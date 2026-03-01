Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Samsung Galaxy S26 Ultra Best Alternatives Including Google Pixel 10 Pro Xl And Xiaomi 15 Ultra 5g Tech News Marathi

Samsung Galaxy S26 Ultra ऐवजी दुसरा पर्याय शोधताय? हे आहेत डिव्हाईसला टक्कर देणारे दमदार फ्लॅगशिप फोन, वाचा यादी

Samsung Galaxy S26 Ultra Best Alternatives: कॅमेरा आणि AI फीचर्सला प्राथमिकता देणाऱ्यांसाठी Google Pixel 10 Pro XL चांगला पर्याय ठरतो. तर प्रिमियम डिझाईनच्या शोधात असणाऱ्यांसाठी Samsung Galaxy Z Fold 6 बेस्ट पर्याय आहे.

Updated On: Mar 01, 2026 | 09:27 AM
Samsung Galaxy S26 Ultra ऐवजी दुसरा पर्याय शोधताय? हे आहेत डिव्हाईसला टक्कर देणारे दमदार फ्लॅगशिप फोन, वाचा यादी

Samsung Galaxy S26 Ultra ऐवजी दुसरा पर्याय शोधताय? हे आहेत डिव्हाईसला टक्कर देणारे दमदार फ्लॅगशिप फोन, वाचा यादी

Follow Us:
Follow Us:
  • Google Pixel 10 Pro XL ची किंमत 1,24,999 रुपये
  • iPhone 17 Pro मध्ये 6.3-इंच LTPO सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले
  • Vivo X300 Pro 5G मधील कॅमेरा आणि बॅटरी दोन्ही मजबूत
जर तुम्ही 2026 मध्ये नवीन प्रिमियम स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा प्लॅन करत असाल तर Samsung Galaxy S26 Ultra नक्कीच तुमच्या यादीमध्ये असेल. पण बाजारात असे अनेक स्मार्टफोन्स उपलब्ध आहेत, जे किंमत, फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सच्या बाबतीत सॅमसंग गॅलेक्सी एस 26 अल्ट्राला टक्कर देत आहेत. यामध्ये Google Pixel 10 Pro XL, Xiaomi 15 Ultra 5G इत्यादी मॉडेल्सचा समावेश आहे. याच पर्यायी मॉडेल्सबाबत जाणून घेऊया.

Tech Tips: गेमिंग -स्ट्रिमिंगमुळे नाही, तर ‘या’ कारणामुळे लवकर संपते फोनची बॅटरी! वाचून तुम्हीही लावाल डोक्याला हात

Google Pixel 10 Pro XL

जर तुम्ही कॅमेरा आणि AI फीचर्सला प्राथमिकता देत असाल Google Pixel 10 Pro XL तुमच्यासाठी एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. या डिव्हाईसची किंमत 1,24,999 रुपये आहे. यामध्ये 50MP वाइड, 48MP पेरिस्कोप टेलीफोटो आणि 48MP अल्ट्रावाइड कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे, जो 5x ऑप्टिकल झूमला सपोर्ट करतो. गुगलचा टेन्सर G5 चिपसेट AI टास्क आणखी खास बनवतो. यामध्ये 6.8-इंच LTPO OLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 3300 निट्स पीक ब्राइटनेस देण्यात आली आहे. डिव्हाईसमध्ये 5200mAh बॅटरी आणि 45W चार्जिंग सपोर्ट दिला आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

Xiaomi 15 Ultra 5G

Xiaomi 15 Ultra 5G कॅमेरा लवर्ससाठी डिझाईन करण्यात आला आहे. यामध्ये 50MP + 50MP + 200MP + 50MP चा क्वाड कॅमेरा सेटअप दिला आहे. जो हाई-रिजोल्यूशन फोटोग्राफीसाठी एक चांगला पर्याय ऑफर करतो. यामध्ये 6.73-इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 3200 निट्स ब्राइटनेससह येतो. स्नॅपड्रॅगन 8 इलीट प्रोसेसर आणि HyperOS 3 डिव्हाईसला आणखी पावरफुल आणि स्मूद बनवतो. हा फोन अशा यूजर्ससाठी चांगला पर्याय ठरतो, ज्यांना कॅमेरा आणि परफॉर्मंसचे कॉम्बिनेशन पाहिजे आहे. या स्मार्टफोनची किंमत 1,09,999 रुपये आहे.

Samsung Galaxy Z Fold 6

तुम्ही प्रिमियम डिझाईन असलेला स्मार्टफोन शोधत असाल तर सॅमसंग गॅलेक्सी जेड फोल्ड 6 एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. या स्मार्टफोनची किंमत 1,09,999 रुपये आहे. गॅलेक्सी जेड फोल्ड 6 मध्ये 120Hz रिफ्रेश रेटसह 7.6-इंच फोल्डेबल डायनॅमिक एलटीपीओ ऐमओलेड 2X डिस्प्ले आहे, जो मल्टीटास्किंगसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. यामध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 Gen 3 प्रोसेसर आणि One UI 6.1.1 आहे. या डिव्हाईसमध्ये 25W चार्जिंग सपोर्टसह 4400mAh बॅटरी देण्यात आली आहे.

Apple iPhone 17 Pro

जर तुम्हाला iOS इकोसिस्टम आवडत असेल तर तुमच्यासाठी iPhone 17 Pro एक पावरफुल पर्याय ठरू शकतो. या डिव्हाईसमध्ये 6.3-इंच LTPO सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले आणि A19 Pro चिपसेट देण्यात आला आहे. या आयफोनमध्ये ट्रिपल 48MP कॅमेरा सेटअप, 4x ऑप्टिकल जूम आणि अधिक चांगले व्हिडीओ रिकॉर्डिंग आहे. यामुळे डिव्हाईस कंटेंट क्रिएटर्ससाठी एक आकर्षक पर्याय बनते. Apple चे सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन आणि सिक्योरिटी फीचर्स यामुळे डिव्हाईस एक पावरफुल पर्याय बनते. या आयफोन मॉडेलची किंमत 1,34,999 रुपये आहे.

Tech Tips: फक्त ऑन-ऑफसाठीच नाही… फोनच्या Power Button मध्ये लपलेले आहेत 5 जबरदस्त फीचर्स! 90% लोकांना माहितीच नाही

Vivo X300 Pro 5G

Vivo X300 Pro 5G मधील कॅमेरा आणि बॅटरी दोन्ही मजबूत आहेत. या डिव्हाईसमध्ये 50MP + 200MP + 50MP ट्रिपल कॅमेरा सेटअप, OIS आणि 3.7x ऑप्टिकल जूम आहे, ज्यामुळे स्मार्टफोन फोटोग्राफीसाठी एक चांगला पर्याय ठरतो. हा स्मार्टफोन डाइमेंसिटी 9500 प्रोसेसर आणि 6510mAh बॅटरीने सुसज्ज आहे, जी 90W चार्जिंगला सपोर्ट करते. स्मार्टफोनमध्ये 6.78-इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट आहे. डिव्हाईसची किंमत 1,09,998 रुपये आहे.

Web Title: Samsung galaxy s26 ultra best alternatives including google pixel 10 pro xl and xiaomi 15 ultra 5g tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 01, 2026 | 09:27 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tech Tips: गेमिंग -स्ट्रिमिंगमुळे नाही, तर ‘या’ कारणामुळे लवकर संपते फोनची बॅटरी! वाचून तुम्हीही लावाल डोक्याला हात
1

Tech Tips: गेमिंग -स्ट्रिमिंगमुळे नाही, तर ‘या’ कारणामुळे लवकर संपते फोनची बॅटरी! वाचून तुम्हीही लावाल डोक्याला हात

Budget Vlogging Phones: 50 हजार रुपयांहून कमी किंमत आणि कॅमेरा आहे टॉपक्लास! हे स्मार्टफोन्स कंटेट क्रिएटर्ससाठी बेस्ट पर्याय
2

Budget Vlogging Phones: 50 हजार रुपयांहून कमी किंमत आणि कॅमेरा आहे टॉपक्लास! हे स्मार्टफोन्स कंटेट क्रिएटर्ससाठी बेस्ट पर्याय

स्मार्टफोन ग्राहकांना धक्का! 1 मार्चपासून महागणार Vivo आणि iQOO चे फोन? लीकमध्ये समोर आली माहिती
3

स्मार्टफोन ग्राहकांना धक्का! 1 मार्चपासून महागणार Vivo आणि iQOO चे फोन? लीकमध्ये समोर आली माहिती

Upcoming Smartphones: आता राडा तर होणारच… Nothing पासून iPhone पर्यंत, मार्च महिन्यात एंट्री करणार हे स्मार्टफोन्स
4

Upcoming Smartphones: आता राडा तर होणारच… Nothing पासून iPhone पर्यंत, मार्च महिन्यात एंट्री करणार हे स्मार्टफोन्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Samsung Galaxy S26 Ultra ऐवजी दुसरा पर्याय शोधताय? हे आहेत डिव्हाईसला टक्कर देणारे दमदार फ्लॅगशिप फोन, वाचा यादी

Samsung Galaxy S26 Ultra ऐवजी दुसरा पर्याय शोधताय? हे आहेत डिव्हाईसला टक्कर देणारे दमदार फ्लॅगशिप फोन, वाचा यादी

Mar 01, 2026 | 09:27 AM
मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच LPG सिलेंडरच्या दरात मोठी वाढ; तब्बल ‘इतक्या’ रुपयांनी वाढले दर…

मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच LPG सिलेंडरच्या दरात मोठी वाढ; तब्बल ‘इतक्या’ रुपयांनी वाढले दर…

Mar 01, 2026 | 09:25 AM
Middle East War: इराणने एकाच वेळी केला 8 देशांवर प्रहार! US लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्रांचा पाऊस; अबू धाबी, रियाधमध्ये भीषण स्फोट

Middle East War: इराणने एकाच वेळी केला 8 देशांवर प्रहार! US लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्रांचा पाऊस; अबू धाबी, रियाधमध्ये भीषण स्फोट

Mar 01, 2026 | 09:12 AM
AUS W vs IND W : हरमनप्रीतने नाणेफेक जिंकले, भारत करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

AUS W vs IND W : हरमनप्रीतने नाणेफेक जिंकले, भारत करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

Mar 01, 2026 | 09:06 AM
Iran Israel War : भारताने थेट सांगितलं! इस्रायल-इराण युद्धावर भारताच्या  ‘त्या’ भूमिकेने जग हादरलं, नेमकं काय म्हटलं सरकारने?

Iran Israel War : भारताने थेट सांगितलं! इस्रायल-इराण युद्धावर भारताच्या  ‘त्या’ भूमिकेने जग हादरलं, नेमकं काय म्हटलं सरकारने?

Mar 01, 2026 | 09:03 AM
zodiac sign: प्रदोष व्रत आणि रवि पुष्प योगाचा वृषभ आणि सिंह राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

zodiac sign: प्रदोष व्रत आणि रवि पुष्प योगाचा वृषभ आणि सिंह राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Mar 01, 2026 | 09:00 AM
मूळव्याध होईल मुळांपासून नष्ट! आतडे स्वच्छ करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ फायबरयुक्त पदार्थ, बद्धकोष्ठता होईल दूर

मूळव्याध होईल मुळांपासून नष्ट! आतडे स्वच्छ करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ फायबरयुक्त पदार्थ, बद्धकोष्ठता होईल दूर

Mar 01, 2026 | 08:59 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Feb 28, 2026 | 07:59 PM
Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Feb 28, 2026 | 07:53 PM
Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Feb 28, 2026 | 07:48 PM
Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Feb 28, 2026 | 07:43 PM
Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Feb 28, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Feb 28, 2026 | 06:45 PM
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM