24000rpm कूलिंग फॅन अन् PC गेमिंग फीचर.... Red Magic 11S Pro सीरीज धुमाकूळ घालण्यास सज्ज, किंमत केवळ इतकी

Red Magic 11S Pro स्मार्टफोनच्या 12GB रॅम आणि 256GB स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 5,499 युआन म्हणजेच सुमारे 60 हजार रुपये ठेवण्यात आली आहे. तर RedMagic 11S Pro+ चे 12GB+256GB व्हेरिअंट 6,199 युआन म्हणजेच सुमारे 65 हजार रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले आहे. कंपनीने या स्मार्टफोनच्या ग्लोबल लाँचिंगबाबत अद्याप कोणतीही माहिती शेअर केली नाही. (फोटो सौजन्य – Red Magic)
रेड मॅजिक 11 एस प्रो सीरीजमध्ये 6.85-इंच 1.5K OLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 144Hz आणि स्क्रीन-टू-बॉडी रेशिओ 95.3 टक्के आहे. फोनमध्ये 16-मेगापिक्सेलचा अंडर-डिस्प्ले सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे. यासोबतच फोनचा डिस्प्ले SGS आणि TÜV Rheinland आई प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशनसह येतो. या डिव्हाईसमध्ये 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कॅनर देण्यात आला आहे.
रेड मॅजिक 11 एस प्रो सीरीजमध्ये क्वालकॉमचा स्नॅपड्रॅगन 8 जेन एलीट 5 लीडींग वर्जन चिपसेट देण्यात आला आहे. त्याच्या सीपीयूचा क्लॉक स्पीड 4.74 गिगाहर्ट्झ आहे. कंपनीने दावा केला आहे की, AnTuTu बेंचमार्कमध्ये या स्मार्टफोनने 4.6 मिलियन पॉइंट्स मिळवले आहेत. यासोबतच फोनमध्ये Red Core R4 गेमिंग चिप देखील मिळणार आहे, ज्यामुळे ग्राफिक्स रेंडरिंग, फ्रेम इंटरपोलेशन, टच रिस्पॉन्स आणि एकूणच गेमिंग परफॉर्मंस सुधारतो.
अधिक चांगल्या गेमिंग एक्सपीरियंससाठी रेड मॅजिकने हँडसेटमध्ये डुअल कूलिंग सिस्टिम दिली आहे. यामध्ये लिक्विड आणि एयर कूलिंग सेटअप दिले आहे. तसेच यामध्ये रिडिजाइन लिक्विड कूलिंग चॅनल, 24,000rpm कूलिंग फॅन आणि नवीन 43-ब्लॅड इंटरनल फॅन स्ट्रॉक्चर दिला आहे. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, या डिव्हाईसमध्ये दिलेला कूलिंग फॅन IPX8 वॉटर रजिस्टेंस सपोर्टसह येतो. यासोबतच फोन IPX8 रेटिंगला देखील सपोर्ट करतो.
रेड मॅजिक 11 एस प्रो स्मार्टफोनमध्ये 80W वायर्ड चार्जिंग सपोर्टसह 8000mAh बॅटरी दिली आहे. प्रो प्लस मॉडेलमध्ये 120W वायर्ड चार्जिंग आणि 80W वायरलेस चार्जिंग सपोर्टसह 7500mAh बॅटरी दिली आहे. प्रो प्लस मॉडेलमध्ये फुल लिक्विड कूलिंग मॉड्यूल देखील दिला आहे, जो गेमिंग परफॉर्मंस बूस्ट करतो. यामध्ये डुअल 50-मेगापिक्सेल रियर कॅमेरा, वायफाय 7, NFC, इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल आणि 3.5mm हेडफोन जॅक दिला आहे. रेड मॅजिकचा नवीनतम गेमिंग फोन स्टीम डायरेक्ट कनेक्टिव्हिटीसह येतो, ज्यामुळे यूजर्सना त्यातील बिल्ट-इन गेमिंग स्पेसद्वारे पीसी गेम्स खेळता येतात.