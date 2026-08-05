50MP कॅमेऱ्यासह नव्या Poco स्मार्टफोनची भारतात एंट्री! पावरफुल बॅटरीसह मिळणार हे खास फीचर्स... जाणून घ्या किंमत

Flipkart Sale 2026: आयफोन 17 प्रो खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी! फ्रीडम सेलमध्ये मिळतंय मोठं डिस्काऊंट, ऑफर्स पाहून चकित व्हाल
कंपनीचा हा नवीन स्मार्टफोन 6GB/128GB आणि 8GB/128GB या रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. डिव्हाईसच्या 6GB/128GB व्हेरिअंटची किंमत 24,999 रुपये आणि 8GB/128GB व्हेरिअंटची किंमत 27,999 रुपये आहे. कंपनी या स्मार्टफोनच्या खरेदीवर 3 हजार रुपयांपर्यंत बँक ऑफर्स देखील देणार आहे. फोनची पहिली विक्री 7 ऑगस्ट 2026, रोजी फ्लिपकार्टवर सुरु होणार आहे. (फोटो सौजन्य: flipkart)
Price reveal. Mic drop. 🎤 POCO M8 Power starts at just ₹21,999.* The first 12 hours come with our best launch offers, so if you’ve been waiting, now’s your moment. Available exclusively on Flipkart from 7th Aug, 12noon. #PowerYourBinge #POCOM8Power #POCOIndia pic.twitter.com/A3tnKPzjP1 — POCO India (@IndiaPOCO) August 4, 2026
कंपनीने लाँच केलेल्या या नव्या स्मार्टफोनमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेटवाला 6.9-इंच एफएचडी+ अमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे. डिस्प्लेची पीक ब्राइटनेस 1,800 निट्सपर्यंत जाऊ शकते. अंधारात डोळ्यांवर ताण येऊ नये, यासाठी या डिव्हाईसमध्ये 960Hz PWM डिमिंगची सुविधा देखील देण्यात आली आहे. फोनची स्क्रीन संपूर्ण DCI-P3 कलर रेंजला कव्हर करते. डिव्हाईसमध्ये वरच्या बाजूला गोरिल्ला ग्लास 7i मिळणार आहे. धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी या स्मार्टफोनमध्ये IP65 रेटिंग दिली आहे.
स्मार्टफोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 4 जेन 4 चिपसेट देण्यात आला आहे. ज्यासोबत एलपीडीडीआर4एक्स रॅम आणि यूएफएस 2.2 स्टोरेज मिळणार आहे.
कंपनीने लाँच केलेल्या या नवीन स्मार्टफोनमध्ये 8,000 बॅटरी दिली आहे. स्मार्टफोनची बॅटरी 45W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट आणि दुसऱ्या गॅझेट्सना 22.5W वर रिवर्स-चार्ज देखील करू शकते.
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स्मार्टफोनच्या मागील बाजूला 50 मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा दिला आहे. तर सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 8 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा दिला आहे. दोन्ही कॅमेऱ्यांच्या मदतीने तुम्ही 1080p व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करू शकता. स्मार्टफोन अँड्रॉईड 16 वर आधारित हायपरओएस 3 वर चालतो. फोनमध्ये 4 वर्षांसाठी ओएस अपडेट आणि 6 वर्षांसाठी सिक्योरिटी पॅच देण्यात आला आहे.