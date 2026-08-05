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Oppo ने उडवली सर्वांची झोप! 10,000mAh बॅटरीसह लाँच केला तगडा स्मार्टफोन, फीचर्स वाचून तुम्हीही व्हाल थक्क

Updated On: Aug 05, 2026 | 10:33 AM IST
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सारांश

Oppo A7 Pro Max Launched: ओप्पोने चीनमध्ये एक नवीन स्मार्टफोन लाँच करत पुन्हा एकदा धमाका केला आहे. कंपनीने लाँच केलेला हा नवीन स्मार्टफोन पावरफुल फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सने सुसज्ज आहे. कंपनीच्या या नवीन स्मार्टफोनची सुरुवातीची किंमत 31 हजार रुपये आहे.

Oppo ने उडवली सर्वांची झोप! 10,000mAh बॅटरीसह लाँच केला तगडा स्मार्टफोन, फीचर्स वाचून तुम्हीही व्हाल थक्क

Oppo ने उडवली सर्वांची झोप! 10,000mAh बॅटरीसह लाँच केला तगडा स्मार्टफोन, फीचर्स वाचून तुम्हीही व्हाल थक्क

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विस्तार
  • ओप्पो ए7 प्रो मॅक्स 5G मध्ये 10,000mAh बॅटरी आणि 80W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग देण्यात आले आहे.
  • फोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 4 जेन 5 प्रोसेसर, 120Hz अमोलेड डिस्प्ले आणि 50MP OIS कॅमेरा मिळतो.
  • स्मार्टफोनची सुरुवातीची किंमत सुमारे ₹31 हजार असून भारतात Oppo F35 Pro नावाने येण्याची शक्यता आहे.
Oppo Smartphone Launched:  टेक कंपनी ओप्पोने चीनमध्ये A-सीरीजअंतर्गत एक नवीन 5G स्मार्टफोन लाँच केला आहे. कंपनीचा हा नवीन स्मार्टफोन Oppo A7 Pro Max 5G या नावाने लाँच करण्यात आला आहे. हे डिव्हाईस केवळ मॉडर्न फिचर्सनेच नाही तर पावरफुल बॅटरीने देखील सुसज्ज आहे. कंपनीचा हा पहिला असा स्मार्टफोन आहे ज्यामध्ये 10,000mAh बॅटरी दिली आहे.

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ओप्पो ए7 प्रो मॅक्स ची किंमत आणि उपलब्धता

कंपनीने त्यांचा नवीन स्मार्टफोन 8GB+128GB, 12GB+256GB आणि 12GB+512GB या रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिअंट्समध्ये लाँच केला आहे. स्मार्टफोनच्या 8GB+128GB या व्हेरिअंटची किंमत 2,199 युआन म्हणजेच सुमारे 31 हजार रुपये, 12GB+256GB व्हेरिअंटची किंमत 2,699 युआन म्हणजेच सुमारे 38 हजार रुपये आणि 12GB+512GB व्हेरिअंटची किंमत 2,999 युआन म्हणजेच सुमारे 42 हजार रुपये आहे. फोन सध्या चीनमध्ये उपलब्ध आहे. कंपनी हा स्मार्टफोन भारतात Oppo F35 Pro या नावाने लाँच करण्याची शक्यता आहे. ग्राहक वेव राइडर, ऑरेंज ग्लो आणि माउंटेन ब्लॅक कलर ऑप्शनमध्ये स्मार्टफोन खरेदी करू शकतात. (फोटो सौजन्य: Oppo) 

ओप्पो ए7 प्रो मॅक्स चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

प्रोसेसर

नव्या स्मार्टफोनच्या फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर, ओप्पो ए7 प्रो मॅक्स हा पहिला असा स्मार्टफोन आहे, ज्यामध्ये नवीन स्नॅपड्रॅगन 4 जेन 5 प्रोसेसर देण्यात आला आहे, जो टीएसएमसीच्या 4nm प्रोसेसवर तयार करण्यात आला आहे. फोनमध्ये ऑक्टा-कोर सीपीयू आहे, ज्यामध्ये दोन Cortex-A78 कोर 2.4GHz पर्यंत स्पीड आणि सहा Cortex-A55 कोर 2.0GHz पर्यंत स्पीड ऑफर करतात. या डिव्हाईसमध्ये अ‍ॅड्रेनो जी629 जीपीयू देखील दिला आहे. हा हँडसेट एलपीडीडीआर4एक्स रॅम आणि यूएफएस 3.1 स्टोरेजने सुसज्ज आहे.

डिस्प्ले

डिव्हाईसच्या समोरील बाजूला 6.78-इंच अमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे. हा नवीन स्मार्टफोन 120Hz पर्यंत अडॅप्टिव रिफ्रेश रेट, 10-बिट कलर आणि 1,800 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेससह लाँच करण्यात आला आहे. हा फोन विशिष्ट गेमिंग परिस्थितींसाठी ३३०Hz टच सॅम्पलिंग रेटलाही सपोर्ट करतो.

कॅमेरा

कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झालं तर, या स्मार्टफोनमध्ये 50-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा दिला आहे. तर मागील बाजूला यामध्ये ओआयएस सपोर्टसह 50-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा दिला आहे. डिव्हाईसमध्ये 2-मेगापिक्सेलचा मोनोक्रोम सेंसर, एक नोटिफिकेशन एलईडी आणि एक एलईडी फ्लॅश देण्यात आले आहे.

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बॅटरी

फोनची सर्वात मोठी खासियत त्याची 10,000mAh ची ‘ग्लेशियर बॅटरी’ आहे, ज्यामध्ये ओप्पोची स्फेरिकल सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी टेक्नोलॉजी पाहायला मिळत आहे. डिव्हाईसमध्ये 80W सुपरवुक फास्ट चार्जिंग, 80W यूएफसीएस चार्जिंग आणि 27W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे. या फोनमध्ये इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखील मिळणार आहे.

Web Title: Oppo a7 pro max smartphone launched in china at mid range price segment read features tech news marathi

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Published On: Aug 05, 2026 | 10:33 AM

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