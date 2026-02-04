Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Box Office: Mardaani 3 ची पहिल्या मंगळवारीही कमाईत घसरण, जाणून घ्या चित्रपटाचे Collection

"मर्दानी ३" ने सुरुवातीच्या काळात बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी केली होती, परंतु चौथ्या दिवसापासून हा चित्रपट डगमगताना दिसत आहे. पाचव्या दिवशीही बॉक्स ऑफिसवर फारशी कामगिरी केली नाही आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 11:36 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • Mardaani 3 ची पाचव्या दिवशीही कमाईत घसरण
  • जाणून घ्या चित्रपटाचे Collection
  • ‘मर्दानी ३’ चे जगभरातील कलेक्शन
यशराज फिल्म्स बॅनरखाली निर्मित, राणी मुखर्जीच्या “मर्दानी ३” या चित्रपटाचे प्रमोशन अभिनेत्रीने जोरदारपणे केले होते. परंतु, त्याचे कोणतेही विशेष परिणाम दिसून आले नाही आहेत. पहिल्या दिवशी ४ कोटी रुपये कमावणारा हा चित्रपट शनिवारी आणि रविवारी काहीची कमाई करण्यात यशस्वी झाला आहे, परंतु सोमवार आणि मंगळवारी या चित्रपटाच्या कमाईत घसरण दिसून आली. सनी देओलच्या “बॉर्डर २” विरुद्ध प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाला कमी प्रेक्षक मिळत आहेत, ज्यामुळे पाचव्या दिवशी फक्त २.५ कोटींचा व्यवसाय झालेला दिसून येत आहे.

राणी मुखर्जीचा “मर्दानी” २०१४ मध्ये आणि “मर्दानी २” २०१९ मध्ये प्रदर्शित झाला. दोन्ही चित्रपट हिट झाले आहेत. परंतु, तिसऱ्या भागाबाबत परिस्थिती चांगली चाललेली दिसली नाही. ६० कोटींच्या बजेटमध्ये बनवलेल्या या चित्रपटाने आतापर्यंत २२.२५ कोटींची कमाई केली आहे, ज्यामुळे जगभरात ५० कोटींची कमाई झाली आहे. परिणामी, त्याचा खर्च वसूल करणे कठीण वाटते. परंतु, सध्या तिच्यासाठी इतर कोणतेही मोठे चित्रपट उपलब्ध नाहीत, सनी देओलचा चित्रपट ‘बॉर्डर २’ उलट जास्त कमाई करत आहे.

१६ वर्षांपूर्वीचा खटला! राजपाल यादव आज न्यायालयात राहणार हजर; नेमकं काय आहे प्रकरण?

‘मर्दानी ३’ ने पाचव्या दिवशी केले एवढे कलेक्शन

सॅनिकच्या मते, ‘मर्दानी ३’ ने पहिल्या मंगळवारी, ३ फेब्रुवारी रोजी बॉक्स ऑफिसवर २.५० कोटी रुपये कमावले, तर पहिल्या सोमवारी २.२५ कोटी रुपये कमावले होते. यामुळे भारतात त्याचे एकूण कलेक्शन आतापर्यंत २२.२५ कोटी रुपये झाले आहे, म्हणजेच त्याची कमाई २६.२५ कोटी रुपये झाली आहे. सनी देओलच्या ‘बॉर्डर’ने ३ फेब्रुवारी रोजी त्यापेक्षा दुप्पट कमाई केली आहे. ५.७५ कोटी रुपयांसह, तो अजूनही आघाडीवर आहे.

‘मर्दानी ३’ चे जगभरातील कलेक्शन

‘मर्दानी ३’ चा जगभरातील कलेक्शन ₹३३.२५ कोटींवर पोहोचला आहे, ज्यामध्ये परदेशात ₹७ कोटींची कमाई झाली आहे. ३० जानेवारी २०२६ रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाला सनी लिओनीच्या बॉर्डर २ या चित्रपटासोबत टक्कर द्यावी लागली. वादळात चित्रपट टिकून राहण्यास संघर्ष करत आहे. रविवारी, सुट्टीच्या दिवशीही, त्याची सर्वाधिक कमाई ₹७.२५ कोटी होती. परंतु, त्यानंतर कोणतीही वाढ झालेली दिसून आलेली नाही.

‘मर्दानी ३’ ची भारतात एकूण कमाई?

  • पहिल्या दिवशी, शुक्रवार – ₹४ कोटी
  • दुसरा दिवस, शनिवार – ₹६.२५ कोटी
  • तिसरा दिवस, रविवार – ₹७.२५ कोटी
  • चौथा दिवस, सोमवार – ₹२.१५ कोटी
  • पाचवा दिवस, मंगळवार – ₹२.५० कोटी\
  • एकूण – ₹२२.२५ कोटी
  • एकूण कलेक्शन – ₹२६.२५ कोटी
  • जगभरात कलेक्शन – ₹३३.२५ कोटी
  • परदेशात कलेक्शन – ₹७ कोटी
‘मर्दानी ३’ चा ऑक्युपेन्सी रेट

‘मर्दानी ३’ ला २ फेब्रुवारीच्या तुलनेत ३ फेब्रुवारी रोजी जास्त ऑक्युपेन्सी मिळाली. पहिल्या सोमवारी ऑक्युपेन्सी रेट ११.२७% होता, तर पहिल्या मंगळवारी तो २०.७२% होता. रात्रीच्या वेळी त्याचा सर्वाधिक फायदा झाला. रात्रीच्या शोसाठी ऑक्युपेन्सी ३३.६२% होती आणि सकाळी सर्वात कमी ९.०३% होती. दुपारी ऑक्युपेन्सी १८.७८% आणि संध्याकाळी शोमध्ये २१.४५% होती.

Dhurandhar ने 59 दिवसात विकली 4 कोटी तिकिटे; आमिर, शाहरुख आणि सलमानला मागे टाकत मोडले 15 चित्रपटांचे रेकॉर्ड

‘मर्दानी ३’ ला दोन प्रमुख आव्हानांना तोंड द्यावे लागले

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की नीना गुप्ता आणि संजय मिश्रा यांचा ‘वध २’ आणि शुभांगी अत्रे यांचा ‘भाभी जी घर पर हैं’ ६ फेब्रुवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होत आहेत. याचा राणी मुखर्जीच्या चित्रपटावर परिणाम होऊ शकतो. हा एक सिक्वेल चित्रपट आहे, ज्याच्या पहिल्या भागाला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. दुसरा चित्रपट एका लोकप्रिय टीव्ही शोवर आधारित विनोदी चित्रपट आहे. परंतु, हे दोन्ही चित्रपट “मर्दानी ३” ला मागे टाकू शकतील की नाही हे लवकरच समजणार आहे.

Published On: Feb 04, 2026 | 11:36 AM

Box Office: Mardaani 3 ची पहिल्या मंगळवारीही कमाईत घसरण, जाणून घ्या चित्रपटाचे Collection

