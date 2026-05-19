Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Tiger Runs Away After Bear Attack Tadoba Forest Video Goes Viral On Social Media

पंगा पडला महागात! अरण्यात अस्वल आणि वाघामध्ये रंगलं रोमांचक युद्ध, जंगलाचा शिकारी असा पळाला पाहून सर्वांना आलं हसू; Video Viral

Tiger vs Bear Fight : जगंलाचा धोकादायक शिकारी देखील अस्वलासमोर कमकुवत पडला आणि त्याने लढाई सुरु होण्याआधीच तिथून आपला पळ काढला. ताडोबा अरण्यातील प्राण्यांच्या मजेशीर लढतीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

Updated On: May 19, 2026 | 01:35 PM
पंगा पडला महागात! अरण्यात अस्वल आणि वाघामध्ये रंगलं रोमांचक युद्ध, जंगलाचा शिकारी असा पळाला पाहून सर्वांना आलं हसू; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
  • दोन वन्यजीव आमनेसामने आल्याने थरारक दृष्य पाहायला मिळाला.
  • शक्तिशाली समजल्या जाणाऱ्या शिकाऱ्याने अचानक मागे हटल्याने अनेकजण आश्चर्यचकित झाले.
  • ताडोबातील हा अनोखा वन्यजीव क्षण सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.
सोशल मिडिया एक असे प्लॅटफाॅर्म आहे जिथे दररोज अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओज शेअर केले जातात. इथे कधी काय दिसून येईल ते सांगता येत नाही. फक्त माणासांसेच नाही प्राण्यांचेही अनेक रंजक व्हिडिओज इंटरनेटवर शेअर केले जातात. अशातच अलिकडे ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातून एक रंजक व्हिडिओ समोर आला आहे. व्हिडिओमध्ये एक वाघ आणि अस्वल एकमेकांच्या आमने-सामने भिडताना दिसले. जंगलाचा मोठा शिकारी म्हणून ओळखला जाणारा वाघ अस्वलापासून आपला जीव वाचवत अरण्यात पळताना दिसला जे पाहून यूजर्स थक्क झाले तर काहींना हे दृष्य पाहून हसूच अनावर झाले. चला प्राण्यांच्या या लढाईत नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

वटसावित्रेच्या पूजेत वडाला आला राग? पूजेदरम्यानच झाडं जळालं अन् महिलांच्या मूर्खतेने यूजर्सना राग अनावर; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

ताडोबाच्या घनदाट जंगलात एका पानवठ्याजवळ हा सर्व प्रकार घडला. पाणी पिण्यासाठी इथे वन्यजीवांची नेहमीच रेल-चेल असते. याच ठिकाणी अस्वल आणि वाघ आमने-सामने भिडताना व्हिडिओत दिसले. सुरुवातीला दोघेही युद्धाच्या मूडमध्ये असतात पण अस्वल जसा उभा राहून आपली ताकद दाखवायला सुरुवात करतो तसा वाघ जागीच घाबरतो आणि लगेचच तिथून आपला पळ काढतो. व्हिडिओत वाघाच्या मागे अस्वलानेही धाव घेतल्याचे दिसते. वाघ घाबरुन पळतो तर अस्वल देखील त्याच्या मागेच पळत पळत अरण्याच्या आत जातो. वाघाले असे घाबरताना पाहून यूजर्स मात्र आता चांगलेच अवाक् झाले आहेत. हेच कारण आहे की व्हिडिओ समोर येताच लोकांनी त्याला पसंती दाखवायला सुरुवात केली.

“बाबांचं नाक घासून माफी मागायला सांगतोय”, ट्विशा शर्माच्या मृत्त्यूने पुन्हा देशाला हादरवलं; Whatsapp Chats झालेत व्हायरल

या व्हिडिओतून आपल्याला प्राण्यांचे आयुष्य आणखी जवळून पाहता आणि समजून घेता येतो. यातून आपल्याला समजते की, प्रत्येकवेळी आपल्याला वाटत असलेल्या घटना त्याचप्रमाणे घडत नाही. अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्याची माहिती आपल्याला नाही. आता हेच पाहा, अस्वल आणि वाघात आपण वाघाला अधिक शक्तिशाली मानतो पण खरं सत्य व्हिडिओत काहीतरी वेगळंच दिसून आलं. आपल्यात हिम्मत असेल तर आपण कठीण प्रसंगातही स्वत:चा बचाव करु शकतो ही शिकवण आपल्याला या व्हिडिओतून घेता येते. हा व्हिडिओ @SumitBhujb19648 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Tiger runs away after bear attack tadoba forest video goes viral on social media

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 19, 2026 | 01:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

वटसावित्रेच्या पूजेत वडाला आला राग? पूजेदरम्यानच झाडं जळालं अन् महिलांच्या मूर्खतेने यूजर्सना राग अनावर; Video Viral
1

वटसावित्रेच्या पूजेत वडाला आला राग? पूजेदरम्यानच झाडं जळालं अन् महिलांच्या मूर्खतेने यूजर्सना राग अनावर; Video Viral

“बाबांचं नाक घासून माफी मागायला सांगतोय”, ट्विशा शर्माच्या मृत्त्यूने पुन्हा देशाला हादरवलं; Whatsapp Chats झालेत व्हायरल
2

“बाबांचं नाक घासून माफी मागायला सांगतोय”, ट्विशा शर्माच्या मृत्त्यूने पुन्हा देशाला हादरवलं; Whatsapp Chats झालेत व्हायरल

हँडल सोडला, पायवर केलं अन्…; भरधाव रस्त्यावर पठ्ठ्याची चालत्या स्कूटीवर धोकादायक स्टंटबाजी, Video Viral
3

हँडल सोडला, पायवर केलं अन्…; भरधाव रस्त्यावर पठ्ठ्याची चालत्या स्कूटीवर धोकादायक स्टंटबाजी, Video Viral

रिक्षाच्या मागे पोस्टर्स, मुंबईच्या रस्त्यांवर धावपळ! सुपरस्टार Aamir Khanचा 1988 सालचा ‘तो’ VIDEO VIRAL;पाहून नेटकरी भावूक
4

रिक्षाच्या मागे पोस्टर्स, मुंबईच्या रस्त्यांवर धावपळ! सुपरस्टार Aamir Khanचा 1988 सालचा ‘तो’ VIDEO VIRAL;पाहून नेटकरी भावूक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पंगा पडला महागात! अरण्यात अस्वल आणि वाघामध्ये रंगलं रोमांचक युद्ध, जंगलाचा शिकारी असा पळाला पाहून सर्वांना आलं हसू; Video Viral

पंगा पडला महागात! अरण्यात अस्वल आणि वाघामध्ये रंगलं रोमांचक युद्ध, जंगलाचा शिकारी असा पळाला पाहून सर्वांना आलं हसू; Video Viral

May 19, 2026 | 01:35 PM
Kalyan Crime:‘माझ्याशी बोलणं का बंद केलं?’ रागातून दिराने वहीनीचे डोके भिंतीवर आपटून केली हत्या; नेमकं प्रकरण काय?

Kalyan Crime:‘माझ्याशी बोलणं का बंद केलं?’ रागातून दिराने वहीनीचे डोके भिंतीवर आपटून केली हत्या; नेमकं प्रकरण काय?

May 19, 2026 | 01:30 PM
Breakfast Price Hike: सर्वसामान्यांचा ‘ब्रेकफास्ट’ महागला! दुधानंतर आता ब्रेडच्या किंमतीतही झाली वाढ; पाहा नवे दर

Breakfast Price Hike: सर्वसामान्यांचा ‘ब्रेकफास्ट’ महागला! दुधानंतर आता ब्रेडच्या किंमतीतही झाली वाढ; पाहा नवे दर

May 19, 2026 | 01:30 PM
Zodiac Horoscope : गजलक्ष्मी राजयोग देणार शुभ संकेत, गुरुआणि शुक्राच्या युतीमुळे ‘या’ तीन राशी मिळणार छप्पर फाडके लाभ

Zodiac Horoscope : गजलक्ष्मी राजयोग देणार शुभ संकेत, गुरुआणि शुक्राच्या युतीमुळे ‘या’ तीन राशी मिळणार छप्पर फाडके लाभ

May 19, 2026 | 01:29 PM
NCP Politics: राष्ट्रवादीत नव्या चाणक्याची एन्ट्री ? सुनेत्रा आणि पार्थ पवारांनी घेतली गुप्त भेट

NCP Politics: राष्ट्रवादीत नव्या चाणक्याची एन्ट्री ? सुनेत्रा आणि पार्थ पवारांनी घेतली गुप्त भेट

May 19, 2026 | 01:28 PM
Birthday Special: नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाढदिवस विशेष: १० अविस्मरणीय भूमिका ज्यांनी घडवली त्यांची वेगळी ओळख

Birthday Special: नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाढदिवस विशेष: १० अविस्मरणीय भूमिका ज्यांनी घडवली त्यांची वेगळी ओळख

May 19, 2026 | 01:20 PM
Rajnath Singh Vietnam Visit : ‘खपवून घेणार नाही…’ ; व्हिएतनाममधून भारताचा पाकिस्तानला अप्रत्यक्ष इशारा

Rajnath Singh Vietnam Visit : ‘खपवून घेणार नाही…’ ; व्हिएतनाममधून भारताचा पाकिस्तानला अप्रत्यक्ष इशारा

May 19, 2026 | 01:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM