Google Doodle: विंटर ऑलिम्पिकची चाहूल! गुगल डूडलने वेधलं यूजर्सचं लक्ष, Curling गेमचा भन्नाट अंदाज पाहिलात का?

Winter Olympics Google Doodle: गुगलने नेहमीप्रमाणेच आज देखील आपल्या एका वेगळ्या अंदाजात खास डूडल सादर केले आहे. हे डूडल अतिशय आकर्षक असून यूजर्सचे लक्ष वेधून घेत आहे. याबाबत अधिक जाणून घेऊया.

Updated On: Feb 04, 2026 | 11:42 AM
  • Google Doodle मध्ये विंटर स्पोर्ट्सची जादू!
  • हिवाळी ऑलिम्पिकपूर्वी Google ची क्रिएटिव कमाल!
  • Google च्या खास Doodle ने वेधलं लक्ष
जेव्हाही आपण गुगल ओपन करतो, स्क्रीनवर आपल्याला एक नवीन डूडल पाहायला मिळतो. नवीन वर्ष, प्रजासत्ताक दिन, दिवाळी, आयपीएल, मतदान या सर्वांसाठी गुगल वेगवेगळे डूडल सादर करत असतो. गुगलचे डूडल अतिशय आकर्षक आणि मजेदार असतात. काहीवेळा या डूडलमध्ये एखादा मेसेज लपलेला असतो तर कधी डूडलमध्ये एक कोडं म्हणजेच पझल असतं. तर काहीवेळेस डूडलमध्ये अतिशय मजेदार गेम्स देखील असतात. आज देखील 4 फेब्रुवारी रोजी गुगलचे नवीन डूडल पाहायला मिळत आहे. आजचे डूडल अतिशय आकर्षक आहे, जे पाहता क्षणी लोकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. यावेळी गूगलने डूडल खास खेळाच्या रंगात रंगवले आहे. यामध्ये बर्फ, बॅलेंस आणि टीमवर्कची झलक अगदी स्पष्टपणे पाहायला मिळत आहे.

आजचे डूडल काय आहे?

आज 4 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेले गुगल डूडल जगभरातील पॉपुलर विंटर स्पोर्ट कर्लिंगला डेडिकेटेड आहे. आज सादर करण्यात आलेल्या गुगल डूडलमध्ये तुम्ही पाहू शकता की, खेळाडू बर्फावर वाकून एक जड दगड पुढे सरकवताना दिसत आहेत. तसेच, एक खेळाडू बर्फ साफ करताना दिसतो, जो या खेळाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. हा खेळ नक्की कसा खेळला जातो आणि आज स्क्रीनवर दिसणारे डूडल इतके खास का आहे, याबाबत जाणून घेऊया.  (फोटो सौजन्य – Pinterest, Google)

कर्लिंग खेळ कसा खेळला जातो?

कर्लिंग एक विंटर गेम आहे, जो बर्फावर खेळला जातो. यामध्ये खेळाडू एका खास प्रकारच्या दगडाला बर्फावर स्लाइड करतात आणि त्याला टार्गेटपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करतात. दरम्यान, दगड योग्य दिशेने आणि वेगाने हलवण्यासाठी उर्वरित टीम झाडूने बर्फ साफ करतो. हा खेळ रणनीती, संतुलन आणि टीमवर्कचे एक उत्तम उदाहरण आहे.

आजचे गुगल डूडल का खास आहे?

आजचे डूडल अतिशय खास आहे आणि यामागील कारण म्हणजेच हा केवळ एक खेळ नाही कर टीमवर्क, धैर्य आणि फोकस या सर्वांचे एक उत्तम उदाहरण आहे. कर्लिंग हा एक असा खेळ आहे जिथे प्रत्येक खेळाडू महत्त्वाची भूमिका बजावतो. गुगल या डूडलद्वारे हिवाळी खेळांचे सौंदर्य आणि खिलाडूवृत्ती साजरी केली जाते. आजचे डूडल अतिशय आकर्षक आहे, जे पाहता क्षणी लोकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत.

 

Published On: Feb 04, 2026 | 11:42 AM

