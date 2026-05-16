International Day of Light : चक्क चहाच्या कपातून लेझरचा शोध? प्रकाशाच्या ‘या’ जादूचा आज विशेष दिवस; वाचा यावर रंजक माहिती

International Day Of Light : आंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिन दरवर्षी १६ मे रोजी साजरा केला जातो. विज्ञान, संस्कृती, कला, शिक्षण आणि शाश्वत विकासामध्ये प्रकाशाच्या भूमिकेबद्दल जागरूकता निर्माण करणे हा या दिवसाचा उद्देश आहे.

Updated On: May 16, 2026 | 07:30 AM
International Day of Light : चक्क चहाच्या कपातून लेझरचा शोध? प्रकाशाच्या 'या' जादूचा आज विशेष दिवस; वाचा यावर रंजक माहिती

  • महत्त्वपूर्ण दिवस
  • लेझरचा ऐतिहासिक शोध
  • दैनंदिन जीवनातील भूमिका

International Day of Light 2026 : प्रकाशाशिवाय जीवनाची कल्पना करणे अशक्य आहे. केवळ अंधार दूर करणे एवढाच प्रकाशाचा मर्यादित अर्थ नाही, तर आधुनिक विज्ञानाच्या प्रगतीत प्रकाशाने क्रांती घडवून आणली आहे. यामुळेच युनेस्कोतर्फे दरवर्षी १६ मे हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिन’ (International Day of Light) म्हणून जगभरात उत्साहात साजरा केला जातो. हा दिवस आपल्याला विज्ञानाच्या चमत्कारांची आठवण करून देतो आणि हे चमत्कार आपल्या भविष्यासाठी कसे पूरक आहेत, याचे मार्गदर्शन करतो.

थिओडोर मैमन आणि लेझरचा तो ऐतिहासिक क्षण

या दिवसाची निवड करण्यामागे एक अत्यंत महत्त्वाचे वैज्ञानिक कारण आहे. १६ मे १९६० रोजी थिओडोर मैमन या महान भौतिकशास्त्रज्ञाने जगातील पहिल्या यशस्वी लेझरचे (Laser) प्रात्यक्षिक दाखवले होते. लेझरचा हा शोध मानवी इतिहासातील एक मैलाचा दगड ठरला. आज शस्त्रक्रिया असो, इंटरनेटसाठी लागणारे फायबर ऑप्टिक्स असो किंवा बारकोड स्कॅनर, लेझर तंत्रज्ञानाशिवाय आपण एका पाऊलही पुढे जाऊ शकत नाही. याच क्रांतीचा सन्मान करण्यासाठी हा विशेष दिवस साजरा केला जातो.

केवळ उजेड नाही, तर विकासाचा आधार

आंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिन विज्ञान, संस्कृती, कला आणि शिक्षणासह शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांवर प्रकाश टाकतो. आरोग्य क्षेत्रात प्रकाशाचा वापर रोगांचे निदान आणि उपचारांसाठी केला जातो. कृषी क्षेत्रात प्रकाशाच्या मदतीने उत्पादकता वाढवली जाते, तर ऊर्जा क्षेत्रात सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून आपण पर्यावरणाचे रक्षण करत आहोत. दळणवळण क्षेत्रात प्रकाशाच्या वेगाने होणारे डेटा ट्रान्सफर आजच्या डिजिटल युगाचा कणा आहे.

शिक्षण आणि जागरूकता

हा दिवस साजरा करण्यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे तरुण पिढीमध्ये विज्ञानाबद्दल आवड निर्माण करणे. जगभरातील शाळा, महाविद्यालये आणि संशोधन संस्थांमध्ये १६ मे रोजी विविध व्याख्याने, विज्ञान प्रदर्शने आणि कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात. प्रकाशाचे गुणधर्म, त्याचे उपयोग आणि भविष्यातील संधी यावर या दिवशी सखोल चर्चा केली जाते. नवनवीन संशोधनांना चालना देण्यासाठी हे व्यासपीठ अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.

नवनिर्मिती आणि विज्ञानाचा सन्मान

आंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिन आपल्याला हे पटवून देतो की, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान हे समाजाच्या विकासाचे मुख्य चालक आहेत. विज्ञानाचे हे चमत्कार केवळ प्रयोगशाळेपुरते मर्यादित न राहता ते सामान्य माणसाच्या हितासाठी कसे वापरता येतील, याची प्रेरणा या दिवसातून मिळते. शाश्वत विकासासाठी (Sustainable Development) सौर ऊर्जा आणि कार्यक्षम प्रकाश प्रणालींचा वापर करणे ही काळाची गरज आहे, आणि हा दिवस ती गरज अधोरेखित करतो.

Published On: May 16, 2026 | 07:30 AM

भारतीय विमा क्षेत्रात मोठी घडामोडी! लिबर्टी म्युच्युअलने 'लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स'मधील हिस्सा ७४ टक्क्यांवर नेला

पेट्रोलच्या भडक्यामुळे १००cc बाइक्सना सुवर्णदिवस! मुंबईत दर १०४ पार; 'या' गाड्यांमुळे महिन्याचे बजेट वाचणार

ही चिमुकली अभिनेत्री ओळखली का? 70 च्या दशकात गाजवला पडदा, 72 व्या वर्षी धर्मेंद्रसोबत किसिंग सीनने खळबळ

हँडल सोडला, पायवर केलं अन्…; भरधाव रस्त्यावर पठ्ठ्याची चालत्या स्कूटीवर धोकादायक स्टंटबाजी, Video Viral

'८ वाजून १३ मिनिटे' पहिल्यांदाच सुनील बर्वे ऐश्वर्या नारकर एकत्र, वेब सिरीजचे Poster पाहून अंगावर येईल काटा

रुपयाची घरसण होत असताना आता पंतप्रधानांची इज्जत घसरत नाही का? काँग्रेसचा संतप्त सवाल

Honda City Facelift : होंडा सिटी फेसलिफ्ट 'या' तारखेला होणार लाँच! अपडेटेड फीचर्ससह दमदार एंट्री

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

