Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Red Magic 11s Pro Series Launched Smartphone Has Many Amazing Features What Is The Price Tech News Marathi

24000rpm कूलिंग फॅन अन् PC गेमिंग फीचर…. Red Magic 11S Pro सीरीज धुमाकूळ घालण्यास सज्ज, किंमत केवळ इतकी

Red Magic 11S Pro Series Launched: टेक कंपनीने चीनमध्ये त्यांची नवीन स्मार्टफोन सिरीज लाँच केली आहे. या सीरीजमध्ये गेमिंगसाठी खास कूलिंग टेक्नोलॉजी, दमदार प्रोसेसर आणि मोठी बॅटरी देण्यात आल्यामुळे गेमर्समध्ये या स्मार्टफोनची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

Updated On: May 19, 2026 | 11:14 AM
24000rpm कूलिंग फॅन अन् PC गेमिंग फीचर.... Red Magic 11S Pro सीरीज धुमाकूळ घालण्यास सज्ज, किंमत केवळ इतकी

24000rpm कूलिंग फॅन अन् PC गेमिंग फीचर.... Red Magic 11S Pro सीरीज धुमाकूळ घालण्यास सज्ज, किंमत केवळ इतकी

Follow Us:
Follow Us:
  • Red Magic 11S Pro सीरीजमध्ये क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 जेन एलिट 5 लिडींग वर्जन चिपसेट आणि 144Hz OLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे.
  • स्मार्टफोनमध्ये 24,000rpm फॅनसह ड्युअल कूलिंग सिस्टम आणि गेमिंगसाठी खास Red Core R4 चिप मिळते.
  • Pro मॉडेलमध्ये 8000mAh बॅटरी तर Pro+ मॉडेलमध्ये 120W फास्ट चार्जिंगसह 7500mAh बॅटरी देण्यात आली आहे.
Red Magic Smartphone Launched: गेमिंग फ्लॅगशिप स्मार्टफोन Red Magic 11S Pro सीरीज चीनमध्ये लाँच केली आहे. Red Magic 11S Pro सीरीजमध्ये Red Magic 11S Pro आणि RedMagic 11S Pro+ या दोन डिव्हाईसचा समावेश आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या या लेटेस्ट स्मार्टफोनमध्ये दमदार परफॉर्मंस, कूलिंग टेक्नोलॉजी, डिस्प्ले क्वालिटी आणि मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे. यासोबतच कंपनीने दावा केला आहे की, गेमिंग स्मार्टफोनमध्ये पीसी-गेमिंगवाले अनेक फीचर्स देखील मिळणार आहेत. या स्मार्टफोनची सिरीजची किंमत आणि फीचर्स जाणून घेऊया.

लाँचिंगनंतर पुन्हा महागला हा OnePlus स्मार्टफोन! तब्बल 7 हजारांनी वाढली किंमत, आता किती पैसे मोजावे लागणार?

Red Magic 11S Pro सीरीजची किंमत

Red Magic 11S Pro स्मार्टफोनच्या 12GB रॅम आणि 256GB स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 5,499 युआन म्हणजेच सुमारे 60 हजार रुपये ठेवण्यात आली आहे. तर RedMagic 11S Pro+ चे 12GB+256GB व्हेरिअंट 6,199 युआन म्हणजेच सुमारे 65 हजार रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले आहे. कंपनीने या स्मार्टफोनच्या ग्लोबल लाँचिंगबाबत अद्याप कोणतीही माहिती शेअर केली नाही. (फोटो सौजन्य – Red Magic)

रेड मॅजिक 11 एस प्रो सीरीजचे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

रेड मॅजिक 11 एस प्रो सीरीजमध्ये 6.85-इंच 1.5K OLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 144Hz आणि स्क्रीन-टू-बॉडी रेशिओ 95.3 टक्के आहे. फोनमध्ये 16-मेगापिक्सेलचा अंडर-डिस्प्ले सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे. यासोबतच फोनचा डिस्प्ले SGS आणि TÜV Rheinland आई प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशनसह येतो. या डिव्हाईसमध्ये 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कॅनर देण्यात आला आहे.

रेड मॅजिक 11 एस प्रो सीरीजमध्ये क्वालकॉमचा स्नॅपड्रॅगन 8 जेन एलीट 5 लीडींग वर्जन चिपसेट देण्यात आला आहे. त्याच्या सीपीयूचा क्लॉक स्पीड 4.74 गिगाहर्ट्झ आहे. कंपनीने दावा केला आहे की, AnTuTu बेंचमार्कमध्ये या स्मार्टफोनने 4.6 मिलियन पॉइंट्स मिळवले आहेत. यासोबतच फोनमध्ये Red Core R4 गेमिंग चिप देखील मिळणार आहे, ज्यामुळे ग्राफिक्स रेंडरिंग, फ्रेम इंटरपोलेशन, टच रिस्पॉन्स आणि एकूणच गेमिंग परफॉर्मंस सुधारतो.

अधिक चांगल्या गेमिंग एक्सपीरियंससाठी रेड मॅजिकने हँडसेटमध्ये डुअल कूलिंग सिस्टिम दिली आहे. यामध्ये लिक्विड आणि एयर कूलिंग सेटअप दिले आहे. तसेच यामध्ये रिडिजाइन लिक्विड कूलिंग चॅनल, 24,000rpm कूलिंग फॅन आणि नवीन 43-ब्लॅड इंटरनल फॅन स्ट्रॉक्चर दिला आहे. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, या डिव्हाईसमध्ये दिलेला कूलिंग फॅन IPX8 वॉटर रजिस्टेंस सपोर्टसह येतो. यासोबतच फोन IPX8 रेटिंगला देखील सपोर्ट करतो.

iPhone 15 VS Samsung Galaxy S24: अँड्रॉईड की आयफोन? कोणता आहे खरा पैसा वसूल स्मार्टफोन? तुलना वाचून घ्या योग्य निर्णय

रेड मॅजिक 11 एस प्रो स्मार्टफोनमध्ये 80W वायर्ड चार्जिंग सपोर्टसह 8000mAh बॅटरी दिली आहे. प्रो प्लस मॉडेलमध्ये 120W वायर्ड चार्जिंग आणि 80W वायरलेस चार्जिंग सपोर्टसह 7500mAh बॅटरी दिली आहे. प्रो प्लस मॉडेलमध्ये फुल लिक्विड कूलिंग मॉड्यूल देखील दिला आहे, जो गेमिंग परफॉर्मंस बूस्ट करतो. यामध्ये डुअल 50-मेगापिक्सेल रियर कॅमेरा, वायफाय 7, NFC, इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल आणि 3.5mm हेडफोन जॅक दिला आहे. रेड मॅजिकचा नवीनतम गेमिंग फोन स्टीम डायरेक्ट कनेक्टिव्हिटीसह येतो, ज्यामुळे यूजर्सना त्यातील बिल्ट-इन गेमिंग स्पेसद्वारे पीसी गेम्स खेळता येतात.

Web Title: Red magic 11s pro series launched smartphone has many amazing features what is the price tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 19, 2026 | 11:14 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

लाँचिंगनंतर पुन्हा महागला हा OnePlus स्मार्टफोन! तब्बल 7 हजारांनी वाढली किंमत, आता किती पैसे मोजावे लागणार?
1

लाँचिंगनंतर पुन्हा महागला हा OnePlus स्मार्टफोन! तब्बल 7 हजारांनी वाढली किंमत, आता किती पैसे मोजावे लागणार?

Free Fire MAX: नव्या ईव्हेंटने वाढला प्लेअर्सचा उत्साह! गन स्किनसह मिळणार हे रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी… फॉलो करा या स्टेप्स
2

Free Fire MAX: नव्या ईव्हेंटने वाढला प्लेअर्सचा उत्साह! गन स्किनसह मिळणार हे रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी… फॉलो करा या स्टेप्स

iPhone 15 VS Samsung Galaxy S24: अँड्रॉईड की आयफोन? कोणता आहे खरा पैसा वसूल स्मार्टफोन? तुलना वाचून घ्या योग्य निर्णय
3

iPhone 15 VS Samsung Galaxy S24: अँड्रॉईड की आयफोन? कोणता आहे खरा पैसा वसूल स्मार्टफोन? तुलना वाचून घ्या योग्य निर्णय

Solo Travel Tips: एकट्याने फिरताना सुरक्षित राहायचंय? तुमच्या ट्रॅव्हल बॅगमध्ये असलेच पाहिजेत ‘हे’ स्मार्ट सेफ्टी गॅजेट्स
4

Solo Travel Tips: एकट्याने फिरताना सुरक्षित राहायचंय? तुमच्या ट्रॅव्हल बॅगमध्ये असलेच पाहिजेत ‘हे’ स्मार्ट सेफ्टी गॅजेट्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
24000rpm कूलिंग फॅन अन् PC गेमिंग फीचर…. Red Magic 11S Pro सीरीज धुमाकूळ घालण्यास सज्ज, किंमत केवळ इतकी

24000rpm कूलिंग फॅन अन् PC गेमिंग फीचर…. Red Magic 11S Pro सीरीज धुमाकूळ घालण्यास सज्ज, किंमत केवळ इतकी

May 19, 2026 | 11:14 AM
Ladki Bahin Yojna: लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अचानक बंद का झाला? पात्र असूनही खात्यात पैसे न आल्याने महिलांचा संताप!

Ladki Bahin Yojna: लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अचानक बंद का झाला? पात्र असूनही खात्यात पैसे न आल्याने महिलांचा संताप!

May 19, 2026 | 11:08 AM
मध्य रेल्वेच्या ‘ऑपरेशन जीवन रक्षक’ची कमाल; ४ महिन्यांत २५ प्रवाशांना मृत्यूच्या दारातून खेचलं बाहेर

मध्य रेल्वेच्या ‘ऑपरेशन जीवन रक्षक’ची कमाल; ४ महिन्यांत २५ प्रवाशांना मृत्यूच्या दारातून खेचलं बाहेर

May 19, 2026 | 11:00 AM
वटसावित्रेच्या पूजेत वडाला आला राग? पूजेदरम्यानच झाडं जळालं अन् महिलांच्या मूर्खतेने यूजर्सना राग अनावर; Video Viral

वटसावित्रेच्या पूजेत वडाला आला राग? पूजेदरम्यानच झाडं जळालं अन् महिलांच्या मूर्खतेने यूजर्सना राग अनावर; Video Viral

May 19, 2026 | 10:46 AM
Mosque Attack : सॅन डिएगो हादरलं! मशीदीबाहेर अंदाधुंद गोळीबारात ३ जणांचा मृत्यू; हल्लेखोरांनी स्वत:लाही संपवले

Mosque Attack : सॅन डिएगो हादरलं! मशीदीबाहेर अंदाधुंद गोळीबारात ३ जणांचा मृत्यू; हल्लेखोरांनी स्वत:लाही संपवले

May 19, 2026 | 10:44 AM
President of India Salary: भारताच्या पहिल्या राष्ट्रपतींचा पगार माहितीये का? जाणून घ्या तेव्हा आणि आताच्या मानधनातील मोठा फरक!

President of India Salary: भारताच्या पहिल्या राष्ट्रपतींचा पगार माहितीये का? जाणून घ्या तेव्हा आणि आताच्या मानधनातील मोठा फरक!

May 19, 2026 | 10:34 AM
मुंबई महानगरपालिका पाणी कर वाढवणार? खर्चातील वाढीमुळे ६ ते ७ टक्के दरवाढीची शक्यता; अतिरिक्त आयुक्त स्तरावर चर्चा

मुंबई महानगरपालिका पाणी कर वाढवणार? खर्चातील वाढीमुळे ६ ते ७ टक्के दरवाढीची शक्यता; अतिरिक्त आयुक्त स्तरावर चर्चा

May 19, 2026 | 10:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM