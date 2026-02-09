अतिशहाणपणा त्याचा बैल रिकामा! फोनची बॅटरी तोंडात टाकताच झाला भीषण स्फोट, तरुण जखमी; घटनेचा Video Viral

हेच काय ते कलियुग! 80 वर्षांच्या आईला बस स्टॉपवर सोडून मुलगा गेला पळून, ती रडत राहिली अन् भावनिक Video Viral
काय घडलं व्हिडिओत?
या व्हायरल व्हिडिओमध्ये, एक तरुण फोनच्या दुकानात बसलेला दिसतो. तो दातांनी चावून फोनची लिथियम बॅटरी तपासण्याचा प्रयत्न करत होता.ज्यानंतर शेवटी घडायचं तेच घडतं. अचानक, बॅटरीचा मोठा आवाज होऊन स्फोट होतो, ज्यामुळे मुलाच्या तोंडाला आग लागते. बॅटरीचा स्फोट होताच, तो मुलगा ताबडतोब तोंडातून बॅटरी काढून फेकून देतो. बॅटरी दुकानात पडते. पुढे, दुकानदार जळणारी बॅटरी उचलून बाहेर फेकताना दिसतो. संपूर्ण घटनेमुळे दुकानात एकच धुमाकूळ माजतो आणि सर्वच घाबरुन जाताता. दुकानाच्या सीसीटीव्ही कॅमेरामध्ये घटनेचे संपूर्ण दृश्य कैद झाले आहे.
Shocking incident inside a mobile shop when a boy began chewing on a Lithium Phone Battery. Within seconds, the battery exploded, leaving him seriously injured. The injured boy was rushed for medical treatment pic.twitter.com/03MeyXz28p — Rosy (@rose_k01) February 5, 2026
आश्चर्यच! जीव वाचवण्यासाठी जंगलाचा राजा पळाला आणि थेट झाडावरच जाऊन बसला… पाहून सर्वांनाच बसला धक्का; Video Viral
दरम्यान घटनेचा व्हिडिओ @rose_k01 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘एका मोबाईलच्या दुकानात एक धक्कादायक घटना घडली, जेव्हा एका मुलाने लिथियम फोनची बॅटरी चघळायला सुरुवात केली. काही सेकंदातच बॅटरीचा स्फोट झाला, ज्यामुळे तो मुलगा गंभीर जखमी झाला. जखमी मुलाला तातडीने वैद्यकीय उपचारांसाठी नेण्यात आले’. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “इतर बॅटरींच्या तुलनेत लिथियममध्ये जास्त ऊर्जा साठवलेली असते. त्याच्याशी खेळू नका” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ कदाचित… व्हायरल होणारा रील बनवण्यापूर्वी तो प्रयोग करत असावा” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “पण त्याने बॅटरी चघळायचीच कशाला?”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.