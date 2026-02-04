Beed Crime: पैशांच्या वादातून मित्राचा दगड घालून खून; बीड LCBने 24 तासांत प्रकरणाचा केला उलगडा

Uttar Pradesh Crime: गाझियाबाद हादरलं! तीन अल्पवयीन बहिणींची नवव्या मजल्यावरून उडी मारून सामूहिक आत्महत्या; कारण काय?
काय नेमकं प्रकरण?
२ फेब्रुवारीला पाटोदा पोलीस स्टेशन हद्दीतील दगडवाडी गावच्या शिवारात, बीड ते शिरूर रोडवर रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला होता. चाँद अल्हाहुद्दीन तांबोळी (वय 30, रा. रायमोहा, ता. शिरूर) याचा एका इसमाने डोक्यात दगड मारून हत्या केली होती. तो व्यवसायाने पेंटर होता. या घटनेमुळे परिसरात एकाच खळबळ उडाली होती. पाटोदा पोलीस ठाण्याचा हत्या खुनाचा (BNS कलम 103) गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
कशी केली अटक?
पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास करायला सुरुवात केली. त्यांनतर त्याने हा गुन्हा उघडकीस आणणं पोलिसांसमोर आव्हान होतं. पोलिसांनी विशेष पथक तैनात केलं आहे. गुन्हे शाखेच्या पथकाने गोपनीय बातमीदार आणि तांत्रिक विश्लेषणाची मदत घेतली. तपासादरम्यान संशयाची सुई अतिक गुलाब तांबोळी (रा. ईस्लामपुरा पेठ, बीड) याच्याकडे वळली. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत आरोपीला बीडच्या शासकीय रुग्णालय परिसरातून ताब्यात घेतलं.
आरोपीची चौकशी करत असतांना सुरुवातीला आरोपीने पोलिसांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली. मात्र पोलिसांच्या कठोर चौकशीतून त्याने आपला गुन्हा कबुल केला. आरोपी अतिकने मृत चाँद तांबोळी याच्याकडून काही पैसे उसने घेतले होते. चाँद हा वारंवार आपल्या पैशांची मागणी करत तगादा लावत होता. याच वादातून संतापलेल्या अतिकने चाँदचा काटा काढण्याचं ठरवलं. त्यानंतर त्यांने चाँदला दगडवाडी शिवारात नेले आणि तिथे डोक्यात दगड घालून त्याची हत्या केली.
पोलिसांनी अवघ्या २४ तासात या घटनेचा उलगडा केला असून पोलीस आरोपीच्या तपासणी साठी तपासासाठी पाटोदा पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे. आता त्याच्यावर काय कारवाई होते हे पाहणं महत्वाचं आहे.
Ans: उधारीचे पैसे परत मागितल्यामुळे आरोपी संतापला आणि खून केला.
Ans: अतिक गुलाब तांबोळी, रा. ईस्लामपुरा पेठ, बीड.
Ans: गोपनीय बातमीदार व तांत्रिक विश्लेषणाच्या मदतीने LCBने तपास केला.