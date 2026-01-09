Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Flipkart Republic Day 2026 Will Start From This Day From Smartphones To Home Appliances Offers Are Available On This Products Tech News Marathi

Flipkart Republic Day 2026: विशलिस्ट तयार केली का? या दिवशी सुरु होणार फ्लिपकार्ट सेल, स्मार्टफोन्ससह या वस्तूंवर बंपर डिस्काऊंट

Flipkart Sale 2026: येत्या काहीच दिवसांत फ्लिपकार्ट सेल सुरु होणार आहे. या सेलमध्ये ग्राहकांना अनेक ऑफर्ससह वस्तू खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. नवीन स्मार्टफोन खरेदी करणाऱ्यांसाठी ही एक चांगली संधी आहे.

Updated On: Jan 09, 2026 | 01:15 PM
Flipkart Republic Day 2026: विशलिस्ट तयार केली का? या दिवशी सुरु होणार फ्लिपकार्ट सेल, स्मार्टफोन्ससह या वस्तूंवर बंपर डिस्काऊंट

Flipkart Republic Day 2026: विशलिस्ट तयार केली का? या दिवशी सुरु होणार फ्लिपकार्ट सेल, स्मार्टफोन्ससह या वस्तूंवर बंपर डिस्काऊंट

Follow Us:
Follow Us:
  • फ्लिपकार्ट सेलची तारीख जाहीर
  • सेलमध्ये खरेदी करण्यासाठी ग्राहक उत्साही
  • कंपनीने जारी केला आगामी सेलचा टिझर
तुम्ही नवीन स्मार्टफोन किंवा लॅपटॉप किंवा इतर कोणत्या वस्तू खरेदी करण्याचा विचार करताय का? तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. ई-कॉमर्स दिग्गज Flipkart ने नवीन वर्षातील त्यांच्या पहिल्या सेलची घोषणा केली आहे. हा सेल Flipkart Republic Day Sale 2026 असा आहे. कंपनीने आता अधिकृतपणे या सेलची घोषणा केली आहे. तसेच हा सेल कधीपासून सुरु होणार, याची तारीख देखील जाहिर करण्यात आली आहे. कंपनीने त्यांच्या आगामी सेलचा एक टिझर देखील जारी केला आहे.

itel Zeno 20 Max: बजेट सेगमेंटचा सुपरहिट फोन! 5,000mAh बॅटरी आणि 13MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज… 6 हजारांहून कमी आहे किंमत

कंपनीने जारी केलेल्या टिझरनुसार, फ्लिपकार्ट रिपब्लिक डे सेल 2026 हा 17 जानेवारी 2026 पासून सुरु होणार आहे. हा सेल किती दिवस सुरु असेल किंवा या सेलची शेवटची तारीख काय असणार आहे, याबाबत अद्याप कंपनीने कोणतीही माहिती दिली नाही. फ्लिपकार्ट वेबसाईट आणि मोबाईल अ‍ॅपवर आगामी सेलचा डेडिकेटेड बॅनर लाईव्ह झाला आहे. या सेलमध्ये मोबाईल, लॅपटॉपसह इतर अनेक कॅटेगिरीमधील डिव्हाईसवर ग्राहकांसाठी अनेक ऑफर्स उपलब्ध असणार आहे. सेलमध्ये या वस्तूंच्या किंमती अत्यंत कमी होणार आहेत. (फोटो सौजन्य – Flipkart) 

प्लस आणि ब्लॅक मेंबर्सना सेलचा अर्ली अ‍ॅक्सेस

कंपनीने असं सांगितलं आहे की, फ्लिपकार्ट प्लस आणि ब्लॅक मेंबर्सना इतर यूजर्सपेक्षा 24 तास आधीच या सेलचा अ‍ॅक्सेस मिळणार आहे. त्यामुळे प्लस आणि ब्लॅक मेंबर्स सेलमधील ऑफर्स आणि डिस्काऊंटचा फायदा घेऊ शकणार आहेत. सेलदरम्यान फ्लिपकार्ट ॲक्सिस बँक क्रेडिट कार्डद्वारे खरेदी केल्यास यूजर्सना 5 टक्क्यापर्यंत कॅशबॅक दिला जाणार आहे. बजाज फिनसर्व्ह इन्स्टा ईएमआय कार्ड ग्राहकांना निवडक प्रोडक्ट्सवर 400 रुपयांची सूट मिळणार आहे.

iPhone आणि Samsung फोन्सवर मिळणार जबरदस्त डिस्काऊंट

ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मने सेलमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या सर्व डिल्स आणि ऑफिशियल ऑफर्सचा अद्याप खुलासा केला नाही. मात्र आगामी सेलबाबत काही रिपोर्ट्समध्ये असं सांगितलं जात आहे की, अ‍ॅपलच्या आयफोन 16 आणि सॅमसंगच्या सॅमसंग गॅलेक्सी एस 25 वर मोठं डिस्काऊंट ऑफर केलं जाणार आहे. त्यामुळे हे प्रिमियम आणि महागडे डिव्हाईस ग्राहकांना कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे.

Free Fire Max: प्लेअर्सना मिळणार मोफत Gold! गेममध्ये झाली नव्या ईव्हेंटची एंट्री, रिवॉर्ड क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

बजेट आणि मिड-रेंज स्मार्टफोन्सवर देखील मिळणार ऑफर्स

सेलमध्ये केवळ प्रिमियम स्मार्टफोन्सचं नाही तर पोको आणि रिअलमी सारख्या ब्रँड्सच्या बजेट आणि मिड-रेंज स्मार्टफोन्सवर देखील ऑफर्स आणि डिस्काऊंट उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे ग्राहक या ब्रँड्सचे स्मार्टफोन्स कमी किंमतीत खरेदी करू शकणार आहेत. सर्वात मोठ्या ऑफर्स फोन (2a), फोन (3a) आणि CMF फोन (2) प्रो सारख्या नथिंग स्मार्टफोनवर देखील मिळू शकतात, जे फ्लिपकार्टवर एक्सक्लूसिव पद्धतीने विकले जातात.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Flipkart सेलमध्ये iPhone स्वस्त मिळतो का?

    Ans: हो, सेलदरम्यान iPhone वर मोठ्या सवलती आणि बँक ऑफर्स मिळतात.

  • Que: Flipkart सेलमध्ये 5G फोनवर किती डिस्काउंट मिळतो?

    Ans: ब्रँड आणि मॉडेलनुसार 20% ते 50% पर्यंत सूट मिळू शकते.

  • Que: Flipkart Plus मेंबर्सना काय फायदा होतो?

    Ans: Plus मेंबर्सना अर्ली अ‍ॅक्सेस, एक्स्ट्रा ऑफर्स आणि फ्री डिलिव्हरी मिळते.

Web Title: Flipkart republic day 2026 will start from this day from smartphones to home appliances offers are available on this products tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 01:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये
1

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर
2

नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर

आधार आणि मोबाईल नंबर लिंक आहे का? सायबर गुन्हेगारांपासून सावध राहण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स, अन्यथा होईल लाखो रुपयांची फसवणूक
3

आधार आणि मोबाईल नंबर लिंक आहे का? सायबर गुन्हेगारांपासून सावध राहण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स, अन्यथा होईल लाखो रुपयांची फसवणूक

प्रीमियम साउंडचा अनुभव! मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये Realme Buds Air 8 लाँच; प्रीमियम फीचर्ससह मिळणार दमदार बॅटरी
4

प्रीमियम साउंडचा अनुभव! मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये Realme Buds Air 8 लाँच; प्रीमियम फीचर्ससह मिळणार दमदार बॅटरी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM