फुल Network तरीही येत नाही OTP? फोनच्या मेसेज बॉक्समध्ये करा लहानसा बदल, त्वरीत दूर होईल समस्या

आजच्या डिजिटल युगात, OTP न मिळणे ही एक मोठी समस्या असू शकते, विशेषतः जेव्हा नेटवर्क पूर्ण असते. तुम्हालाही समस्या येत असेल, तर तुमच्या फोनच्या मेसेज बॉक्समध्ये एक साधा बदल केल्यास त्वरीत सोडवता येईल

Updated On: Dec 25, 2025 | 11:11 AM
OTP तुम्हालाही वेळेत येत नाही का? नक्की वाचा ट्रिक (फोटो सौजन्य - iStock)

  • नेटवर्क पूर्ण असूनही ओटीपी येत नसल्यास काय करावे 
  • मोबाईलच्या मेसेज बॉक्समध्ये लहानसा बदल 
  • टेक टिप्सचा करा वापर 
बऱ्याच वेळा आपण एका महत्त्वाच्या OTP ची वाट पाहत असतो, पण काही कारणास्तव OTP येत नाही. जर OTP बँकेशी संबंधित असेल तर यामुळे मोठ्या समस्या उद्भवू शकतात. काही वेळा आपण WhatsApp किंवा इतर तत्सम अॅप्समध्ये लॉग इन करण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु OTP वेळेवर येत नाही, ज्यामुळे वेळ संपतो. आपण अनेकदा या समस्या कमकुवत नेटवर्कमुळे असल्याचे मानतो, परंतु तसे होत नाही. जर तुम्हाला वारंवार OTP प्राप्त करण्यात समस्या येत असतील तर काळजी करण्याची गरज नाही. तुम्ही OTP संदेश विलंब न करता प्राप्त करू शकता.

बऱ्याचदा, जेव्हा आपण एखाद्या अ‍ॅपमध्ये लॉग इन करतो, तेव्हा नेटवर्क सक्रिय असतानाही OTP संदेश बॉक्समध्ये दिसत नाही. यामुळे अनेकदा निराशा होते. जर तुमच्यासोबत असे घडले तर काळजी करण्याची गरज नाही. कधीकधी, संदेश किंवा OTP स्पॅम बॉक्समध्ये येतात, ज्यामुळे ते इनबॉक्समध्ये दिसत नाहीत. काही सेटिंग्जमध्ये आवश्यक बदल करून तुम्ही स्पॅम बॉक्समध्ये संदेश किंवा OTP सहजपणे पाहू शकता. चला जाणून घेऊया कसे?

OTP म्हणजे नक्की आहे तरी काय? जास्तीत जास्त किती वेळ करू शकता OTP चा वापर? जाणून घ्या

संपूर्ण प्रक्रिया घ्या जाणून 

  • स्पॅम बॉक्समध्ये पाठवलेले मेसेज किंवा ओटीपी पाहण्यासाठी, तुम्हाला प्रथम तुमच्या फोनच्या मेसेज बॉक्समध्ये जावे लागेल
  • तुम्हाला वरच्या उजव्या बाजूला प्रोफाइल आयकॉन दिसेल. त्यावर क्लिक करा
  • आता तुम्हाला स्पॅम आणि ब्लॉक पर्याय दिसेल. त्यावर टॅप करा
  • हे एक नवीन पेज उघडेल आणि स्पॅम सूचीमधील मेसेज प्रदर्शित करेल
  • येथून, तुम्ही तुमचे महत्त्वाचे ओटीपी किंवा मेसेज पाहू शकता.
ओटीपी म्हणजे काय ते जाणून घ्या

ओटीपी, किंवा वन-टाइम पासवर्ड, हा एक सुरक्षा कोड आहे जो फक्त एकदाच आणि मर्यादित काळासाठी काम करतो. जेव्हा तुम्ही एखाद्या अ‍ॅप किंवा वेबसाइटवर लॉग इन करता किंवा ऑनलाइन पेमेंटसाठी अ‍ॅपमध्ये लॉग इन करता तेव्हा हा कोड तुमच्या मोबाइल नंबर, ईमेल अ‍ॅड्रेस किंवा इतर अ‍ॅपवर पाठवला जातो. त्याचा उद्देश तुमचे खाते अधिक सुरक्षित करणे आहे. तुमच्या युजरनेम आणि पासवर्ड व्यतिरिक्त ओटीपी आवश्यक केल्याने इतर कोणालाही तुमच्या खात्यात लॉग इन करण्यापासून रोखले जाते. ओटीपी वापरताच तो कालबाह्य होतो, म्हणून तो फसवणूक आणि हॅकिंगपासून संरक्षण करण्यास मदत करतो.

Tech tips: हा सीक्रेट नंबर शेअर करणं पडेल महागात, क्षणार्धात रिकामं होईल तुमचं बँक अकाऊंट

Published On: Dec 25, 2025 | 11:11 AM

