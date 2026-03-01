Samsung Galaxy S26 Ultra ऐवजी दुसरा पर्याय शोधताय? हे आहेत डिव्हाईसला टक्कर देणारे दमदार फ्लॅगशिप फोन, वाचा यादी

Tech Tips: गेमिंग -स्ट्रिमिंगमुळे नाही, तर ‘या’ कारणामुळे लवकर संपते फोनची बॅटरी! वाचून तुम्हीही लावाल डोक्याला हात
जर तुम्ही कॅमेरा आणि AI फीचर्सला प्राथमिकता देत असाल Google Pixel 10 Pro XL तुमच्यासाठी एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. या डिव्हाईसची किंमत 1,24,999 रुपये आहे. यामध्ये 50MP वाइड, 48MP पेरिस्कोप टेलीफोटो आणि 48MP अल्ट्रावाइड कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे, जो 5x ऑप्टिकल झूमला सपोर्ट करतो. गुगलचा टेन्सर G5 चिपसेट AI टास्क आणखी खास बनवतो. यामध्ये 6.8-इंच LTPO OLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 3300 निट्स पीक ब्राइटनेस देण्यात आली आहे. डिव्हाईसमध्ये 5200mAh बॅटरी आणि 45W चार्जिंग सपोर्ट दिला आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
Xiaomi 15 Ultra 5G कॅमेरा लवर्ससाठी डिझाईन करण्यात आला आहे. यामध्ये 50MP + 50MP + 200MP + 50MP चा क्वाड कॅमेरा सेटअप दिला आहे. जो हाई-रिजोल्यूशन फोटोग्राफीसाठी एक चांगला पर्याय ऑफर करतो. यामध्ये 6.73-इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 3200 निट्स ब्राइटनेससह येतो. स्नॅपड्रॅगन 8 इलीट प्रोसेसर आणि HyperOS 3 डिव्हाईसला आणखी पावरफुल आणि स्मूद बनवतो. हा फोन अशा यूजर्ससाठी चांगला पर्याय ठरतो, ज्यांना कॅमेरा आणि परफॉर्मंसचे कॉम्बिनेशन पाहिजे आहे. या स्मार्टफोनची किंमत 1,09,999 रुपये आहे.
तुम्ही प्रिमियम डिझाईन असलेला स्मार्टफोन शोधत असाल तर सॅमसंग गॅलेक्सी जेड फोल्ड 6 एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. या स्मार्टफोनची किंमत 1,09,999 रुपये आहे. गॅलेक्सी जेड फोल्ड 6 मध्ये 120Hz रिफ्रेश रेटसह 7.6-इंच फोल्डेबल डायनॅमिक एलटीपीओ ऐमओलेड 2X डिस्प्ले आहे, जो मल्टीटास्किंगसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. यामध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 Gen 3 प्रोसेसर आणि One UI 6.1.1 आहे. या डिव्हाईसमध्ये 25W चार्जिंग सपोर्टसह 4400mAh बॅटरी देण्यात आली आहे.
जर तुम्हाला iOS इकोसिस्टम आवडत असेल तर तुमच्यासाठी iPhone 17 Pro एक पावरफुल पर्याय ठरू शकतो. या डिव्हाईसमध्ये 6.3-इंच LTPO सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले आणि A19 Pro चिपसेट देण्यात आला आहे. या आयफोनमध्ये ट्रिपल 48MP कॅमेरा सेटअप, 4x ऑप्टिकल जूम आणि अधिक चांगले व्हिडीओ रिकॉर्डिंग आहे. यामुळे डिव्हाईस कंटेंट क्रिएटर्ससाठी एक आकर्षक पर्याय बनते. Apple चे सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन आणि सिक्योरिटी फीचर्स यामुळे डिव्हाईस एक पावरफुल पर्याय बनते. या आयफोन मॉडेलची किंमत 1,34,999 रुपये आहे.
Vivo X300 Pro 5G मधील कॅमेरा आणि बॅटरी दोन्ही मजबूत आहेत. या डिव्हाईसमध्ये 50MP + 200MP + 50MP ट्रिपल कॅमेरा सेटअप, OIS आणि 3.7x ऑप्टिकल जूम आहे, ज्यामुळे स्मार्टफोन फोटोग्राफीसाठी एक चांगला पर्याय ठरतो. हा स्मार्टफोन डाइमेंसिटी 9500 प्रोसेसर आणि 6510mAh बॅटरीने सुसज्ज आहे, जी 90W चार्जिंगला सपोर्ट करते. स्मार्टफोनमध्ये 6.78-इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट आहे. डिव्हाईसची किंमत 1,09,998 रुपये आहे.