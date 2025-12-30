डिलिव्हरी एजंट म्हणून भासवने
मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, भारताच्या सायबर गुन्हे युनिटने भारतीय वापरकर्त्यांना यूएसएसडी-आधारित कॉल फॉरवर्डिंग घोटाळ्यांबद्दल सतर्क केले आहे. फसवणूक करणारे डिलिव्हरी एजंट म्हणून भासवून बँक कॉल, ओटीपी आणि मेसेजिंग अॅप पडताळणीमध्ये अडथळा आणतात, वापरकर्त्यांच्या माहितीमध्ये प्रवेश मिळवतात आणि नंतर ही माहिती वापरून वापरकर्त्यांचे बँक खाते कमी करतात.
सायबर गुन्हेगार हे घोटाळे कसे करतात
सल्लागारीनुसार, हा घोटाळा सोशल इंजिनिअरिंगवर अवलंबून आहे आणि टेलिकॉम सेवांमध्ये सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या यूएसएसडी कोडबद्दल वापरकर्त्यांच्या अभावाचा फायदा घेतो. यूएसएसडी कोड इंटरनेट प्रवेशाशिवाय देखील काम करू शकतात आणि त्यांच्या त्वरित सक्रियतेमुळे ते अत्यंत धोकादायक असू शकतात.
USSD कॉल फॉरवर्डिंग स्कॅम कसा काम करतो
सल्लागारात स्पष्ट केले आहे की सायबर गुन्हेगार कुरिअर किंवा डिलिव्हरी एजंट म्हणून काम करणारे पार्सल डिलिव्हरीची पुष्टी किंवा पुनर्निर्धारण करण्याच्या बहाण्याने पीडितांशी संपर्क साधतात. कॉल दरम्यान किंवा SMS द्वारे, पीडितांना USSD कोड डायल करण्यास सांगितले जाते, सामान्यत: 21 ने सुरू होणारा मोबाईल नंबर, जो सायबर गुन्हेगार नियंत्रित करतो. हा कोड डायल केल्यावर, वापरकर्त्याच्या फोनवर कॉल फॉरवर्डिंग स्वयंचलितपणे सक्रिय होते, ज्यामुळे स्कॅमर्सना बँकेकडून येणारे कॉल, OTP पडताळणी आणि अॅप पडताळणी कॉल थेट अॅक्सेस मिळतो. सायबर गुन्हेगार नंतर व्यवहार मंजूर करू शकतात आणि वापरकर्त्यांच्या बँक खात्यांवर त्यांच्या नकळत नियंत्रण देखील ठेवू शकतात.
हा घोटाळा कसा टाळायचा
स्कॅमर्स अनेकदा कॉल करतात आणि म्हणतात, “तुमचे सिम ब्लॉक होणार आहे” किंवा “तुम्ही बक्षीस जिंकले आहे,” आणि नंतर तुम्हाला *401*<मोबाइल नंबर># असे काहीतरी डायल करण्यास सांगतात. हा कोड डायल करून, तुमचे सर्व कॉल स्कॅमरच्या नंबरवर फॉरवर्ड केले जातात. यामुळे त्यांना तुमचा OTP मिळू शकतो.
तुमच्या सिम सेटिंग्ज तपासा
जर तुम्हाला तुमचे कॉल फॉरवर्ड केले जात आहेत असा संशय असेल, तर ताबडतोब हे कोड वापरा:
स्थिती तपासण्यासाठी: *#67# किंवा *#21# डायल करा. यामुळे तुमचे कॉल डायव्हर्ट केले जात आहेत की नाही हे कळेल.
कॉल फॉरवर्डिंग बंद करण्यासाठी: ##002# डायल करा. यामुळे तुमच्या फोनवरून सर्व कॉल फॉरवर्डिंग त्वरित काढून टाकले जाईल.
२-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करा
तुमच्या व्हॉट्सअॅप आणि बँक अॅप्सवर ‘टू-स्टेप व्हेरिफिकेशन’ सक्षम करा. यासाठी फक्त एसएमएस ओटीपीपेक्षा जास्त आवश्यक आहे, तर पिन देखील आवश्यक आहे.
