Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Navi Mumbai Crime A Ward Boy Posed As A Doctor And Administered Treatment A 21 Year Old Woman Died Due To A Wrong Injection

Navi Mumbai Crime: वॉर्डबॉय ‘डॉक्टर’ बनून केला उपचार, चुकीच्या इंजेक्शनमुळे 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

नवी मुंबईतील वाशी येथे वॉर्डबॉयने डॉक्टर असल्याचे भासवून तरुणीला चुकीचे इंजेक्शन दिल्याने तिचा मृत्यू झाला. प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून मृत्यूचे नेमके कारण शवविच्छेदन अहवालानंतर स्पष्ट होणार आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 08:58 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • वाशी येथे बनावट डॉक्टरकडून उपचार
  • चुकीचे इंजेक्शन दिल्यानंतर तरुणीचा मृत्यू
  • उपचारासाठी 15 हजार रुपये घेतल्याचा आरोप
नवी मुंबई: नवी मुंबई येथून एक धक्कादायक आणि वैधकीय क्षेत्राला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. एका वॉर्डबॉयने डॉकटर असल्याचे भासवून एका २१ वर्षीय तरुणीला चुकीच्या इंजेक्शन देण्यात आला. या इंजेकशनमुळे त्या तरुणीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. प्रचिती भिकुराम भुवड (वय 21) असे त्या तरुणीचे नाव आहे. या प्रकरणी वाशी पोलिसांनी संदेश पाष्टे (वय 30) याला अटक केली आहे.

Chhatrapati Sambhajinagar: बेकायदेशीर पिस्तूल हातात… ट्रिगर दाबताच सुटली गोळी; क्षणभराची मस्ती ठरली जीवघेणी!

वॉर्डबॉय स्वतःची ओळख ‘डॉक्टर’ सांगायचा

आरोपी संदेश पाष्टे हा मूळचा मानखुर्दचा रहिवासी असून तो अंधेरी येथील एका नर्सिंग होममध्ये केवळ वॉर्डबॉय म्हणून काम करतो. मात्र त्याच्याकडे कोणतेही वैधकीय पदवी नसतांना त्याने मानखुर्द आणि आसपासच्या परिसरात तो स्वतःची ओळख ‘डॉक्टर’ म्हणून करून द्यायचा आणि रुग्णांवर उपचार करायचा.

प्रचिती सोबत काय घडलं?

प्रचितीला हार्मोनल आजार होता. त्यामुळे तिच्या वडिलांनी ओळखीच्या माध्यमातून संदेश पाष्टेला उपचारासाठी घरी बोलावले होते. 5 फेब्रुवारी रोजी संदेश प्रचितीच्या घरी गेला. त्याने तिला पहिले इंजेक्शन दिले. त्यानंतर तिला त्रास होऊ लागला. त्याने पुन्हा दुसरे इंजेक्शन टोचले. दुसऱ्या इंजेक्शननंतर काही वेळातच प्रचितीची प्रकृती प्रचंड खालावली आणि तिचा जागीच मृत्यू झाला.

उपचारासाठी घेतले १५ हजार

एवढेच नाही तर त्याने उपचारासाठी चक्क 15 हजार रुपये फी प्रचितीच्या कुटुंबियांकडून घेतली होती. मात्र प्रत्यक्षात जर पाहायचं झालं तर या इंजेक्शनची किंमत 500 ते 1000 रुपयांच्या दरम्यान असते.

आरोपी अटकेत

तरुणीचा मृत्यू तिच्या वडिलांना संशयास्पद वाटला, त्यामुळे वडील भिकुराम भुवड यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शशिकांत चांदेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी 6 फेब्रुवारी रोजी आरोपीला बेड्या ठोकल्या. प्रचितीला नेमकी कोणती औषधे टोचण्यात आली, याचा तपास पोलीस करत आहे. शवविच्छेदन अहवालानंतर मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे. पुढील तपास पोलीस करत आहे.

पोलिसांचे आवाहन

नागरिकांनी उपचार घेताना संबंधित व्यक्तीची शैक्षणिक पात्रता आणि पदवीची शहानिशा करावी असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.

Pune Crime : पुण्यात तरुणावर कोयत्याने सपासप वार; पोलिसांनी गुन्हेगाराला सापळा रचून पकडले

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: नवी मुंबईतील वाशी येथे.

  • Que: आरोपी कोण होता?

    Ans: वॉर्डबॉय असून डॉक्टर असल्याचे भासवत होता.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: आरोपीला अटक करून तपास सुरू केला.

Web Title: Navi mumbai crime a ward boy posed as a doctor and administered treatment a 21 year old woman died due to a wrong injection

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 08:58 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chhatrapati Sambhajinagar: बेकायदेशीर पिस्तूल हातात… ट्रिगर दाबताच सुटली गोळी; क्षणभराची मस्ती ठरली जीवघेणी!
1

Chhatrapati Sambhajinagar: बेकायदेशीर पिस्तूल हातात… ट्रिगर दाबताच सुटली गोळी; क्षणभराची मस्ती ठरली जीवघेणी!

Gujrat Crime: ६३ वर्षीय शिक्षकाने अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर केला लैंगिक अत्याचार; गर्भवती राहताच…
2

Gujrat Crime: ६३ वर्षीय शिक्षकाने अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर केला लैंगिक अत्याचार; गर्भवती राहताच…

Navi Mumbai Crime: सकाळी मद्यधुंद कारचा कहर; कारवर पोलिस लिहिलेले; आतमध्ये…
3

Navi Mumbai Crime: सकाळी मद्यधुंद कारचा कहर; कारवर पोलिस लिहिलेले; आतमध्ये…

Solapur Crime: प्रेयसीच्या घरच्यांनी लग्नाला दिला नकार; 28 वर्षीय तरुणाने उचललं टोकाचं पाऊल
4

Solapur Crime: प्रेयसीच्या घरच्यांनी लग्नाला दिला नकार; 28 वर्षीय तरुणाने उचललं टोकाचं पाऊल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Navi Mumbai Crime: वॉर्डबॉय ‘डॉक्टर’ बनून केला उपचार, चुकीच्या इंजेक्शनमुळे 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Navi Mumbai Crime: वॉर्डबॉय ‘डॉक्टर’ बनून केला उपचार, चुकीच्या इंजेक्शनमुळे 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 08:58 AM
१० दिवसांमध्ये चेहऱ्यावर दिसून येईल सोन्यासारखी चमक! ‘या’ घरगुती तेलाचा नियमित वापर केल्यास त्वचा राहील तरुण

१० दिवसांमध्ये चेहऱ्यावर दिसून येईल सोन्यासारखी चमक! ‘या’ घरगुती तेलाचा नियमित वापर केल्यास त्वचा राहील तरुण

Feb 09, 2026 | 08:58 AM
T20 World Cup 2026 च्या तिसऱ्या दिवशी हा संघ करणार पदार्पण! आज होणार तीन रोमांचक सामने, जाणून घ्या तपशील

T20 World Cup 2026 च्या तिसऱ्या दिवशी हा संघ करणार पदार्पण! आज होणार तीन रोमांचक सामने, जाणून घ्या तपशील

Feb 09, 2026 | 08:51 AM
Zodiac Sign: ध्रुव योगाचा वृषभ आणि कर्क राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

Zodiac Sign: ध्रुव योगाचा वृषभ आणि कर्क राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

Feb 09, 2026 | 08:47 AM
Ranga is back ! फहाद फासिलने ‘Aavesham 2’ची केली घोषणा, चाहते उत्सुक; कधी होणार चित्रपट रिलीज?

Ranga is back ! फहाद फासिलने ‘Aavesham 2’ची केली घोषणा, चाहते उत्सुक; कधी होणार चित्रपट रिलीज?

Feb 09, 2026 | 08:37 AM
नायजेरिया हादरलं! चालकाचं ट्रकवरील नियंत्रण सुटलं अन्…; ३० जण जागीचा ठार, मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता

नायजेरिया हादरलं! चालकाचं ट्रकवरील नियंत्रण सुटलं अन्…; ३० जण जागीचा ठार, मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता

Feb 09, 2026 | 08:35 AM
आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या ‘या’ पदार्थांमुळे वाढतो पित्ताचा त्रास, जाणून घ्या पदार्थ खाण्याची योग्य पद्धत

आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या ‘या’ पदार्थांमुळे वाढतो पित्ताचा त्रास, जाणून घ्या पदार्थ खाण्याची योग्य पद्धत

Feb 09, 2026 | 08:29 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM