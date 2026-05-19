Breakfast Price Hike: सर्वसामान्यांचा ‘ब्रेकफास्ट’ महागला! दुधानंतर आता ब्रेडच्या किंमतीतही झाली वाढ; पाहा नवे दर

पावाच्या किमतीत झालेली ही अचानक आणि विक्रमी वाढ होण्यामागे अनेक महत्त्वाची कारणे आहेत. अहवालांनुसार, याचे मुख्य कारण म्हणजे पावाच्या पॅकेजिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या प्लास्टिक साहित्याची विशेषतः ‘प्लास्टिक पावडर’ची वाढलेली किंमत. या प्लास्टिक पावडरची भारतात मोठ्या प्रमाणावर आयात केली जाते; परंतु, आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय रुपयाचे झालेले अलीकडील अवमूल्यन यामुळे या कच्च्या मालाची आयात करणे अत्यंत महाग झाले आहे. शिवाय, गेल्या काही दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे मालवाहतुकीचा खर्चही लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. वाढलेला वाहतूक खर्च आणि पावाच्या उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या संरक्षक रसायनांचा वाढता खर्च या दोन्हीचा एकत्रित परिणाम म्हणून पावाच्या उत्पादकांचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे; आणि आता हा वाढीव खर्च ग्राहकांवर लादला जात आहे.
1. 400 ग्राम सँडविच ब्रेड
आधी – ₹40
आता – ₹45
2. होल व्हीट ब्रेड
आधी – ₹55
आता – ₹60
3. मल्टिग्रेन ब्रेड
आधी – ₹60
आता – ₹65
4. स्मॉल ब्राऊन लोफ
आधी – ₹28
आता – ₹30
5. व्हाईट लोफ
आधी – ₹20
आता – ₹22
6. ब्राऊन ब्रेड
आधी – ₹45
आता – ₹50
मुंबईमध्ये, पावाच्या प्रत्येक लादीवर तब्बल ५ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, मुंबईमध्ये पावाची विक्री सर्वाधिक प्रमाणात होते. प्रामुख्याने, सामान्य नोकरदार वर्ग, दररोज कार्यालयात जाणारे कर्मचारी, मजूर आणि विद्यार्थी हे वडापाव, मिसळपाव, पावभाजी आणि सँडविचसारख्या पदार्थांचे सेवन जवळपास दररोज करत असतात. परिणामी, केवळ या विशिष्ट पदार्थांच्याच किमती वाढणार नाहीत, तर पावाचा वापर करून तयार केल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या खाद्यपदार्थांचा खर्चही वाढणार आहे. याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन राहणीमानावर आणि खर्चावर होणार आहे. सँडविच ब्रेड, गव्हाचा ब्रेड आणि मल्टीग्रेन ब्रेड यांसारख्या विविध प्रकारांच्या किमतींमध्येही प्रति लादी ५ रुपयांपर्यंतची वाढ लागू करण्यात आली आहे. काही भागांमध्ये, ‘ब्राउन ब्रेड’ची किंमत ४५ रुपयांवरून ५० रुपयांपर्यंत वाढली आहे.
बेकरी मालकांच्या मते, प्लास्टिक पॅकेजिंगचा खर्च, वाहतूक खर्च, आयात केलेल्या कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती आणि रुपयाचे अवमूल्यन यांसारख्या घटकांमुळे उत्पादनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. शिवाय, दुधाच्या किमतीत अलीकडेच झालेल्या वाढीमुळे खाद्यपदार्थांच्या किमतींवर आणखीच वाढीव दबाव निर्माण झाला आहे. मुंबईमध्ये दररोज लाखो लोक वडापाव आणि पावापासून बनवलेले इतर पदार्थ खातात. त्यामुळे, पावाच्या वाढलेल्या किमतीमुळे सामान्य मुंबईकरांच्या खिशावर आणखीच मोठा बोजा वाढेल, अशी चिंता ग्राहक व्यक्त करत आहेत.
