Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Few Hours Remaining For Google 2026 Event Sundar Pichai Will Announce Which New Updates Users Are Excited Tech News Marathi

Google I/O 2026: अवघे काही तास शिल्लक! AI पासून अँड्रॉईड 17 पर्यंत… सुंदर पिचाई आज करू शकतात या घोषणा

टेक जगतातील सर्वात मोठ्या इव्हेंटपैकी एक असलेला Google I/O 2026 आजपासून सुरू होत आहे. यावेळी गुगल एआय, अँड्रॉइड 17, जेमिनी एआय आणि स्मार्ट ग्लासेससारख्या अनेक भन्नाट टेक्नॉलॉजी अपडेट्सची घोषणा करू शकते.

Updated On: May 19, 2026 | 01:47 PM
Google I/O 2026: अवघे काही तास शिल्लक! AI पासून अँड्रॉईड 17 पर्यंत... सुंदर पिचाई आज करू शकतात या घोषणा

Google I/O 2026: अवघे काही तास शिल्लक! AI पासून अँड्रॉईड 17 पर्यंत... सुंदर पिचाई आज करू शकतात या घोषणा

Follow Us:
Follow Us:
  • Google I/O 2026 मध्ये AI, Android 17 आणि Gemini AI संदर्भात मोठ्या घोषणांची शक्यता आहे.
  • स्मार्ट ग्लासेस, Android XR आणि नवीन AI एजंट्सवर गुगलचा विशेष फोकस असणार आहे.
  • सुंदर पिचाई आज रात्री टेक जगासाठी महत्त्वाचे अपडेट्स जाहीर करू शकतात.
टेक जायंट कंपनी गुगलने 19 आणि 20 मे रोजी Google I/O 2026 ईव्हेंटचे आयोजन केले आहे. हा बहुप्रतिक्षित टेक ईव्हेंट भारतीय वेळेनुसार आज रात्री सुमारे 10:30 वाजता सुरु होणार आहे. सर्वांच्या नजरा या ईव्हेंटकडे लागल्या आहेत. गुगलचे सिईओ सुंदर पिचाई यावेळी ईव्हेंटमध्ये कोणत्या मोठ्या घोषणा करणार, याची सर्वांना उत्सुकता लागली आहे. यावेळी ईव्हेंटमध्ये AI म्हणजेच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसनवर सर्वात जास्त फोकस केला जाणार आहे. तसेच अँड्रॉईड 17 बाबत देखील काही घोषणा केल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा ईव्हेंट टेक जगासाठी आणि विशेषत: अँड्रॉईड यूजर्ससाठी अतिशय खास ठरणार आहे. सुंदर पिचाई आज ईव्हेंटमध्ये कोणत्या मोठ्या घोषणा करू शकतात, याबाबत आता जाणून घेऊया.

क्रिकेट लव्हर्ससाठी भन्नाट ट्रेंड! घरबसल्या तयार करा IPL स्टेडियममधील रिअ‍ॅलिस्टिक फोटो, वापरा हे व्हायरल Gemini AI प्रॉम्प्ट्स

अँड्रॉईड 17 चे नवीन आणि खास फीचर्स

आयोजित करण्यात आलेल्या ईव्हेंटमध्ये कंपनी अँड्रॉईड 17 साठी काही नवीन अपडेट्सची घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, नवीन अपडेट्समुळे स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच आणि गाड्यांमध्ये जेमिनी एआय इंटीग्रेशन पूर्वीपेक्षा अधिक जबरदस्त बनू शकते. (फोटो सौजन्य – Google ) 

स्मार्ट ग्लासेस आणि अँड्रॉईड एक्सआर

याशिवाय, ईव्हेंटमध्ये कंपनी त्यांच्या नवीन अँड्रॉईड एक्सआर प्लॅटफॉर्म आणि AI बेस्ड स्मार्ट ग्लासेसबाबत देखील काही मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यासाठी कंपनीने अनेक फॅशन आणि टेक ब्रँड्ससोबत पार्टनरशिप केलं असल्याचं सांगितलं जात आहे.

जेमिनी एआयचे नवीन वर्जन

रिपोर्ट्समध्ये असं सांगितलं जात आहे की, गुगल त्यांचे जेमिनी एआय मोठ्या अपग्रेडसह रोलआऊट करू शकते. नवीन जेमिनी टेक्स्ट, फोटो, व्हिडीओ, ऑडियो आणि कोड एकत्र समजू शकेल आणि प्रोसेस करण्यासाठी सक्षम असणार आहे. यासोबतच याचा इंटरफेस देखील पूर्णपणे नवीन लुकमध्ये पाहायला मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

ॲल्युमिनियम ओएस वरून उठणार पडदा

आयोजित करण्यात आलेल्या गुगल ईव्हेंटदरम्यान आज कंपनी त्यांचे नवीन डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ॲल्युमिनियम ओएस देखील सादर करणार असल्याची शक्यता आहे. हे ओएस अँड्रॉइड आणि क्रोमओएस यांचे कॉम्बिनेशन असल्याचे मानले जात आहे, ज्यामध्ये सुधारित अँड्रॉईड अ‍ॅप्स आणि मल्टी-विंडो सपोर्ट असल्याचे सांगितलं जात आहे.

24000rpm कूलिंग फॅन अन् PC गेमिंग फीचर…. Red Magic 11S Pro सीरीज धुमाकूळ घालण्यास सज्ज, किंमत केवळ इतकी

Remy AI एजेंटची होणार दमदार एंट्री

काही रिपोर्ट्समध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, कंपनी ईव्हेंटमध्ये गुगल रेमी नावाचे एक नवीन एआय एजेंट देखील सादर करू शकते. हे एआय एजेंट्स यूजर्सच्या वतीने ईमेलला रिप्लाय करणं, मीटिंग शेड्यूल करणं आणि इतर ऑटोमॅटिक काम करू शकणार आहे.

Web Title: Few hours remaining for google 2026 event sundar pichai will announce which new updates users are excited tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 19, 2026 | 01:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

क्रिकेट लव्हर्ससाठी भन्नाट ट्रेंड! घरबसल्या तयार करा IPL स्टेडियममधील रिअ‍ॅलिस्टिक फोटो, वापरा हे व्हायरल Gemini AI प्रॉम्प्ट्स
1

क्रिकेट लव्हर्ससाठी भन्नाट ट्रेंड! घरबसल्या तयार करा IPL स्टेडियममधील रिअ‍ॅलिस्टिक फोटो, वापरा हे व्हायरल Gemini AI प्रॉम्प्ट्स

Google AI Course: गुगलने लाँच केलेल्या ‘या’ कोर्समुळे आता कोडिंगशिवाय बनवता येणार स्वतःचे ॲप!
2

Google AI Course: गुगलने लाँच केलेल्या ‘या’ कोर्समुळे आता कोडिंगशिवाय बनवता येणार स्वतःचे ॲप!

I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम
3

I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज
4

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Google I/O 2026: अवघे काही तास शिल्लक! AI पासून अँड्रॉईड 17 पर्यंत… सुंदर पिचाई आज करू शकतात या घोषणा

Google I/O 2026: अवघे काही तास शिल्लक! AI पासून अँड्रॉईड 17 पर्यंत… सुंदर पिचाई आज करू शकतात या घोषणा

May 19, 2026 | 01:47 PM
Pune Murder : पुण्यात मुलीनेच धारदार शस्त्राने बापाला संपवलं; कारण काय तर…

Pune Murder : पुण्यात मुलीनेच धारदार शस्त्राने बापाला संपवलं; कारण काय तर…

May 19, 2026 | 01:38 PM
पंगा पडला महागात! अरण्यात अस्वल आणि वाघामध्ये रंगलं रोमांचक युद्ध, जंगलाचा शिकारी असा पळाला पाहून सर्वांना आलं हसू; Video Viral

पंगा पडला महागात! अरण्यात अस्वल आणि वाघामध्ये रंगलं रोमांचक युद्ध, जंगलाचा शिकारी असा पळाला पाहून सर्वांना आलं हसू; Video Viral

May 19, 2026 | 01:35 PM
Kalyan Crime:‘माझ्याशी बोलणं का बंद केलं?’ रागातून दिराने वहीनीचे डोके भिंतीवर आपटून केली हत्या; नेमकं प्रकरण काय?

Kalyan Crime:‘माझ्याशी बोलणं का बंद केलं?’ रागातून दिराने वहीनीचे डोके भिंतीवर आपटून केली हत्या; नेमकं प्रकरण काय?

May 19, 2026 | 01:30 PM
Breakfast Price Hike: सर्वसामान्यांचा ‘ब्रेकफास्ट’ महागला! दुधानंतर आता ब्रेडच्या किंमतीतही झाली वाढ; पाहा नवे दर

Breakfast Price Hike: सर्वसामान्यांचा ‘ब्रेकफास्ट’ महागला! दुधानंतर आता ब्रेडच्या किंमतीतही झाली वाढ; पाहा नवे दर

May 19, 2026 | 01:30 PM
Zodiac Horoscope : गजलक्ष्मी राजयोग देणार शुभ संकेत, गुरुआणि शुक्राच्या युतीमुळे ‘या’ तीन राशी मिळणार छप्पर फाडके लाभ

Zodiac Horoscope : गजलक्ष्मी राजयोग देणार शुभ संकेत, गुरुआणि शुक्राच्या युतीमुळे ‘या’ तीन राशी मिळणार छप्पर फाडके लाभ

May 19, 2026 | 01:29 PM
NCP Politics: राष्ट्रवादीत नव्या चाणक्याची एन्ट्री ? सुनेत्रा आणि पार्थ पवारांनी घेतली गुप्त भेट

NCP Politics: राष्ट्रवादीत नव्या चाणक्याची एन्ट्री ? सुनेत्रा आणि पार्थ पवारांनी घेतली गुप्त भेट

May 19, 2026 | 01:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM