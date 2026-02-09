१० दिवसांमध्ये चेहऱ्यावर दिसून येईल सोन्यासारखी चमक! ‘या’ घरगुती तेलाचा नियमित वापर केल्यास त्वचा राहील तरुण

हल्ली प्रत्येकालाच अतिशय सुंदर आणि तरुण त्वचा हवी असते. चेहऱ्यावरील हरवलेला ग्लो पुन्हा परत मिळवण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. कधी स्किन रुटीनमध्ये बदल केला जातो तर कधी बाजारात जाऊन वेगवेगळ्या महागड्या ट्रीटमेंट केल्या जातात. याशिवाय बाजारात वेगवेगळ्या आयव्हीसुद्धा उपलब्ध आहेत. या आयव्ही घेऊन त्वचा पांढरी शुभ्र केली जाते. यामुळे चेहऱ्यावर वाढलेले काळे डाग आणि पिंपल्ससुद्धा कमी होतात. पण सतत कोणत्याही केमिकल युक्त ट्रीटमेंट केल्यास त्वचा कालांतराने निस्तेज आणि निर्जीव होऊन जाते. चेहऱ्यावर आलेला ग्लो पुन्हा एकदा निघून जातो. यामुळे वारंवार स्किन ट्रीटमेंट घेताना त्वचेची खूप जास्त काळजी घ्यावी.(फोटो सौजन्य – istock)
१० मिनिटांमध्ये चेहऱ्यावर येईल सोन्यासारखी चमक! चमचाभर मधात मिक्स करा ‘हा’ पदार्थ, टॅनिंग होईल गायब
वय वाढल्यानंतर चेहऱ्यावर सुरकुत्या येणे, त्वचेचा रंग बदलणे, बारीक रेषा, पिंपल्स आणि वांग येतात. या समस्या वयाच्या चाळिशीनंतर सर्वच महिलांमध्ये दिसून येतात. या सर्व समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी कोणतीही बोटोक्स ट्रीटमेंट घेण्याऐवजी घरगुती उपाय करून त्वचेची काळजी घ्यावी. घरगुती उपाय चेहऱ्यावर नैसर्गिक ग्लो कायम टिकवून ठेवतात आणि त्वचा उजळदार करतात. नैसर्गिक पदार्थांमध्ये असलेले घटक चेहऱ्यावर वाढलेल्या सुरकुत्या कमी करतात. चला तर जाणून घेऊया घरगुती उपाय.
चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या घालवण्यासाठी लवंगचा वापर करावा. यासाठी काचेच्या बरणीमध्ये लवंग, ३ टेबलस्पून बेबी ऑइल घालून त्यात कोरफड जेल, गुलाब पाणी, ग्लिसरीन, विटामिन बी कँप्सूल घालून एकत्र मिक्स करा. सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर तयार केलेले तेल संपूर्ण चेहऱ्यावर रात्री झोपण्याआधी लावावे. हातांवर तेल घेऊन हलक्या हाताने चेहऱ्यावर मसाज करावा. त्वचेवर मसाज केल्यामुळे रक्तभिसरण सुधारण्यास मदत होते आणि त्वचा अतिशय उठावदार दिसते. हा उपाय काही दिवस नियमित केल्यास त्वचेच्या बऱ्याच समस्यांपासून सुटका मिळेल आणि चेहऱ्यावर ग्लो येईल.
Anti Ageing Superfood : म्हातारपणावर मात करणारे 5 सुपरफूड्स; वय वाढेल पण तारुण्य राहील टिकून
एका वाटीमध्ये एरंडेल तेल घेऊन त्यात खोबरेल तेल मिक्स करून घ्या. तयार केलेले मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर काचेच्या बाटलीमध्ये भरून ठेवा. त्यानंतर रात्री झोपताना नियमित एक ते दोन थेंब तेल हातांवर घेऊन संपूर्ण चेहऱ्यावर लावा आणि हलक्या हाताने मसाज करा. यामुळे चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या कमी होतील आणि त्वचा खूप जास्त उजळदार दिसेल.