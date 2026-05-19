पंगा पडला महागात! अरण्यात अस्वल आणि वाघामध्ये रंगलं रोमांचक युद्ध, जंगलाचा शिकारी असा पळाला पाहून सर्वांना आलं हसू; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?
ताडोबाच्या घनदाट जंगलात एका पानवठ्याजवळ हा सर्व प्रकार घडला. पाणी पिण्यासाठी इथे वन्यजीवांची नेहमीच रेल-चेल असते. याच ठिकाणी अस्वल आणि वाघ आमने-सामने भिडताना व्हिडिओत दिसले. सुरुवातीला दोघेही युद्धाच्या मूडमध्ये असतात पण अस्वल जसा उभा राहून आपली ताकद दाखवायला सुरुवात करतो तसा वाघ जागीच घाबरतो आणि लगेचच तिथून आपला पळ काढतो. व्हिडिओत वाघाच्या मागे अस्वलानेही धाव घेतल्याचे दिसते. वाघ घाबरुन पळतो तर अस्वल देखील त्याच्या मागेच पळत पळत अरण्याच्या आत जातो. वाघाले असे घाबरताना पाहून यूजर्स मात्र आता चांगलेच अवाक् झाले आहेत. हेच कारण आहे की व्हिडिओ समोर येताच लोकांनी त्याला पसंती दाखवायला सुरुवात केली.
चंद्रपूर : चक्क अस्वलाने वाघाला पिटाळून लावलं, ताडोबातील VIDEO व्हायरल pic.twitter.com/s8Uf9F1uUW — Sumit Bhujbal (@SumitBhujb19648) May 19, 2026
या व्हिडिओतून आपल्याला प्राण्यांचे आयुष्य आणखी जवळून पाहता आणि समजून घेता येतो. यातून आपल्याला समजते की, प्रत्येकवेळी आपल्याला वाटत असलेल्या घटना त्याचप्रमाणे घडत नाही. अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्याची माहिती आपल्याला नाही. आता हेच पाहा, अस्वल आणि वाघात आपण वाघाला अधिक शक्तिशाली मानतो पण खरं सत्य व्हिडिओत काहीतरी वेगळंच दिसून आलं. आपल्यात हिम्मत असेल तर आपण कठीण प्रसंगातही स्वत:चा बचाव करु शकतो ही शिकवण आपल्याला या व्हिडिओतून घेता येते. हा व्हिडिओ @SumitBhujb19648 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.