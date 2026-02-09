Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
अतिशहाणपणा त्याचा बैल रिकामा! फोनची बॅटरी तोंडात टाकताच झाला भीषण स्फोट, तरुण जखमी; घटनेचा Video Viral

Phone Battery Blast Video : नको ते केलं, जिव्हारी लागलं...! फोनच्या दुकानात बसून तरुण चघळू लागला लिथियमची बॅटरी, मग काय? तोंडातच झाला स्फोट अन् संपूर्ण तोंड जळून निघालं. घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 09:00 AM
(फोटो सौजन्य: X)

  • फोनच्या दुकानात तरुणाने लिथियम फोनची बॅटरी तोंडात चावून तपासण्याचा प्रयत्न केला.
  • काही सेकंदातच बॅटरीचा भीषण स्फोट झाला आणि तरुणाचे तोंड भाजले.
  • घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे.
कधीकधी आपल्या निष्काळजीपणामुळे आपला जीवही जाऊ शकतो. त्यासाठी कोणतीही गोष्ट करताना आधी लक्षपूर्वक त्या गोष्टीचा विचार करायला हवा. आपल्या निष्काळजीपणाची अशीच एक मोठी किंमत एका तरुणाला मोजावी लागली आहे आणि या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर चांगलाच शेअर केला जात आहे. व्हिडिओमध्ये एक तरुण दुकानात उभा राहून फोनची बॅटरी तोंडात चावताना दिसतो आणि इथेच त्याची मोठी चूक होते. फोनची बॅटरी तोंडात घालणं एक धोकादायक कृती ठरते. परिणामी ती बॅटरी तरुणाच्या तोंडातच फुटली आणि त्याचे तोंड जळून निघाले. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले असून घटनेचा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल होत आहे. चला व्हिडिओत नक्की काय घडलं ते जाणून घेऊया.

हेच काय ते कलियुग! 80 वर्षांच्या आईला बस स्टॉपवर सोडून मुलगा गेला पळून, ती रडत राहिली अन् भावनिक Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

या व्हायरल व्हिडिओमध्ये, एक तरुण फोनच्या दुकानात बसलेला दिसतो. तो दातांनी चावून फोनची लिथियम बॅटरी तपासण्याचा प्रयत्न करत होता.ज्यानंतर शेवटी घडायचं तेच घडतं. अचानक, बॅटरीचा मोठा आवाज होऊन स्फोट होतो, ज्यामुळे मुलाच्या तोंडाला आग लागते. बॅटरीचा स्फोट होताच, तो मुलगा ताबडतोब तोंडातून बॅटरी काढून फेकून देतो. बॅटरी दुकानात पडते. पुढे, दुकानदार जळणारी बॅटरी उचलून बाहेर फेकताना दिसतो. संपूर्ण घटनेमुळे दुकानात एकच धुमाकूळ माजतो आणि सर्वच घाबरुन जाताता. दुकानाच्या सीसीटीव्ही कॅमेरामध्ये घटनेचे संपूर्ण दृश्य कैद झाले आहे.

आश्चर्यच! जीव वाचवण्यासाठी जंगलाचा राजा पळाला आणि थेट झाडावरच जाऊन बसला… पाहून सर्वांनाच बसला धक्का; Video Viral

दरम्यान घटनेचा व्हिडिओ @rose_k01 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘एका मोबाईलच्या दुकानात एक धक्कादायक घटना घडली, जेव्हा एका मुलाने लिथियम फोनची बॅटरी चघळायला सुरुवात केली. काही सेकंदातच बॅटरीचा स्फोट झाला, ज्यामुळे तो मुलगा गंभीर जखमी झाला. जखमी मुलाला तातडीने वैद्यकीय उपचारांसाठी नेण्यात आले’. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “इतर बॅटरींच्या तुलनेत लिथियममध्ये जास्त ऊर्जा साठवलेली असते. त्याच्याशी खेळू नका” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ कदाचित… व्हायरल होणारा रील बनवण्यापूर्वी तो प्रयोग करत असावा” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “पण त्याने बॅटरी चघळायचीच कशाला?”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Video viral man chewing phone battery get exploded in the mouth viral news in marathi

Published On: Feb 09, 2026 | 09:00 AM

Topics:  

Feb 09, 2026 | 09:00 AM
