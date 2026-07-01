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Tech Tips: अँड्रॉईडमध्ये Battery Saver ऑन करताच फोनमध्ये काय बदल होतो? चुकीच्या वापरामुळे परफॉर्मन्सवर होऊ शकतो परिणाम

Updated On: Jul 01, 2026 | 01:21 PM IST
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सारांश

Android Battery Saver Mode: तुम्हाला माहिती असेलच प्रत्येक अँड्रॉईड स्मार्टफोनमध्ये बॅटरी सेव्हर पर्याय असतो, ज्याचा वापर स्मार्टफोनची चार्जिंग अत्यंत कमी असेल तेव्हा केला जातो. स्मार्टफोनमधील बॅटरी सेव्हर मोडचे फायदे आहेत, त्याचप्रमाणे तोटे देखील आहेत. याबद्दल आता सविस्तर जाणून घेऊया.

Tech Tips: अँड्रॉईडमध्ये Battery Saver ऑन करताच फोनमध्ये काय बदल होतो? चुकीच्या वापरामुळे परफॉर्मन्सवर होऊ शकतो परिणाम

Tech Tips: अँड्रॉईडमध्ये Battery Saver ऑन करताच फोनमध्ये काय बदल होतो? चुकीच्या वापरामुळे परफॉर्मन्सवर होऊ शकतो परिणाम

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विस्तार
  • बॅटरी सेव्हर ऑन करताच फोनचा परफॉर्मन्स कमी होतो आणि बॅकग्राउंडमधील अनेक ॲप्स मर्यादित केली जातात.
  • स्क्रीन ब्राइटनेस, रिफ्रेश रेट, लोकेशन, नेटवर्क आणि अलवेज-ऑन डिस्प्ले सारख्या फीचर्सवरही परिणाम होतो.
  • बॅटरी सेव्हर गरज असेल तेव्हाच वापरणे योग्य असून, सतत वापरल्यास परफॉर्मन्सवर परिणाम जाणवू शकतो.
Battery Saver in Android: प्रत्येक अँड्रॉईड स्मार्टफोनमध्ये बॅटरी सेव्हर नावाचे एक फीचर असते. जेव्हा स्मार्टफोनची बॅटरी खूप कमी असते आणि आपल्याला दिर्घकाळ फोनची गरज असते, अशावेळी बॅटरी सेव्हर मोडचा वापर केला जातो. ज्यामुळे फोन जास्त काळ वापरला जाऊ शकतो. अनेकजण सतत फोनमधील बॅटरी सेव्हर मोडचा वापर करतात. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, बॅटरी सेव्हर ऑन करताच फोनमध्ये असे कोणते बदल होतात, ज्यामुळे फोन आणखी काही काळ सुरु राहतो? चला, याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया.

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अलवेज-ऑन डिस्प्ले बंद होतो

स्मार्टफोनमधील बॅटरी सेव्हर मोड ऑन करताच अलवेज-ऑन डिस्प्ले, ऑटो सिंक आणि इतर काही फीचर्स देखील तात्पुरत्या स्वरुपात बंद केले जातात. यामुळे डिस्प्ले आणि बॅकग्राउंड प्रोसेस कमी बॅटरीचा वापर करतात आणि तुम्ही दिर्घकाळापर्यंत अगदी सहज स्मार्टफोनचा वापर करू शकता.(फोटो सौजन्य: Pinterest)

बॅकग्राउंड ॲप्स बंद होतात

जेव्हा तुम्ही अँड्रॉईडमध्ये बॅटरी सेव्हर मोड ऑन करता डिव्हाईसमधील बॅकग्राउंड ॲप्स त्वरित बंद केले जातात. यामागील कारण म्हणजे, बॅकग्राउंड ॲप्स सतत इंटरनेट, लोकेशन आणि प्रोसेसरचा वापर करतात, ज्यामुळे बॅटरी लवकर संपते. पण बॅकग्राउंड ॲप्स बंद केल्यास फोनमधील बॅटरीची बचत केली जाऊ शकते.

डिव्हाईसचा परफॉर्मंस कमी होतो

बॅटरी सेव्हर मोड ऑन करताच तुम्हाला फोनचा परफॉर्मंस डाऊन वाटू शकतो. कारण बॅटरी वाचवण्यासाठी आणि फोनचा वापर दिर्घकाळ करता यावा, यासाठी सिस्टिम प्रोसेसरची स्पीड देखील कमी करू शकतो. तुम्ही निरीक्षण केलं असेल की फोनमध्ये बॅटरी सेव्हर ऑन असतो तेव्हा गेमिंग, व्हिडीओ एडिटिंग किंवा इतर काम करताना फोन फुल स्पीडमध्ये काम करत नाही.

लोकेशन आणि नेटवर्कसह इतर फीचर्सवर होतो परिणाम

काही स्मार्टफोनमध्ये बॅटरी सेव्हर मोड ऑन करताच 5G नेटवर्कच्या जागी 4G नेटवर्क चालू केले जाते. याशिवाय, लोकेशन फीचर देखील बंद केले जाते. यामुळे बॅटरी सेव्ह केली जाते. मात्र यामुळे काही ॲप्समधील रियल-टाइम लोकेशन सर्विसवर परिणाम होतो.

स्क्रीन ब्राईटनेसमध्ये बदल होतो

बॅटरी सेव्हर ऑन करताच फोनची स्क्रीन ब्राईटनेस कमी केली जाऊ शकते आणि अनेक विजुअल इफेक्ट्स किंवा एनिमेशनवर देखील मर्यादा घातली जाते. काही स्मार्टफोन्समध्ये स्क्रीनचा रिफ्रेश रेट देखील कमी होतो, ज्यामुळे बॅटरी देखील कमी खर्च केली जाते.

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चुकीचा वापर केल्यास होऊ शकतं स्मार्टफोनचं नुकसान

सहसा लोकं अँड्रॉईड फोनमध्ये 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त बॅटरी असून देखील बॅटरी सेव्हर मोड चालू करतात. पण वारंवार असं केल्यास डिव्हाईस खराब होऊ शकतं आणि स्मार्टफोनच्या परफॉर्मंसवर देखील परिणाम होऊ शकतो. तज्ज्ञांचे असे मानणे आहे की असे केल्याने फोनच्या एकूण परफॉर्मंसवर परिणाम होतो. जर तुमच्या स्मार्टफोनची बॅटरी 20 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर बॅटरी सेव्हर मोड तुमच्यासाठी एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. विशेषत:, लांब प्रवासादरम्यान जेव्हा तुम्हाला चार्जिंग करण्याची सुविधा मिळत नाही, तुम्ही बॅटरी सेव्हर मोड वापरू शकता.

Web Title: How battery saver mode work in android smartphones wrong use can cause big loss

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Published On: Jul 01, 2026 | 01:21 PM

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