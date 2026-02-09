Navi Mumbai Crime: वॉर्डबॉय ‘डॉक्टर’ बनून केला उपचार, चुकीच्या इंजेक्शनमुळे 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Chhatrapati Sambhajinagar: बेकायदेशीर पिस्तूल हातात… ट्रिगर दाबताच सुटली गोळी; क्षणभराची मस्ती ठरली जीवघेणी!
वॉर्डबॉय स्वतःची ओळख ‘डॉक्टर’ सांगायचा
आरोपी संदेश पाष्टे हा मूळचा मानखुर्दचा रहिवासी असून तो अंधेरी येथील एका नर्सिंग होममध्ये केवळ वॉर्डबॉय म्हणून काम करतो. मात्र त्याच्याकडे कोणतेही वैधकीय पदवी नसतांना त्याने मानखुर्द आणि आसपासच्या परिसरात तो स्वतःची ओळख ‘डॉक्टर’ म्हणून करून द्यायचा आणि रुग्णांवर उपचार करायचा.
प्रचिती सोबत काय घडलं?
प्रचितीला हार्मोनल आजार होता. त्यामुळे तिच्या वडिलांनी ओळखीच्या माध्यमातून संदेश पाष्टेला उपचारासाठी घरी बोलावले होते. 5 फेब्रुवारी रोजी संदेश प्रचितीच्या घरी गेला. त्याने तिला पहिले इंजेक्शन दिले. त्यानंतर तिला त्रास होऊ लागला. त्याने पुन्हा दुसरे इंजेक्शन टोचले. दुसऱ्या इंजेक्शननंतर काही वेळातच प्रचितीची प्रकृती प्रचंड खालावली आणि तिचा जागीच मृत्यू झाला.
उपचारासाठी घेतले १५ हजार
एवढेच नाही तर त्याने उपचारासाठी चक्क 15 हजार रुपये फी प्रचितीच्या कुटुंबियांकडून घेतली होती. मात्र प्रत्यक्षात जर पाहायचं झालं तर या इंजेक्शनची किंमत 500 ते 1000 रुपयांच्या दरम्यान असते.
आरोपी अटकेत
तरुणीचा मृत्यू तिच्या वडिलांना संशयास्पद वाटला, त्यामुळे वडील भिकुराम भुवड यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शशिकांत चांदेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी 6 फेब्रुवारी रोजी आरोपीला बेड्या ठोकल्या. प्रचितीला नेमकी कोणती औषधे टोचण्यात आली, याचा तपास पोलीस करत आहे. शवविच्छेदन अहवालानंतर मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे. पुढील तपास पोलीस करत आहे.
पोलिसांचे आवाहन
नागरिकांनी उपचार घेताना संबंधित व्यक्तीची शैक्षणिक पात्रता आणि पदवीची शहानिशा करावी असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.
Pune Crime : पुण्यात तरुणावर कोयत्याने सपासप वार; पोलिसांनी गुन्हेगाराला सापळा रचून पकडले
Ans: नवी मुंबईतील वाशी येथे.
Ans: वॉर्डबॉय असून डॉक्टर असल्याचे भासवत होता.
Ans: आरोपीला अटक करून तपास सुरू केला.