिशीलता सुधारणे आहे.
Maples अॅप वापरून, थेट रहदारी अद्यतने, घरोघरी जाण्यासाठी चरण-दर-चरण व्हॉइस-मार्गदर्शित दिशानिर्देश आणि ETA सह तुमचा मार्ग सहजपणे शोधा आणि नेव्हिगेट करा. याव्यतिरिक्त, Maple मध्ये एक डिजिटल पत्ता आणि स्थान ओळख प्रणाली, Maple ID आहे, जी प्रवाशांना त्यांच्या गंतव्यस्थानापर्यंत सहजपणे पोहोचण्यास मदत करते.