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Samsung ची मोठी घोषणा! शून्य डाऊन पेमेंट, ३० महिन्यांचा EMI; Samsung Galaxy Z Series आता अधिक परवडणारी

Updated On: Aug 04, 2026 | 05:04 PM IST
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सारांश

सॅमसंगने Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 आणि Galaxy Z Flip8 या फोल्डेबल स्मार्टफोन्ससाठी ३० महिन्यांचा नो-कॉस्ट EMI पर्याय जाहीर केला आहे. शून्य डाऊन पेमेंटसह ग्राहकांना प्रीमियम Galaxy AI फोल्डेबल स्मार्टफोन अधिक सुलभ हप्त्यांमध्ये खरेदी करता येणार आहेत.

Samsung ची मोठी घोषणा! शून्य डाऊन पेमेंट, ३० महिन्यांचा EMI; Samsung Galaxy Z Series आता अधिक परवडणारी

Samsung ची मोठी घोषणा! शून्य डाऊन पेमेंट, ३० महिन्यांचा EMI; Samsung Galaxy Z Series आता अधिक परवडणारी

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विस्तार
  • Galaxy Z Fold8 आणि Flip8 साठी ३० महिन्यांचा नो-कॉस्ट EMI
  • फोल्डेबल स्मार्टफोन खरेदी झाली सोपी
  • Samsung कडून ३० महिन्यांचा नो-कॉस्ट EMI प्लॅन
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: सॅमसंगने भारतातील ग्राहकांसाठी आपल्या नवीन Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 आणि Galaxy Z Flip8 फोल्डेबल स्मार्टफोन खरेदी अधिक सुलभ करण्यासाठी ३० महिन्यांचा नो-कॉस्ट EMI पर्याय जाहीर केला आहे. या योजनेमुळे ग्राहकांना शून्य डाऊन पेमेंटसह अत्याधुनिक Galaxy AI फिचर्स असलेले प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन सहज खरेदी करता येणार आहेत.

कंपनीच्या मते, सात पिढ्यांच्या फोल्डेबल तंत्रज्ञानाचा अनुभव आणि ग्राहकांच्या अभिप्रायाच्या आधारे विकसित करण्यात आलेली नवीन Galaxy Z Series ही हिंग डिझाइन, डिस्प्ले, टिकाऊपणा आणि कार्यक्षमतेच्या बाबतीत आतापर्यंतची सर्वाधिक प्रगत फोल्डेबल मालिका आहे.

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EMI किती असेल?

Galaxy Z Fold8 Ultra : दरमहा ₹6,667 पासून

Galaxy Z Fold8 : दरमहा ₹6,000 पासून

Galaxy Z Flip8 : दरमहा ₹4,167 पासून

कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, Galaxy Z Fold8 Ultra चा मासिक EMI हा मागील पिढीतील Galaxy Z Fold7 च्या तुलनेत सुमारे ९ टक्क्यांनी कमी आहे.

३० महिन्यांचा नो-कॉस्ट EMI पर्याय खालील संस्थांमार्फत उपलब्ध असेल:

Samsung Finance+ (DMI Finance)

TVS Credit

IDFC First Bank

Poonawalla Fincorp

या योजनेमुळे ग्राहकांना दीर्घ कालावधीत कमी आर्थिक भारासह प्रीमियम स्मार्टफोनची मालकी मिळवता येणार आहे.

किंमत आणि रंग

Galaxy Z Fold8 Ultra

प्रारंभिक किंमत : ₹1,99,999

रंग : Violet Shadow, Graphite, Cream आणि Green Shadow (Online Exclusive)

Galaxy Z Fold8

प्रारंभिक किंमत : ₹1,79,999

रंग : Lavender, Graphite, Cream आणि Pistachio (Online Exclusive)

Galaxy Z Flip8

प्रारंभिक किंमत : ₹1,24,999

रंग : Pink, Graphite, Cream आणि Mint (Online Exclusive)

प्री-ऑर्डर कुठे करता येईल?

हे तिन्ही स्मार्टफोन सध्या Samsung.com, Samsung Experience Stores, तसेच देशभरातील प्रमुख ऑनलाइन आणि ऑफलाइन रिटेल स्टोअर्समध्ये प्री-ऑर्डरसाठी उपलब्ध आहेत. नवीन ३० महिन्यांचा नो-कॉस्ट EMI पर्यायही याच प्लॅटफॉर्मवर ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

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Web Title: Samsung launches 30 month no cost emi for galaxy z fold 8 ultra fold 8 flip 8 india

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Published On: Aug 04, 2026 | 05:04 PM

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