फुल Network तरीही येत नाही OTP? फोनच्या मेसेज बॉक्समध्ये करा लहानसा बदल, त्वरीत दूर होईल समस्या

बऱ्याचदा, जेव्हा आपण एखाद्या अॅपमध्ये लॉग इन करतो, तेव्हा नेटवर्क सक्रिय असतानाही OTP संदेश बॉक्समध्ये दिसत नाही. यामुळे अनेकदा निराशा होते. जर तुमच्यासोबत असे घडले तर काळजी करण्याची गरज नाही. कधीकधी, संदेश किंवा OTP स्पॅम बॉक्समध्ये येतात, ज्यामुळे ते इनबॉक्समध्ये दिसत नाहीत. काही सेटिंग्जमध्ये आवश्यक बदल करून तुम्ही स्पॅम बॉक्समध्ये संदेश किंवा OTP सहजपणे पाहू शकता. चला जाणून घेऊया कसे?
OTP म्हणजे नक्की आहे तरी काय? जास्तीत जास्त किती वेळ करू शकता OTP चा वापर? जाणून घ्या
संपूर्ण प्रक्रिया घ्या जाणून
ओटीपी, किंवा वन-टाइम पासवर्ड, हा एक सुरक्षा कोड आहे जो फक्त एकदाच आणि मर्यादित काळासाठी काम करतो. जेव्हा तुम्ही एखाद्या अॅप किंवा वेबसाइटवर लॉग इन करता किंवा ऑनलाइन पेमेंटसाठी अॅपमध्ये लॉग इन करता तेव्हा हा कोड तुमच्या मोबाइल नंबर, ईमेल अॅड्रेस किंवा इतर अॅपवर पाठवला जातो. त्याचा उद्देश तुमचे खाते अधिक सुरक्षित करणे आहे. तुमच्या युजरनेम आणि पासवर्ड व्यतिरिक्त ओटीपी आवश्यक केल्याने इतर कोणालाही तुमच्या खात्यात लॉग इन करण्यापासून रोखले जाते. ओटीपी वापरताच तो कालबाह्य होतो, म्हणून तो फसवणूक आणि हॅकिंगपासून संरक्षण करण्यास मदत करतो.
Tech tips: हा सीक्रेट नंबर शेअर करणं पडेल महागात, क्षणार्धात रिकामं होईल तुमचं बँक अकाऊंट