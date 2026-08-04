Samsung ची मोठी घोषणा! शून्य डाऊन पेमेंट, ३० महिन्यांचा EMI; Samsung Galaxy Z Series आता अधिक परवडणारी

कंपनीच्या मते, सात पिढ्यांच्या फोल्डेबल तंत्रज्ञानाचा अनुभव आणि ग्राहकांच्या अभिप्रायाच्या आधारे विकसित करण्यात आलेली नवीन Galaxy Z Series ही हिंग डिझाइन, डिस्प्ले, टिकाऊपणा आणि कार्यक्षमतेच्या बाबतीत आतापर्यंतची सर्वाधिक प्रगत फोल्डेबल मालिका आहे.
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Galaxy Z Fold8 Ultra : दरमहा ₹6,667 पासून
Galaxy Z Fold8 : दरमहा ₹6,000 पासून
Galaxy Z Flip8 : दरमहा ₹4,167 पासून
कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, Galaxy Z Fold8 Ultra चा मासिक EMI हा मागील पिढीतील Galaxy Z Fold7 च्या तुलनेत सुमारे ९ टक्क्यांनी कमी आहे.
Samsung Finance+ (DMI Finance)
TVS Credit
IDFC First Bank
Poonawalla Fincorp
या योजनेमुळे ग्राहकांना दीर्घ कालावधीत कमी आर्थिक भारासह प्रीमियम स्मार्टफोनची मालकी मिळवता येणार आहे.
Galaxy Z Fold8 Ultra
प्रारंभिक किंमत : ₹1,99,999
रंग : Violet Shadow, Graphite, Cream आणि Green Shadow (Online Exclusive)
प्रारंभिक किंमत : ₹1,79,999
रंग : Lavender, Graphite, Cream आणि Pistachio (Online Exclusive)
Galaxy Z Flip8
प्रारंभिक किंमत : ₹1,24,999
रंग : Pink, Graphite, Cream आणि Mint (Online Exclusive)
हे तिन्ही स्मार्टफोन सध्या Samsung.com, Samsung Experience Stores, तसेच देशभरातील प्रमुख ऑनलाइन आणि ऑफलाइन रिटेल स्टोअर्समध्ये प्री-ऑर्डरसाठी उपलब्ध आहेत. नवीन ३० महिन्यांचा नो-कॉस्ट EMI पर्यायही याच प्लॅटफॉर्मवर ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
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