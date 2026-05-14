भविष्यातील भन्नाट टेक्नॉलॉजी! ना बॅटरी, ना चावी; हवेतल्या ऊर्जेवर चालणाऱ्या घड्याळाची जगभरात चर्चा, 3,000 वर्षे दाखवणार अचूक वेळ

Air Powered Clock : बॅटरी किंवा चावीशिवाय चालणाऱ्या एका अनोख्या घड्याळाने जगभरातील तंत्रज्ञानप्रेमींचे लक्ष वेधले आहे. हे विशेष घड्याळ तब्बल 3,000 वर्षांहून अधिक काळ अचूक वेळ दाखवू शकते.

Updated On: May 14, 2026 | 06:52 PM
Air Powered Clock News Marathi : बॅटरी नाही, चार्जिंग नाही आणि चावीही नाही… तरीही हे घड्याळ तब्बल 3,000 वर्षांहून अधिक काळ अचूक वेळ दाखवू शकते, असा दावा करण्यात आला आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित हे अनोखे घड्याळ सध्या जगभरात चर्चेचा विषय ठरत आहे.

लक्झरी कंपनी जेगर-लेकुल्ट्रेने मिलान डिझाइन वीकमध्ये दोन नवीन अॅटमॉस घड्याळे सादर केली आहेत. ही घड्याळे म्हणजे अॅटमॉस रेग्युलेटर एनॅमल कोलिब्रीस आणि अॅटमॉस रेग्युलेटर वुड मार्केटेरी. त्यांना “अमर घड्याळे” म्हटले जात आहे. त्यांना बॅटरीची किंवा चावी देण्याची आवश्यकता नाही.

हे तंत्रज्ञान १९२८ मध्ये विकसित केले गेले होते आणि ते हवेच्या तापमानातील सूक्ष्म बदलांमधून ऊर्जा मिळवते. दोन्ही घड्याळे कॅलिबर ५८२ रेग्युलेटर मूव्हमेंटवर आधारित आहेत. केवळ १ अंश सेल्सिअस तापमानातील फरक या घड्याळाला अंदाजे ४८ तास चालण्यासाठी पुरेशी ऊर्जा देतो. या मालिकेतील हे सर्वात गुंतागुंतीचे आणि सुंदर घड्याळ असल्याचा दावा केला जातो. त्याचे चंद्राच्या कलांचे प्रदर्शन इतके अचूक आहे की ३,८२१ वर्षांत त्यात फक्त एका दिवसाचा फरक अपेक्षित आहे. ही घड्याळे वर्षानुवर्षे सतत चालण्यासाठी डिझाइन केलेली आहेत, तसेच ती घराच्या सजावटीसाठी एक सुंदर कलाकृती म्हणूनही काम करतात.

हे अमूल्य घड्याळ

हे घड्याळ विश्वाचा वेग देखील दाखवते. एक छोटी पृथ्वी स्वतःच्या अक्षावर फिरत सूर्याभोवती प्रदक्षिणा घालते. चंद्रदेखील पृथ्वीभोवती आपली जागा बदलताना दिसतो.

हे घड्याळ हवेत असलेल्या तापमानातील आणि वातावरणातील सूक्ष्म बदलांमधून ऊर्जा तयार करते. म्हणजेच, वातावरणातील बदलांमुळे निर्माण होणारी नैसर्गिक ऊर्जा वापरून ते स्वतःच चालते. त्यामुळे यासाठी बॅटरी बदलण्याची किंवा वेगळ्या पॉवर स्रोताची गरज भासत नाही. विशेष म्हणजे, या घड्याळात अतिशय कमी घर्षण निर्माण करणारी यंत्रणा वापरण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यातील भागांची झीज अत्यंत कमी प्रमाणात होते. याच कारणामुळे हे घड्याळ हजारो वर्षे अचूक वेळ दाखवू शकते, असा दावा तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे.

हे घड्याळ केवळ वेळ दाखवण्यासाठी नसून भविष्यातील शाश्वत तंत्रज्ञानाचे प्रतीक मानले जात आहे. पर्यावरणपूरक ऊर्जा वापर, कमी देखभाल आणि दीर्घकाळ टिकणारी रचना यामुळे वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञानप्रेमींमध्ये याबद्दल मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानामुळे भविष्यात ऊर्जा बचत करणारी आणि दीर्घकाळ टिकणारी उपकरणे विकसित करण्याचा मार्ग अधिक सोपा होऊ शकतो, असेही मानले जात आहे.

