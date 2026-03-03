Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Apple Event 2026: लेटेस्ट M4 चिपसेटसह iPad Air (2026) लाँच, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमत

iPad Air (2026) Launched: टेक जायंट कंपनीने आयोजित करण्यात आलेल्या ईव्हेंटमध्ये iPad Air (2026) लाँच केले आहे. या डिव्हाईसमध्ये सिंगल रियर कॅमेरा दिला आहे. लेटेस्ट आयपॅडमध्ये 36.59Wh बॅटरी दिली आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 05:25 AM
  • नवीन iPad Air मॉडेल कंपनीने दोन आकारात लाँच
  • iPad Air (2026) च्या 11-इंच मॉडेलची किंमत बेस व्हेरिअंट 128GB साठी 64,900 रुपये
  • आयपॅडचे वाय-फाय + सेल्युलर मॉडेल प्रत्येक व्हेरिअंटमध्ये उपलब्ध
टेक जायंट कंपनी अ‍ॅपलने एक मोठा धमाका केला आहे. iPad Air (2026) भारतासह ग्लोबल मार्केटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. अ‍ॅपलचे हे लेटेस्ट आयपॅड M4 चिपसेट मार्केटमध्ये लाँच करण्यात आले आहे. नवीन iPad Air मॉडेल कंपनीने दोन आकारात लाँच केले आहे, ज्यामध्ये 11 इंच आणि 13 इंच यांचा समावेश आहे. यासोबतच डिव्हाईस वाय-फाय + सेल्युलर आणि वाय-फाय ओनली मोडमध्ये देखील लाँच करण्यात आले आहे.

आजपासून नवा डिजिटल नियम लागू! सिम कार्डशिवाय नाही चालणार WhatsApp-Telegram, डेस्कटॉप लॉगिनवरही परिणाम

iPad Air (2026) ची किंमत

iPad Air (2026) च्या 11-इंच मॉडेलची किंमत बेस व्हेरिअंट 128GB साठी 64,900 रुपये ठेवण्यात आली आहे. तर डिव्हाईसच्या 256GB आणि 512GB स्टोरेज ऑप्शनची किंमत अनुक्रमे 74,900 रुपये आणि 94,900 रुपये आहे. या डिव्हाईसचे टॉप व्हेरिअंट 1TB स्टोरेजसह लाँच करण्यात आले आहे, ज्याची किंमत 1,14,900 रुपये आहे. आयपॅडचे वाय-फाय + सेल्युलर मॉडेल प्रत्येक व्हेरिअंटमध्ये उपलब्ध आहे. यासाठी यूजर्सना जास्तीचे 15 हजार रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.  (फोटो सौजन्य – X) 

iPad Air (2026) च्या 13-इंच वाले मॉडेलच्या 128GB व्हेरिअंटची किंमत 84,900 रुपये आहे. तर या डिव्हाईसच्या 256GB आणि 512GB स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत अनुक्रमे 94,900 रुपये आणि 1,14,900 रुपये आहे. तर डिव्हाईसच्या 1TB व्हेरिअंटची किंमत 1,34,900 रुपये आहे. खर्च करावे लागणार आहेत. हा आयपॅड ब्लू, पर्पल, स्पेस ग्रे आणि स्टारलाईट रंगांमध्ये लाँच करण्यात आला आहे.

iPad Air (2026) चे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

iPad Air (2026) कंपनीने लेटेस्ट M4 चिपसह लाँच केले आहे. या चिपमध्ये 8-कोर CPU (3 परफॉर्मेंस कोर आणि 5 इफिशिएंसी कोर), 9-कोर GPU, 16-कोर न्यूरल इंजिन, आणि हार्ड हार्डवेयर-एक्सेरेटेड रे ट्रेसिंगचा सपोर्ट दिला आहे. लेटेस्ट लाँच आयपॅडमध्ये 12 जीबी रॅम मिळणार आहे. हे डिव्हाईस अ‍ॅपल इंटेलिजेंस ला सपोर्ट करेल आणि iPadOS 26 वर चालेल. Apple iPad Air (2026) मध्ये 13-इंच वाले मॉडेलमध्ये 2,732×2,048 पिक्सेलवाली लिक्विड रेटिना आईपीएस डिस्प्ले दिली आहे. हे अ‍ॅपल पेन्सिल प्रो आणि अ‍ॅपल पेन्सिल यूएसबी टाइप-सी मॉडेल्ससह अ‍ॅपल पेन्सिल होव्हरला सपोर्ट करेल.

Samsung Galaxy S26 Ultra ऐवजी दुसरा पर्याय शोधताय? हे आहेत डिव्हाईसला टक्कर देणारे दमदार फ्लॅगशिप फोन, वाचा यादी

फोटोग्राफीबद्दल बोलायचं झालं तर, iPad Air (2026) मध्ये सिंगल रियर कॅमेरा दिला आहे. हे 12 मेगापिक्सेलचे सेंसर आहे, जे 5x पर्यंत डिजिटल झूमला सपोर्ट करते. यामध्ये क्रिस्टल लेंस कवर, ऑटो इमेज स्टेबिलाइजेशन, ऑटोफोकस पिक्सेलचा सपोर्ट देण्यात आला आहे. यासोबतच टॅबमध्ये 12-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देखील देण्यात आला आहे.

iPad Air (2026) अ‍ॅपलच्या इन-हाउस C1X सेल्यूलर मॉडेलसह लाँच करण्यात आले आहे. हे वाय-फाय 7, ब्लूटूथ 6 आणि एन 1 नेटवर्किंग चिपसह उपलब्ध आहे. यामध्ये टच आयडी सपोर्ट देण्यात आला आहे. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, यामध्ये 36.59Wh बॅटरी देण्यात आली आहे, जी वायफायवर 10 तासांचे वेब-ब्राउजिंग बॅकअप ऑफर करते.

Published On: Mar 03, 2026 | 05:25 AM

