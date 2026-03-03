Amazfit ने लाँच केली जबरदस्त कॉम्पॅक्ट स्मार्टवॉच! रनर आणि हाइब्रिड एथलीट्ससाठी ठरणार खास, वाचा किंमत

BSNL Holi Special Offer: डेली 2GB हाय स्पीड डेटा आणि 164 दिवसांची व्हॅलिडीटी… स्पेशल ऑफरमध्ये मिळणार ‘हे’ फायदे
अमेझफिट अॅक्टिव्ह 3 प्रीमियमची किंमत 169.99 डॉलर म्हणजेच सुमारे 15,500 रुपये आहे. सध्या हे स्मार्टवॉच यूएसमध्ये Amazfit.com आणि अॅमेझॉनवर उपलब्ध आहे. हे स्मार्टवॉच भारतात कधी लाँच होणार, याबाबत कंपनीने अद्याप कोणतीही माहिती दिली नाही. अमेझफिट अॅक्टिव्ह 3 प्रीमियम एपेक्स सिल्वर, एटलस ब्लू आणि एयरो व्हाइटकलर ऑप्शनमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य – X)
अमेझफिट अॅक्टिव्ह 3 प्रीमियममध्ये 1.32-इंच AMOLED डिस्प्ले आहे, ज्याचे रेजोल्यूशन 466 x 466 पिक्सेल आहे, पिक्सेल डेंसिटी 353ppi आहे आणि याची पीक ब्राइटनेस 3,000 निट्सपर्यंत आहे. स्क्रीन सफायर ग्लासने सुरक्षित आहे. स्मार्टवॉचमध्ये म्यूजिक आणि ऑफलाइन मॅप्ससाठी 4GB चे इंटरनल स्टोरेज आहे आणि हे अँड्रॉईड 7.0 आणि iOS 14.0 आणि त्यावरील आवृत्तीवरील झेप अॅपसह कार्य करते.
हेल्थ आणि फिटनेस ट्रॅकिंगसाठी, अमेझफिट अॅक्टिव्ह 3 प्रीमियम बायोट्रॅकर पीपीजी बायोमेट्रिक सेंसरचा वापर करते आणि 24 तास हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, स्ट्रेस, स्किन टेम्परेचर आणि स्लीप मॉनिटरिंगला सपोर्ट करते. या डिव्हाईसमध्ये PAI हेल्थ असेसमेंट सिस्टम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रॅकिंग आणि रिकवरी इनसाइट्स समाविष्ट आहे. अमेझफिट अॅक्टिव्ह 3 प्रीमियममध्ये 365mAh बॅटरी दिली आहे. डिव्हाईस नोटिफिकेशन, म्यूजिक कंट्रोल, iOS वर कॅमेरा कंट्रोल, हवामान अपडेट आणि सेडेंटरी रिमाइंडर सारख्या डेली फीचर्सला देखील सपोर्ट करते.
Mobile World Congress 2026: अल्ट्रा-थिन डिझाईन आणि पावरफुल परफॉर्मंस… टेक ईव्हेंटमध्ये HONOR चा फोल्डेबल फोन लाँच, वाचा फीचर्स
अमेझफिट अॅक्टिव्ह 3 प्रीमियम वॉच 170 हून अधिक स्पोर्ट्स मोड ऑफर करते. व्यायामासाठी स्मार्ट रिकॉग्निशन, बिल्ट-इन रनिंग वर्कआउट, झेप कोच अडॅप्टिव प्लॅन, लॅक्टेट थ्रेशोल्ड एनालिसिस, रनिंग पावर, ग्राउंड कॉन्टॅक्ट टाइम ट्रॅकिंग, पोस्चर मॉनिटरिंग आणि स्मार्ट ट्रॅजेक्टरी करेक्शनला सपोर्ट करते. अमेझफिट अॅक्टिव्ह 3 प्रीमियमच्या कनेक्टिविटी ऑप्शनमध्ये ब्लूटूथ 5.3 आणि BLE समाविष्ट आहे. डिव्हाईसमध्ये ब्लूटूथ कॉलसाठी बिल्ट-इन माइक्रोफोन आणि स्पीकर आहे. काही खास ठिकाणी झेप फ्लो व्हॉईस असिस्टेंटला सपोर्ट करते. वापरकर्ते स्ट्रावा, ट्रेनिंगपीक्स, इंटरव्हल्स.आयसीयू, गुगल फिट आणि अॅपल हेल्थसोबत डेटा सिंक करू शकतात.