Stock Market Today: हिरव्या रंगात उघडणार भारतीय शेअर बाजार! ‘हे’ शेअर्स खरेदी केल्यास गुंतवणूकदारांना होणार फायदा

Share Market Update: भारतीय शेअर बाजार आज सकारात्मक सुरुवात पाहायला मिळणार आहे. तसेच आज कोणते शेअर्स गुंतवणूकदारांना नफा मिळवून देऊ शकतात, याबाबत गुंतवणूकदारांनी माहिती दिली आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 09:03 AM
  • जागतिक बाजारात उत्साहवर्धक संकेत
  • भारतीय शेअर बाजार सकारात्मक पातळीवर उघडणार असल्याची शक्यता
  • RBI च्या धोरणाच्या घोषणेनंतर भारतीय शेअर बाजारात तेजी
India Share Market Update:  सोमवारी 9 फेब्रुवारी रोजी जागतिक बाजारात उत्साहवर्धक संकेत पाहायला मिळत आहेत. याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर देखील होणार आहे. आज ९ फेब्रुवारी रोजी भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५० सकारात्मक पातळीवर उघडणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी गॅप-अप सुरुवात दर्शवितात. गिफ्ट निफ्टी २५,९२६ च्या आसपास व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा जवळजवळ १९१ अंकांचा प्रीमियम होता.

Todays Gold-Silver Price: सोनं स्वस्त झालं, चांदीचा दरही घसरला! 24 कॅरेटसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

शुक्रवारी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या धोरणाच्या घोषणेनंतर भारतीय शेअर बाजाराने तेजी दाखवली , बेंचमार्क निफ्टी 50 25,700 च्या पातळीजवळ बंद झाला. सेन्सेक्स २६६.४७ अंकांनी म्हणजेच ०.३२% ने वाढून ८३,५८०.४० वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ५०.९० अंकांनी म्हणजेच ०.२०% ने वाढून २५,६९३.७० वर बंद झाला. आज आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी बाजार वाढणार कि घसरणार, तसेच कोणते शेअर्स गुंतवणूकदारांना नफाा मिळवण्यासाठी मदत करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया आणि आनंद राठीचे तांत्रिक संशोधन विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे यांनी आज सोमवारी भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी पाच इंट्राडे स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. सुमित बगडिया आणि गणेश डोंगरे यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आज गुंतवणूकदार टोरेंट पॉवर, जिंदाल स्टील, आयटीसी, भारती एअरटेल आणि कोटक महिंद्रा बँक हे शेअर्स खरेदी करण्याचा विचार करू शकतात. प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधन उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांच्या मते गुंतवणूकदार एलटीएफ, पेज इंडस्ट्रीज आणि एनसीसी या तीन शेअर्सचा खरेदी किंवा विक्री करण्यासाठी विचार केला जाऊ शकतो.

UPI Infrastructure Upgrade: UPI बाबत आरबीआयचा महत्वाचा निर्णय! सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये बदल

आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार बीएसई, झायडस लाईफसायन्सेस, अरबिंदो फार्मा, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, बाटा इंडिया, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आयआरईडीए, टाटा स्टील, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, अरबिंदो फार्मा, फोर्स मोटर्स, कल्याण ज्वेलर्स, आनंद राठी, बीईएमएल या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात. चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आजच्या व्यवहरात गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी तीन ब्रेकआउट स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. यामध्ये आयडीबीआय बँक, शारदा क्रॉपकेम, नवीन फ्लोरिन, एस्कॉर्ट्स आणि कॅरारो इंडिया या शेअर्सचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

