Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Beed Crime A Friend Was Murdered With A Stone Over A Money Dispute The Beed Lcb Solved The Case Within 24 Hours

Beed Crime: पैशांच्या वादातून मित्राचा दगड घालून खून; बीड LCBने 24 तासांत प्रकरणाचा केला उलगडा

बीडमध्ये पैशांच्या वादातून एका तरुणाने आपल्याच मित्राचा डोक्यात दगड घालून खून केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. बीड LCBने अवघ्या 24 तासांत आरोपी अतिक तांबोळी याला अटक करत खुनाचा छडा लावला आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 11:26 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • उधारीचे पैसे मागितल्याच्या रागातून मित्राची हत्या
  • दगडवाडी शिवारात रक्ताच्या थारोळ्यात मृतदेह आढळला
  • बीड LCBने 24 तासांत आरोपीला अटक करत गुन्हा उघडकीस आणला
बीड: बीड येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणाने पैश्यांच्या वादातून आपल्याच मित्राच्या डोक्यात दगड घालून हत्या केल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. पोलिसांनी या घटनेतील आरोपीला अटक केली आहे. अवघ्या २४ तासांच्या आत बीड स्थानिक गुन्हे शाखेने(LCB) पोलिसांनी आरोपीचा छडा लावला. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींचे नाव अतिक गुलाब तांबोळी असे आहे.

Uttar Pradesh Crime: गाझियाबाद हादरलं! तीन अल्पवयीन बहिणींची नवव्या मजल्यावरून उडी मारून सामूहिक आत्महत्या; कारण काय?

काय नेमकं प्रकरण?

२ फेब्रुवारीला पाटोदा पोलीस स्टेशन हद्दीतील दगडवाडी गावच्या शिवारात, बीड ते शिरूर रोडवर रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला होता. चाँद अल्हाहुद्दीन तांबोळी (वय 30, रा. रायमोहा, ता. शिरूर) याचा एका इसमाने डोक्यात दगड मारून हत्या केली होती. तो व्यवसायाने पेंटर होता. या घटनेमुळे परिसरात एकाच खळबळ उडाली होती. पाटोदा पोलीस ठाण्याचा हत्या खुनाचा (BNS कलम 103) गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

कशी केली अटक?

पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास करायला सुरुवात केली. त्यांनतर त्याने हा गुन्हा उघडकीस आणणं पोलिसांसमोर आव्हान होतं. पोलिसांनी विशेष पथक तैनात केलं आहे. गुन्हे शाखेच्या पथकाने गोपनीय बातमीदार आणि तांत्रिक विश्लेषणाची मदत घेतली. तपासादरम्यान संशयाची सुई अतिक गुलाब तांबोळी (रा. ईस्लामपुरा पेठ, बीड) याच्याकडे वळली. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत आरोपीला बीडच्या शासकीय रुग्णालय परिसरातून ताब्यात घेतलं.

आरोपीची चौकशी करत असतांना सुरुवातीला आरोपीने पोलिसांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली. मात्र पोलिसांच्या कठोर चौकशीतून त्याने आपला गुन्हा कबुल केला. आरोपी अतिकने मृत चाँद तांबोळी याच्याकडून काही पैसे उसने घेतले होते. चाँद हा वारंवार आपल्या पैशांची मागणी करत तगादा लावत होता. याच वादातून संतापलेल्या अतिकने चाँदचा काटा काढण्याचं ठरवलं. त्यानंतर त्यांने चाँदला दगडवाडी शिवारात नेले आणि तिथे डोक्यात दगड घालून त्याची हत्या केली.

पोलिसांनी अवघ्या २४ तासात या घटनेचा उलगडा केला असून पोलीस आरोपीच्या तपासणी साठी तपासासाठी पाटोदा पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे. आता त्याच्यावर काय कारवाई होते हे पाहणं महत्वाचं आहे.

Akola Crime: धक्कादायक! अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी; महिलेला ब्लॅकमेल करून धर्मांतराचा दबाव

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: हत्या का करण्यात आली?

    Ans: उधारीचे पैसे परत मागितल्यामुळे आरोपी संतापला आणि खून केला.

  • Que: आरोपी कोण आहे?

    Ans: अतिक गुलाब तांबोळी, रा. ईस्लामपुरा पेठ, बीड.

  • Que: पोलिसांनी गुन्हा कसा उघडकीस आणला?

    Ans: गोपनीय बातमीदार व तांत्रिक विश्लेषणाच्या मदतीने LCBने तपास केला.

Web Title: Beed crime a friend was murdered with a stone over a money dispute the beed lcb solved the case within 24 hours

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 04, 2026 | 11:26 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Uttar Pradesh Crime: गाझियाबाद हादरलं! तीन अल्पवयीन बहिणींची नवव्या मजल्यावरून उडी मारून सामूहिक आत्महत्या; कारण काय?
1

Uttar Pradesh Crime: गाझियाबाद हादरलं! तीन अल्पवयीन बहिणींची नवव्या मजल्यावरून उडी मारून सामूहिक आत्महत्या; कारण काय?

Akola Crime: धक्कादायक! अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी; महिलेला ब्लॅकमेल करून धर्मांतराचा दबाव
2

Akola Crime: धक्कादायक! अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी; महिलेला ब्लॅकमेल करून धर्मांतराचा दबाव

Madhyapradesh Crime: भयंकर! २ महिने सतत अत्याचार, १२ वर्षीय चिमुकली झाली गर्भवती आणि…; काय घडलं हॉस्टेलमध्ये?
3

Madhyapradesh Crime: भयंकर! २ महिने सतत अत्याचार, १२ वर्षीय चिमुकली झाली गर्भवती आणि…; काय घडलं हॉस्टेलमध्ये?

Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवारांकडे अजितदादांच्या खात्यांची धुरा; पुणे आणि बीडचे पालकमंत्रीपदही सुपूर्द
4

Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवारांकडे अजितदादांच्या खात्यांची धुरा; पुणे आणि बीडचे पालकमंत्रीपदही सुपूर्द

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Beed Crime: पैशांच्या वादातून मित्राचा दगड घालून खून; बीड LCBने 24 तासांत प्रकरणाचा केला उलगडा

Beed Crime: पैशांच्या वादातून मित्राचा दगड घालून खून; बीड LCBने 24 तासांत प्रकरणाचा केला उलगडा

Feb 04, 2026 | 11:26 AM
Shahzad Poonawalla : पुण्यात भाजप राष्ट्रीय प्रवक्त्याच्या आईला कारने उडवले, CNG पंपावरील CCTV आले समोर

Shahzad Poonawalla : पुण्यात भाजप राष्ट्रीय प्रवक्त्याच्या आईला कारने उडवले, CNG पंपावरील CCTV आले समोर

Feb 04, 2026 | 11:17 AM
India US Trade Deal: चीन-पाकिस्तानपेक्षा भारत पुढे! भारत-अमेरिका व्यापार करार ठरतोय फायदेशीर?

India US Trade Deal: चीन-पाकिस्तानपेक्षा भारत पुढे! भारत-अमेरिका व्यापार करार ठरतोय फायदेशीर?

Feb 04, 2026 | 11:11 AM
T20 World Cup 2026 : विदेशी संघात भारतीय वंशाच्या क्रिकेटपटूंचा बोलबाला! टी-२० विश्वचषकात तीन डझनहून अधिक खेळाडू खेळताना दिसणार 

T20 World Cup 2026 : विदेशी संघात भारतीय वंशाच्या क्रिकेटपटूंचा बोलबाला! टी-२० विश्वचषकात तीन डझनहून अधिक खेळाडू खेळताना दिसणार 

Feb 04, 2026 | 11:04 AM
Valentine’s Day 2026: अ‍ॅपलची खास कॅशबॅक ऑफर! iPhone 17 सह या प्रोडक्ट्सवर उपलब्ध आहेत ढासू डिल्स…. जाणून घ्या सविस्तर

Valentine’s Day 2026: अ‍ॅपलची खास कॅशबॅक ऑफर! iPhone 17 सह या प्रोडक्ट्सवर उपलब्ध आहेत ढासू डिल्स…. जाणून घ्या सविस्तर

Feb 04, 2026 | 11:04 AM
ऑस्ट्रेलियाच्या मेलबर्नमधून महात्मा गांधींचा पुतळा चोरीला; ४२६ किलोचा पुतळा ग्राइंडरने कापला अन्…

ऑस्ट्रेलियाच्या मेलबर्नमधून महात्मा गांधींचा पुतळा चोरीला; ४२६ किलोचा पुतळा ग्राइंडरने कापला अन्…

Feb 04, 2026 | 11:02 AM
गर्भलिंगनिदान रोखण्यासाठी डिकॉय ऑपरेशन! ९९ टक्क्यांहून अधिक सोनोग्राफी केंद्राची तपासणी

गर्भलिंगनिदान रोखण्यासाठी डिकॉय ऑपरेशन! ९९ टक्क्यांहून अधिक सोनोग्राफी केंद्राची तपासणी

Feb 04, 2026 | 11:02 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM