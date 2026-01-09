itel Zeno 20 Max: बजेट सेगमेंटचा सुपरहिट फोन! 5,000mAh बॅटरी आणि 13MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज... 6 हजारांहून कमी आहे किंमत

Oppo Reno 15 Launched: कंपनीचा मास्टरस्ट्रोक! एकाचवेळी 4 फोन लाँच, परफॉर्मन्स आणि डिझाइनसह सर्वच टॉप क्लास
भारतात itel Zeno 20 Max स्मार्टफोन दोन रॅम व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. या डिव्हाईसच्या 3GB रॅम आणि 64GB स्टोरेजवाल्या बेस व्हेरिअंटची किंमत 5,799 रुपये आणि 4GB आणि 64GB स्टोरेजवाल्या व्हेरिअंटची किंमत 6,169 रुपये आहे. ऑरोरा ब्लू, स्पेस टाइटेनियम आणि स्टारलिट ब्लॅक फिनिश या रंगांमध्ये हा स्मार्टफोन लाँच करण्यात आला आहे. ग्राहक हा स्मार्टफोन ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म अॅमेझॉनवरून खरेदी करू शकणार आहेत. कंपनीने सांगितलं आहे की, itel Zeno 20 Max चा एक आणखी व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये 4GB रॅम आणि 128GB स्टोरेजचा समावेश आहे. (फोटो सौजन्य – Amazon)
itel Zeno 20 Max मध्ये 6.6-इंचाचा HD+ IPS डिस्प्ले आहे. ज्यामध्ये 90Hz रिफ्रेश रेट आणि नोटिफिकेशन डिस्प्लेसाठी यामध्ये एक डायनामिक बार आहे. या डिव्हाईसमध्ये ऑक्टा-कोर T7100 प्रोसेसर आहे. यासोबतच 4GB पर्यंत रॅम आणि 64GB इंटरनल स्टोरेज देखील आहे. मेमोरी फ्यूजन फीचरसह ऑनबोर्ड रॅमला अनयूज्ड एडिशनल स्टोरेजसह 8GB पर्यंत वाढवले जाऊ शकते.
Free Fire Max: प्लेअर्सना मिळणार मोफत Gold! गेममध्ये झाली नव्या ईव्हेंटची एंट्री, रिवॉर्ड क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स
फोटोग्राफीसाठी itel Zeno 20 Max मध्ये 13-मेगापिक्सेलचा रियर कॅमेरा आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या डिव्हाईसमध्ये 8-मेगापिक्सेलचा फ्रंट-फेसिंग कॅमेरा देखील आहे. यामध्ये धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी IP54 रेटिंग आणि MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी आहे. बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशनसाठी, फोनमध्ये साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर आहे आणि हे फेस अनलॉक फीचरला सपोर्ट करते. itel Zeno 20 Max मध्ये 5,000mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे, जी 15W चार्जिंग सपोर्टसह येते. तसेच या डिव्हाईससह 10W चा चार्जर मिळतो. फोनमध्ये इन-बिल्ट वॉयस असिस्टेंट आहे आणि हा DTS पावर्ड साउंडला सपोर्ट करतो.
Ans: itel ही चीनमधील Transsion Group ची ब्रँड आहे.
Ans: हो, itel चे अनेक फोन भारतातच असेंबल केले जातात.
Ans: हो, itel फोन Android (Go Edition सह) वर चालतात.