Valentine’s Day 2026: अ‍ॅपलची खास कॅशबॅक ऑफर! iPhone 17 सह या प्रोडक्ट्सवर उपलब्ध आहेत ढासू डिल्स…. जाणून घ्या सविस्तर

Apple India Valentine's Day Offer: टेक जायंट कंपनीने एका खास सेलची घोषणा केली आहे. हा सेल व्हॅलेंटाईन डे निमित्ताने आयोजित करण्यात आला आहे. सेलमध्ये खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना कॅशबॅक मिळणार आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 11:04 AM
  • व्हॅलेंटाईन डेनिमित्त एप्पल इंडियाकडून खास सेलची घोषणा
  • आयफोन 17 सिरीज खरेदीवर ग्राहकांना 5 हजार रुपयांचे इन्स्टंट कॅशबॅक
  • मॅकबुक एयरवर 10,000 रुपयांपर्यंत इंस्टंट कॅशबॅक
थोड्याच दिवसात व्हॅलेंटाईन वीक सुरू होणार आहे आणि हा आठवडा संपताच 14 फेब्रुवारी रोजी व्हॅलेंटाईन डे देखील साजरा केला जाणार आहे. व्हॅलेंटाईन डे च्या निमित्ताने टेक जायंट कंपनी एप्पल इंडिया त्यांच्या सर्वात लोकप्रिय प्रॉडक्ट्सवर फेस्टिव ऑफर्स आणि कॅशबॅक ऑफर घेऊन आली आहे. टेक कंपनीने त्यांच्या ऑफिशियल भारतीय वेबसाईटद्वारे व्हॅलेंटाईन डे सेलची घोषणा केली आहे. या सेलमध्ये ग्राहकांना आयफोन 17 सिरीज, मॅकबुक एअर आणि प्रो मॉडल, आयपॅड, एअरपोड्स आणि एप्पल वॉचसह अनेक डिव्हाईसच्या खरेदीवर डिस्काऊंट आणि उत्तम ऑफर्स मिळणार आहेत. थेट वस्तूंच्या किंमती कमी करण्याऐवजी कंपनी त्यांच्या ग्राहकांना बँक सपोर्टेड कॅशबॅक ऑफर्स आणि डिलचा फायदा उचलण्याची संधी देत आहे.

माणसांना नो एंट्री? सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म Moltbook चर्चेत! फक्त AI Agents तयार करू शकतात अकाऊंट

एप्पल व्हॅलेंटाईन डे सेल ऑफर्सबाबत जाणून घ्या

आयफोन 17 सिरीजवर मिळणार डिस्काऊंट

आयफोनबद्दल बोलायचे झाले तर एपलच्या या व्हॅलेंटाईन डे सेलमध्ये आयफोन 17 सिरीज खरेदीवर ग्राहकांना 5 हजार रुपयांचे इन्स्टंट कॅशबॅक ऑफर केले जाणार आहे. यामुळे स्टँडर्ड आयफोन 17 ची किंमत 82,900 रुपयांऐवजी 77,900 रुपये झाली आहे. याप्रमाणेच आयफोन 16 आणि आयफोन 16 प्लस च्या खरेदीवर देखील 4 हजार रुपयांचे कॅशबॅक ऑफर केले जाणार आहे. याशिवाय कंपनी त्यांच्या वीयरेबल आणि ऑडियो प्रोडक्ट्सच्या खरेदीवर देखील 1,000 ते 4,000 रुपयांचे कॅशबॅक ऑफर करत आहे. (फोटो सौजन्य – X) 

मॅकबुक एयर एम 4

मॅकबुक एयरवर 10,000 रुपयांपर्यंत इंस्टंट कॅशबॅक ऑफर केलं जाणार आहे, ज्यामुळे डिव्हाईस 89,900 रुपयांना उपलब्ध आहे. या 13 इंचाच्या लॅपटॉपची मूळ किंमत 99,000 रुपये होती. कॅशबॅक विविध बँक कार्ड्सवर उपलब्ध आहे, ज्यात आईसीआईसीआई आणि एक्सिस आणि अमेरिकन एक्सप्रेस यांचा समावेश आहे. कार्डधारकांना चेकआउट करताना आपोआप सूट दिसेल.

Union Budget 2026: स्मार्टफोन्स, टॅब्लेट्स होणार स्वस्त! अर्थमंत्र्यांनी केली घोषणा, ग्राहकांमध्ये आनंदाचे वातावरण

मॅकबुक प्रो

कंपनी व्हॅलेंटाईन डे सेलअंतर्गत मॅकबुक प्रो लाइनअपवर मोठ्या ऑफर्स आणि डिस्काऊंट ऑफर करत आहे. 14 इंचाच्या लॅपटॉपची सुरुवातीची किंमत 1,69,900 रुपये होती. मात्र ऑफर दरम्यान हे डिव्हाईस ग्राहकांना 1,59,900 रुपयांच्या किंमतींत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. एम4 चिपसेटवाल्या 16 इंच मॅकबुक प्रो ची किंमत 2,49,900 रुपये होती. मात्र आता हे डिव्हाईस 2,39,900 रुपयांच्या किंमतीत खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे.

Published On: Feb 04, 2026 | 11:04 AM

