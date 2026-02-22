‘या’ हेडफोन्समध्ये आढळले धोकादायक केमिकल्स! यूजर्समध्ये कॅन्सरचा धोका वाढण्याची शक्यता, संशोधनात उघड झालं सत्य

Free Fire Max: गेममध्ये झाली नव्या ईव्हेंटची एंट्री.. Beat Beast बंडल अनलॉक करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स
एका नवीन लॅब इन्वेस्टिगेशनमध्ये सर्वांना आश्चर्यचकित करणारा खुलासा झाला आहे. समोर आलेल्या या रिपोर्टमुळे सर्वांची चिंता वाढली आहे. रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलं आहे की, सॅमसंग, बोस, आणि Sennheiser सह अनेक मोठ्या कंपन्याच्या हेडफोन्समध्ये धोकादायक केमिकल आढळले आहे. या इन्वेस्टिगेशनमध्ये 81 हेडफोन मॉडेलची चाचणी करण्यात आली आणि सर्व मॉडेल्समध्ये असे केमिकल्स आढळले जे मानवी शरीरासाठी अत्यंत धोकादायक असतात. या रिपोर्टमुळे सर्वच हेडफोन युजर्सची चिंता वाढली आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, रिसर्चरने ऑनलाइन मार्केट प्लेस आणि रिटेल स्टोरमधून खरेदी केलेल्या ओवर ईयर आणि इन-ईयर हेडफोनची चाचणी केली. यावेळी मानवी त्वचेसोबत थेट संपर्कात येणारे प्लास्टिक आणि दुसऱ्या सिंथेटिक मटेरियलची चाचणी करण्यात आली आहे. चाचणी पूर्ण झाल्यानंतर जेव्हा निकाल समोर आला तेव्हा समजले की यामध्ये बिसफेनॉलचा वापर करण्यात आला आहे. हे घटक सहसा प्लास्टिकमध्ये मिळवले जाते.
चाचणी करण्यात आलेल्या 98 टक्के सँपलमध्ये बिसफेनॉल ए आढळला आहे. तर तीन टक्के सँपलमध्ये बिसफेनॉल एस आढळला आहे. या दोन्ही पदार्थांना एंडोक्राइन डिसरप्टर मानले जाते. म्हणजेच हे पदार्थ शरीरातील हार्मोनल सिस्टीमवर परिणाम करतात. यासोबतच सँपलमध्ये फॅथलेट्स, क्लोरीनेटेड पॅराफिन सह आणखी काही केमिकल्स आढळले आहे. ज्यामुळे कॅन्सर आणि हार्मोन असंतुलित होण्यासह इतर अनेक समस्या उद्भवू शकतात.
सँपलमध्ये धोकादायक केमिकल्स अत्यंत कमी प्रमाणात आढळले आहेत. मात्र ही चाचणी करणाऱ्या एक्सपर्टच असं म्हणणं आहे की, जर दीर्घकाळासाठी अशा हेडफोन्स किंवा एअरफोन्सचा वापर केला तर धोका वाढू शकतो. सहसा लोक तासंतास हेडफोन्सचा वापर करतात. त्यामुळे डिव्हाईस दीर्घकाळ त्वचेसोबत थेट संपर्कात असते. यामुळे तुमच्या शरीरावर परिणाम होण्याची शक्यता असते. हेडफोन्सचा वापर करताना काळजी घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा तुमच्या शरारीवर वाईट परिणाम होऊ शकतो. तसेच हेडफोन्सचा वापर करताना नेहमी 60:60 चा नियम लक्षात ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे.