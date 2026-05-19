Kalyan Crime:‘माझ्याशी बोलणं का बंद केलं?’ रागातून दिराने वहीनीचे डोके भिंतीवर आपटून केली हत्या; नेमकं प्रकरण काय?

कल्याणमध्ये अनैतिक संबंधातून दिरानेच वहीनीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. बोलणे बंद केल्याच्या रागातून आरोपीने महिलेचे डोके भिंतीवर आपटून गंभीर जखमी केले. उपचारादरम्यान महिलेचा मृत्यू झाला असून पोलिसांनी आरोपीला झारखंडमधून अटक केली.

Updated On: May 19, 2026 | 01:30 PM
  • प्रेमसंबंधातून दिराने वहीनीवर जीवघेणा हल्ला केल्याचा आरोप
  • गंभीर जखमी महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू
  • नेपाळला पळण्याच्या तयारीत असताना आरोपी झारखंडमधून अटकेत
कल्याण: कल्याण येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दिरानेच आपल्या वहिनीची डोके फोडून हत्या केल्याच्या समोर आल्या. अनैतिक संबंधातून ही घटना घडल्याची उघडकीस आली आहे. पोलिसांनी आरोपीला झारखंडमधून अटक केली आहे. पोलिसांनी केवळ 20 मिनिटांचा उशीर झाला असता, तर आरोपी नेपाळमधून फरार झाला असता अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

२७ एप्रिल रोजी कल्याण पश्चिमेकडील एका घरात गुड्डू देवी नावाच्या महिलेला गंभीर जखमी अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचार सुरू असताना ११ मे रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली. तपासादरम्यान मृत महिला आणि तिचा दीर बम बम कुमार यांच्या प्रेमसंबंध असल्याचे समोर आले. मृत महिलेला दोन मुले असून आरोपीला ही एक मुलगी आहे. त्यांच्या या अनैतिक संबंधाची कल्पना दोनही कुटुंबांना होती. काही दिवसांपूर्वी गुड्डू देवी यांनी कुमारशी बोलणे बंद केले होते. याच रागातून आरोपीने तिच्या घरी जाऊन वाद घातला. त्यानंतर तिचे डोके भिंतीवर आपटून तिला गंभीर जखमी केले. त्यानंतर तिथून पळ काढला.

पोलिसांनी आरोपीचा तपासाला सुरुवात केली. पोलिस त्याच्या झारखंडमधील मूळ गावात पोहोचले. आरोपीला पोलीस आपल्या मागे वरात याची कोण कोण लागली होती त्यामुळे तो नेपाळला पळून जाण्याच्या तयारीत होता. मात्र त्याचवेळी पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतली. त्यानंतर त्याला झारखंड होऊन कल्याणला आणण्यात आले आणि कोर्टात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने आरोपीला चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली असून पोलीस पुढील तपास करत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना कल्याण पश्चिम परिसरात घडली.

  • Que: आरोपीला कुठून अटक करण्यात आली?

    Ans: आरोपीला झारखंडमधून अटक करण्यात आली.

  • Que: हत्येमागचे कारण काय होते?

    Ans: महिलेने बोलणे बंद केल्याच्या रागातून आरोपीने हल्ला केल्याचे पोलिस तपासात समोर आले.

Published On: May 19, 2026 | 01:30 PM

