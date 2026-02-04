Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Mumbai Pune Expressway: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे १२ तासांनंतरही बंद, कोंडी प्रदूषण टाळण्यासाठी वाहतूक पोलिसांचा नवा सल्ला

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील आडोशी बोगद्याजवळ एक गॅस टँकर उलटल्याने १२ तासांनंतरही वाहतूक कोंडी झाली. हजारो वाहने अजूनही अडकून आहेत. अधिकाऱ्यांनी पर्यायी मार्ग आणि रेल्वे प्रवासाचा सल्ला दिला आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 11:49 AM
  • मुंबईकडे जाणारी मार्गिका तब्बल 16 तासांपासून बंद
  • दोन्ही मार्गावर 20 ते 22 किलोमीटर वाहनांच्या रांगा
  • बोगद्याच्या प्रवेश द्वाराजवळच टँकर पलटी
 

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर मंगळवारी रात्री (३ फेब्रुवारी) मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाल्याने शेकडो वाहने १२ तासांहून अधिक काळ थांबून आहेत. ज्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्वात वर्दळीच्या महामार्गांपैकी एक असलेल्या हजारो प्रवासी अडकले. सामान्य वाहतूक पूर्ववत होईपर्यंत एक्सप्रेसवेवरून प्रवास करणे टाळण्याचे आवाहन पोलिसांनी नागरिकांना दिले आहेत.

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेच्या खंडाळा घाट विभागात गॅस टँकर उलटल्यानंतर रात्रभर वाहतूक विस्कळीत झाली. शेकडो वाहने जवळजवळ १२ तासांनंतर अडकली आहेत. ज्यामुळे दोन्ही मार्गांवर मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. अपघातस्थळाजवळ अनेक वाहने तासन्तास अडकून पडली. १२ तासांहून अधिक काळ चाललेल्या या वाहतूक कोंडीदरम्यान, महिला आणि मुलांसह प्रवाशांना अन्न, पाणी आणि शौचालयाच्या सुविधांपासून वंचित राहावे लागले. महामार्ग वाहतूक पोलिसांनी वाहनचालकांना सामान्य वाहतूक पूर्ववत होईपर्यंत एक्सप्रेसवेवरून प्रवास करणे टाळण्याचे आवाहन केले आहे.

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे हा भारतातील पहिला सहा पदरी रुंद टोल एक्सप्रेसवे आहे. ९४.५ किलोमीटर लांबीचा हा एक्सप्रेसवे मुंबई, रायगड आणि नवी मुंबईला पुण्याशी जोडतो. एक्सप्रेसवे नियंत्रण कक्षाने दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी संध्याकाळी ५ वाजताच्या सुमारास मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर टँकर उलटला. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, रायगड जिल्ह्यातील आडोशी बोगद्याजवळ ही घटना घडली जेव्हा वेगाने जाणाऱ्या टँकरने उतारावरून नियंत्रण गमावले आणि उलटला. अपघातानंतर लगेचच टँकरमधून गॅस गळती सुरू झाली, ज्यामुळे वाहनचालकांमध्ये घबराट निर्माण झाली.

‘लाडकी बहीण’मुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडतोय भार; मुख्यमंत्र्यांकडून घेतले जात आहेत अनेक कठोर निर्णय

टँकरमध्ये प्रोपीलीन गॅस भरलेला होता, जो अत्यंत ज्वलनशील आहे. खबरदारी म्हणून पोलिसांनी तात्काळ मुंबईकडे जाणारी वाहतूक बंद केली. अपघातामुळे मुंबईकडे जाणारी वाहने सुमारे दोन किलोमीटर अंतरावर पुण्याकडे जाणारी मार्गावर वळवण्यात आली. एक्सप्रेसवे नियंत्रण कक्षाच्या एका अधिकाऱ्याने पीटीआयला सांगितले की, टँकरमधून सतत गॅस गळती होत असल्याने सामान्य वाहतूक पूर्ववत होऊ शकली नाही. परिणामी, पुण्याकडे जाणाऱ्यांसह इतरही वाहतूक १२ तासांहून अधिक काळ अडकली होती. मार्गांवर वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या होत्या. या मोठ्या जाममुळे वाहनचालकांना मोठा फटका बसला आणि अनेक प्रवासी तासन्तास अडकून पडले.

व्यास कर्ण नावाच्या व्यक्तीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले, “लोक अडकले आहेत आणि मदतीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. कृपया काहीतरी करा.” महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) बस कंडक्टरने पीटीआयला सांगितले की त्यांचे वाहन अपघातस्थळाजवळ सहा तासांहून अधिक काळ उभे राहिले, ज्यामुळे प्रवाशांना अन्न, पाणी आणि शौचालयाच्या सुविधांपासून वंचित राहावे लागले.

सोशल मिडीयावर नागरिकांचा संताप

अनेक चालकांनी सोशल मीडियावर आपली निराशा व्यक्त केली. काहींनी एक्सप्रेसवेला पार्किंग लॉट म्हणून वर्णन केले, तर काहींनी इतरांना अत्यंत आवश्यक नसल्यास प्रवास टाळण्याचा सल्ला दिला. प्रणव नावाच्या वापरकर्त्याने लिहिले, “मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे सध्या पूर्णपणे जाम आहे. ट्रक उलटल्यामुळे लोणावळा आणि खंडाळाजवळ तासन्तास वाहतूक ठप्प आहे. अत्यंत आवश्यक नसल्यास प्रवास करू नका.”

वाहतूक कोंडीमुळे पुण्याकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांनाही त्रास झाला. सोहित माणिक नावाच्या दुसऱ्या वापरकर्त्याने लिहिले की, “मी संध्याकाळी ७ वाजता अंधेरी पश्चिमेहून कॅबने प्रवास सुरू केला. मी पहाटे ३:४० वाजता पुण्याला पोहोचेन. आतापर्यंतचा सर्वात वाईट वाहतूक अनुभव.”

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरून प्रवास करणे टाळा

महाराष्ट्र महामार्ग वाहतूक पोलिसांनी मोटारचालकांना मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरून सामान्य वाहतूक पूर्ववत होईपर्यंत प्रवास टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) प्रवक्त्याने शेअर केलेल्या महामार्ग वाहतूक पोलिसांच्या निवेदनानुसार, मुंबईकडे जाणाऱ्या कॉरिडॉरवरील आडोशी बोगद्याजवळील खंडाळा घाट विभागात टँकर उलटला.

निवेदनानुसार, अपघातानंतर टँकरमधून अत्यंत ज्वलनशील वायू गळती झाली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सर्व संबंधित एजन्सींनी युद्धपातळीवर घटनास्थळी काम केले. निवेदनात असेही म्हटले आहे की, वाहने आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी मुंबईकडे जाणारा मार्ग बंद करण्यात आला होता. यामुळे एक्सप्रेसवेच्या मुंबई आणि पुणे दोन्ही मार्गांवर वाहतूक कोंडी झाली.

Mumbai-Pune News: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर गॅस टँकर उलटला! मुंबईकडे जाणारी वाहतूक ठप्प; प्रवाशांचे प्रचंड हाल

Published On: Feb 04, 2026 | 11:42 AM

