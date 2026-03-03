Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Tecno Camon 50 Ultra 5g Smartphone Launched Know About The Features And Specifications Tech News Marathi

TECNO ने पुन्हा केला धमाका! लेटेस्ट स्मार्टफोनने उडवले सर्वांचे होश… 6500mAh बॅटरी आणि अनोख्या कॅमेऱ्या फीचर्सने सुसज्ज

TECNO CAMON 50 Ultra 5G: अनोख्या फीचर्स आणि मजबूत ड्यूरेबिलिटीसह कंपनीने एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. अद्याप या स्मार्टफोनची किंमत जाहीर करण्यात आली नाही.

Updated On: Mar 03, 2026 | 02:55 PM
TECNO ने पुन्हा केला धमाका! लेटेस्ट स्मार्टफोनने उडवले सर्वांचे होश... 6500mAh बॅटरी आणि अनोख्या कॅमेऱ्या फीचर्सने सुसज्ज

TECNO ने पुन्हा केला धमाका! लेटेस्ट स्मार्टफोनने उडवले सर्वांचे होश... 6500mAh बॅटरी आणि अनोख्या कॅमेऱ्या फीचर्सने सुसज्ज

Follow Us:
Follow Us:
  • स्मार्टफोनमध्ये हाय-रेजोल्यूशन कॅमेरा सेंसर, एडवांस्ड AI फीचर्स
  • CAMON 50 Ultra 5G मध्ये 6.78-इंच 1.5K कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले
  • लेटेस्ट स्मार्टफोनमध्ये ट्रिपल कॅमेरा सेटअप
टेक्नोने पुन्हा एकदा एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. हा स्मार्टफोन CAMON 50 सीरीजअंतर्गत लाँच करण्यात आला आहे. कंपनीने नवीन स्मार्टफोन CAMON 50 Ultra 5G या नावाने सादर केला आहे. हा फोन कोणताही मोठा ईव्हेंट आयोजित न करता लाँच करण्यात आला आहे. अधिक चांगली फोटोग्राफी आणि जबरदस्त ड्यूरेबिलिटीसाठी हे डिव्हाईस डिझाईन करण्यात आले आहे. यासोबतच कंपनीने लाँच केलेल्या या स्मार्टफोनमध्ये हाय-रेजोल्यूशन कॅमेरा सेंसर, एडवांस्ड AI फीचर्स आणि मिलिट्री-ग्रेड मजबूती दिली आहे.

Apple Event 2026: अखेर तो क्षण आलाच… iPhone 17e ची धमाकेदार एंट्री, MagSafe आणि A19 चिपने सुसज्ज

TECNO CAMON 50 Ultra 5G ची किंमत आणि उपलब्धता

TECNO चं असं म्हणणं आहे की, CAMON 50 Ultra 5G किंमत आणि उपलब्धता विविध स्मार्टफोन मार्केटमध्ये लवकरच घोषित केली जाणार आहे. हा नवीन स्मार्टफोन केवळ पावरफुलचं नाही तर अतिशय मजबूत देखील आहे. फोनमध्ये IP68, IP69, IP69K रेटिंग आहे. या फोनमध्ये MIL-STD-810 मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी देखील आहे. (फोटो सौजन्य – TECNO) 

TECNO CAMON 50 Ultra 5G चे स्पेसिफिकेशन्स

कंपनीने लाँच केलेल्या लेटेस्ट स्मार्टफोनच्या स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर, CAMON 50 Ultra 5G मध्ये 6.78-इंच 1.5K कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिला आहे. यासोबतच या स्मार्टफोनमध्ये 144Hz रिफ्रेश रेट, प्रोएक्सडी आय केअर टेक्नोलॉजी आणि कॉर्निंग गोरिला ग्लास 7i प्रोटेक्शन दिले आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या या लेटेस्ट स्मार्टफोनमध्ये मीडियाटेक डेमेन्सिटी 7400 अल्टिमेट (4nm) चिपसेट दिला आहे.

TECNO CAMON 50 Ultra 5G चे कॅमेरा स्पेसिफिकेशन्स

कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झालं तर, लेटेस्ट स्मार्टफोनमध्ये ट्रिपल कॅमेरा सेटअप आहे. कमी प्रकाशात कामगिरी सुधारण्यासाठी या डिव्हाइसमध्ये 1/1.56-इंच आकाराचा 50 मेगापिक्सेल सोनी LYT-700C प्रायमरी सेन्सर (OIS सह) आहे.
यासोबतच कंपनीच्या या स्मार्टफोनमध्ये

डिव्हाईसमध्ये 50MP Sony LYT-700C प्राइमरी सेंसर (OIS सह), 1/1.56-inch साइज के साथ बेहतर लो-लाइट परफॉर्मेंस देता है। साथ ही फोन में 50 MP टेलीफोटो लेंस आहे, जो 3x ऑप्टिकल झूम ऑफर करतो. यासोबतच या स्मार्टफोनमध्ये 8MP अल्ट्रावाइड लेंस वाइड शॉट्ससाठी दिले आहे.

Apple Event 2026: लेटेस्ट M4 चिपसेटसह iPad Air (2026) लाँच, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमत

इमेजिंग अधिक चांगले करण्यासाठी, फोनमध्ये AI 60x सुपरझूम आणि सुपर-झूम फ्लॅशस्नॅप सारख्या तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे, जे दूरवरून देखील विषय स्पष्ट ठेवण्यास मदत करतात. या फोनमध्ये लाईव्ह फोटो आणि अंडरवॉटर फोटोग्राफी मोड सारखे फीचर्स देखील आहेत. यात 6500mAh बॅटरी देखील आहे आणि 45W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते.

Web Title: Tecno camon 50 ultra 5g smartphone launched know about the features and specifications tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 03, 2026 | 02:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Apple Event 2026: अखेर तो क्षण आलाच… iPhone 17e ची धमाकेदार एंट्री, MagSafe आणि A19 चिपने सुसज्ज
1

Apple Event 2026: अखेर तो क्षण आलाच… iPhone 17e ची धमाकेदार एंट्री, MagSafe आणि A19 चिपने सुसज्ज

Redmi A7 Pro: 6000mAh बॅटरीसह नव्या स्मार्टफोनने केली एंट्री… आकर्षक डिझाईन आणि दमदार फीचर्सने सुसज्ज, जाणून घ्या किंमत
2

Redmi A7 Pro: 6000mAh बॅटरीसह नव्या स्मार्टफोनने केली एंट्री… आकर्षक डिझाईन आणि दमदार फीचर्सने सुसज्ज, जाणून घ्या किंमत

Amazfit ने लाँच केली जबरदस्त कॉम्पॅक्ट स्मार्टवॉच! रनर आणि हाइब्रिड एथलीट्ससाठी ठरणार खास, वाचा किंमत
3

Amazfit ने लाँच केली जबरदस्त कॉम्पॅक्ट स्मार्टवॉच! रनर आणि हाइब्रिड एथलीट्ससाठी ठरणार खास, वाचा किंमत

Free Fire Max: गेममध्ये सुरु झाला धमाकेदार ईव्हेंट… प्लेअर्सना मिळणार Evil Howler गन स्किन आणि बरंच काही, असं करा अनलॉक
4

Free Fire Max: गेममध्ये सुरु झाला धमाकेदार ईव्हेंट… प्लेअर्सना मिळणार Evil Howler गन स्किन आणि बरंच काही, असं करा अनलॉक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
TECNO ने पुन्हा केला धमाका! लेटेस्ट स्मार्टफोनने उडवले सर्वांचे होश… 6500mAh बॅटरी आणि अनोख्या कॅमेऱ्या फीचर्सने सुसज्ज

TECNO ने पुन्हा केला धमाका! लेटेस्ट स्मार्टफोनने उडवले सर्वांचे होश… 6500mAh बॅटरी आणि अनोख्या कॅमेऱ्या फीचर्सने सुसज्ज

Mar 03, 2026 | 02:55 PM
Chandra Grahan Katha: राहू केतु चंद्राला का लावतात ग्रहण? चंद्रग्रहणाची पौराणिक कथा घ्या जाणून

Chandra Grahan Katha: राहू केतु चंद्राला का लावतात ग्रहण? चंद्रग्रहणाची पौराणिक कथा घ्या जाणून

Mar 03, 2026 | 02:52 PM
Iran-Israel War: मध्यपूर्वेतील तणावाचा दुबई रिअल इस्टेटवर परिणाम? गुंतवणूकदार संभ्रमात

Iran-Israel War: मध्यपूर्वेतील तणावाचा दुबई रिअल इस्टेटवर परिणाम? गुंतवणूकदार संभ्रमात

Mar 03, 2026 | 02:46 PM
ग्रामीण भागात कुक्कुटपालनाची ‘भरारी’; नोकरीपेक्षा व्यवसायाकडे युवकांचा ओढा!

ग्रामीण भागात कुक्कुटपालनाची ‘भरारी’; नोकरीपेक्षा व्यवसायाकडे युवकांचा ओढा!

Mar 03, 2026 | 02:44 PM
Uttar Pradesh Crime: सामूहिक हत्याकांड! तरुणाने आपल्याच कुटुंबातील चार जनाची कुऱ्हाडीने केली हत्या; कारण काय?

Uttar Pradesh Crime: सामूहिक हत्याकांड! तरुणाने आपल्याच कुटुंबातील चार जनाची कुऱ्हाडीने केली हत्या; कारण काय?

Mar 03, 2026 | 02:42 PM
भारत, इंग्लंड की दक्षिण आफ्रिका! T20 World Cup 2026 चे विजेतेपद कोण जिंकेल? एका माजी दिग्गजाने केली भविष्यवाणी

भारत, इंग्लंड की दक्षिण आफ्रिका! T20 World Cup 2026 चे विजेतेपद कोण जिंकेल? एका माजी दिग्गजाने केली भविष्यवाणी

Mar 03, 2026 | 02:41 PM
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विषय समित्यांच्या सभापतींची बिनविरोध निवड; कुणाकुणाला मिळाली संधी?

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विषय समित्यांच्या सभापतींची बिनविरोध निवड; कुणाकुणाला मिळाली संधी?

Mar 03, 2026 | 02:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Mar 02, 2026 | 11:05 PM
Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Mar 02, 2026 | 11:02 PM
Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Mar 02, 2026 | 10:58 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Mar 02, 2026 | 10:55 PM
Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mar 02, 2026 | 08:28 PM
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM