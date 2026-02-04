माणसांना नो एंट्री? सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म Moltbook चर्चेत! फक्त AI Agents तयार करू शकतात अकाऊंट
आयफोनबद्दल बोलायचे झाले तर एपलच्या या व्हॅलेंटाईन डे सेलमध्ये आयफोन 17 सिरीज खरेदीवर ग्राहकांना 5 हजार रुपयांचे इन्स्टंट कॅशबॅक ऑफर केले जाणार आहे. यामुळे स्टँडर्ड आयफोन 17 ची किंमत 82,900 रुपयांऐवजी 77,900 रुपये झाली आहे. याप्रमाणेच आयफोन 16 आणि आयफोन 16 प्लस च्या खरेदीवर देखील 4 हजार रुपयांचे कॅशबॅक ऑफर केले जाणार आहे. याशिवाय कंपनी त्यांच्या वीयरेबल आणि ऑडियो प्रोडक्ट्सच्या खरेदीवर देखील 1,000 ते 4,000 रुपयांचे कॅशबॅक ऑफर करत आहे. (फोटो सौजन्य – X)
मॅकबुक एयरवर 10,000 रुपयांपर्यंत इंस्टंट कॅशबॅक ऑफर केलं जाणार आहे, ज्यामुळे डिव्हाईस 89,900 रुपयांना उपलब्ध आहे. या 13 इंचाच्या लॅपटॉपची मूळ किंमत 99,000 रुपये होती. कॅशबॅक विविध बँक कार्ड्सवर उपलब्ध आहे, ज्यात आईसीआईसीआई आणि एक्सिस आणि अमेरिकन एक्सप्रेस यांचा समावेश आहे. कार्डधारकांना चेकआउट करताना आपोआप सूट दिसेल.
कंपनी व्हॅलेंटाईन डे सेलअंतर्गत मॅकबुक प्रो लाइनअपवर मोठ्या ऑफर्स आणि डिस्काऊंट ऑफर करत आहे. 14 इंचाच्या लॅपटॉपची सुरुवातीची किंमत 1,69,900 रुपये होती. मात्र ऑफर दरम्यान हे डिव्हाईस ग्राहकांना 1,59,900 रुपयांच्या किंमतींत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. एम4 चिपसेटवाल्या 16 इंच मॅकबुक प्रो ची किंमत 2,49,900 रुपये होती. मात्र आता हे डिव्हाईस 2,39,900 रुपयांच्या किंमतीत खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे.