Free Fire Max: प्लेअर्सना मिळणार मोफत Gold! गेममध्ये झाली नव्या ईव्हेंटची एंट्री, रिवॉर्ड क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

Garena Free Fire Max Redeem Codes For 9 January 2026: फ्री फायर मॅक्समध्ये एक नवीन ईव्हेंट सुरु झाला आहे. तसेच कंपनीने नेहमीप्रमाणे आज देखील त्यांच्या प्लेअर्ससाठी नवीन रिडीम कोड्स जारी केले आहेत.

Updated On: Jan 09, 2026 | 09:08 AM
  • गेममध्ये नवीन ईव्हेंट लाईव्ह
  • फ्री फायर मॅक्सचा नेव्हर लिव्ह टिममेट टास्क आधारित ईव्हेंट
  • प्लेअर्सना मिळणार 2000 गोल्ड जिंकण्याची संधी
फ्री फायर मॅक्समध्ये नवीन वर्षाची सुरुवात आणखी धमाकेदार झाली आहे. कारण गेममध्ये आता आणखी एक नवीन ईव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. या ईव्हेंटचं नाव नेव्हर लिव्ह टिममेट असं आहे. यामध्ये प्लेअर्सना 1000 हून अधिक गोल्ड मोफत जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. यासोबतच प्लेअर्सना या ईव्हेंटमध्ये प्रिमियम एडिशनवाले प्रीमियम बॅकपॅक मिळणार आहे. एवढंच नाही तर प्लेअर्स वेपन लूट क्रेट देखील मिळवू शकणार आहेत, जे अनलॉक करून टॉन्टिंग स्माईल वेपन स्किन मिळवू शकतात. यामुळे वेपनला ढासू लुक मिळणार आहे आणि यामुळे रेंज देखील वाढणार आहे. ज्यामुळे तुम्ही शत्रूंवर योग्य निशाणा लावू शकणार आहेत.

डिजाईन पाहताच प्रेमात पडाल… Realme 16 Pro सिरीजची भारतात ग्रँड एंट्री, फीचर्स वाचून तुम्हीही व्हाल खूश

नेव्हर लिव्ह टिममेट

फ्री फायर मॅक्सचा नेव्हर लिव्ह टिममेट टास्क आधारित ईव्हेंट आहे. सोप्या शब्दांत साांगायचे झाले तर या ईव्हेंटमध्ये रिवॉर्ड क्लेम करण्यासाठी प्लेअर्सना टास्क पूर्ण करावे लागणार आहेत. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना 2000 गोल्ड प्रमुख रिवॉर्ड म्हणून मिळणार आहेत. यामध्ये हार्टरॉकर बॅकपॅक आणि टॉन्टिंग स्माईल वेपन लूट क्रेट देखील जिंकण्याची संधी मिळणार आहे.  (फोटो सौजन्य – YouTube) 

टास्क

  • BR/CS मॅचमध्ये 2 टीममेटची मदत केल्यानंतर 2000 गोल्ड मिळणार आहे.
  • BR/CS मॅचमध्ये 4 टीममेटची मदत केल्यानंतर टॉन्टिंग स्माईल वेपन स्किन मिळणार आहे.
  • BR/CS मॅचमध्ये 8 टीममेटची मदत केल्यानंतर हार्टरॉकर बॅकपॅक मिळणार आहे.

रिवॉर्ड क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स ?

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • होम स्क्रीनवर दिसणाऱ्या ईव्हेंट सेक्शनमध्ये जा
  • आता तुम्हाला इथे नेव्हर लिव्ह टिममेट ईव्हेंट दिसेल त्यावर क्लिक करा.
  • आता टास्क पूर्ण वाचा आणि पूर्ण करा
  • रिवॉर्ड क्लेम करण्यासाठी पुन्हा त्याच सेक्शनमध्ये जा.
  • आता क्लेम बटनवर क्लिक करा.
  • आता तुम्हाला रिवॉर्ड मिळणार आहे.
नवीन वर्ष सेलिब्रेट करण्यासाठी करण्यासाठी फ्री फायर मॅक्समध्ये सतत नवीन ईव्हेंट आयोजित केले जात आहेत. हा ईव्हेंट 6 जानेवारी रोजी सुरु झाला असून गेमर्ससाठी 13 जानेवारीपर्यंत लाईव्ह असणार आहे. या काळात, गेमर वर नमूद केलेली कामे पूर्ण करून बक्षिसे मिळवू शकतात.

Deepinder Goyal: फॅशन की हाय-टेक गॅझेट? Zomato को-फाउंडर वापरतात हे अनोखं डिव्हाईस, कारण वाचून व्हाल हैराण

हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • FFW2Y7NQFV9S
  • FFICMCPSBN9CU
  • FFMCF8XLVNKC
  • FFMC2SJLKXSB
  • FFPLUFBVSLOT
  • FFTILM659TYL
  • FFML9KGFS5LM
  • FFPLZJUDKPTJ
  • FFGYBGD8H1H4
  • XZJZE25WEFJJ
  • FFCMCPSJ99S3
  • FF9MJ31CXKRG
  • UVX9PYZV54AC
  • FF2VC3DENRF5
  • FFCO8BS5JW2D
  • FF10JA1YZNYN
  • FF11DAKX4WHV
  • FF119MB3PFA5
  • FF11NJN5YS3E
  • FF1164XNJZ2V
  • FFICJGW9NKYT
  • FFPLOJEUFHSI
  • WD2ATK3ZEA55
  • FFIC33NTEUKA
  • HFNSJ6W74Z48

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Published On: Jan 09, 2026 | 09:08 AM

