Google Doodle: विंटर ऑलिम्पिकची चाहूल! गुगल डूडलने वेधलं यूजर्सचं लक्ष, Curling गेमचा भन्नाट अंदाज पाहिलात का?

आज 4 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेले गुगल डूडल जगभरातील पॉपुलर विंटर स्पोर्ट कर्लिंगला डेडिकेटेड आहे. आज सादर करण्यात आलेल्या गुगल डूडलमध्ये तुम्ही पाहू शकता की, खेळाडू बर्फावर वाकून एक जड दगड पुढे सरकवताना दिसत आहेत. तसेच, एक खेळाडू बर्फ साफ करताना दिसतो, जो या खेळाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. हा खेळ नक्की कसा खेळला जातो आणि आज स्क्रीनवर दिसणारे डूडल इतके खास का आहे, याबाबत जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – Pinterest, Google)
कर्लिंग एक विंटर गेम आहे, जो बर्फावर खेळला जातो. यामध्ये खेळाडू एका खास प्रकारच्या दगडाला बर्फावर स्लाइड करतात आणि त्याला टार्गेटपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करतात. दरम्यान, दगड योग्य दिशेने आणि वेगाने हलवण्यासाठी उर्वरित टीम झाडूने बर्फ साफ करतो. हा खेळ रणनीती, संतुलन आणि टीमवर्कचे एक उत्तम उदाहरण आहे.
आजचे डूडल अतिशय खास आहे आणि यामागील कारण म्हणजेच हा केवळ एक खेळ नाही कर टीमवर्क, धैर्य आणि फोकस या सर्वांचे एक उत्तम उदाहरण आहे. कर्लिंग हा एक असा खेळ आहे जिथे प्रत्येक खेळाडू महत्त्वाची भूमिका बजावतो. गुगल या डूडलद्वारे हिवाळी खेळांचे सौंदर्य आणि खिलाडूवृत्ती साजरी केली जाते. आजचे डूडल अतिशय आकर्षक आहे, जे पाहता क्षणी लोकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत.