Flip vs Fold Phone: स्टायलिश फ्लिप की मोठ्या स्क्रीनचा फोल्ड? कोणता स्मार्टफोन तुमच्यासाठी बेस्ट? जाणून घ्या दोन्हीतील फरक

सर्वात आधी फ्लिप फोनबद्दल जाणून घेऊया. फ्लिप फोनचे डिझाईन जुन्या क्लॅमशेल फोनसारखे आहे. हा फोन वर – खाली फोल्ड केला जातो. जेव्हा तुम्ही हा फोन बंद करता म्हणजेच फोल्ड करता तेव्हा तो खूप छोटा दिसतो आणि कॉम्पॅक्ट होतो. यामुळे हा फोन खिशात ठेवणं देखील सोपं होतं. उदाहरणार्थ, Samsung Galaxy Z Flip सीरीज याच कॅटेगरीमध्ये लाँच करण्यात आली आहे. यामध्ये एक छोटा आउटर डिस्प्ले देखील दिला जातो. जिथे तुम्ही नोटिफिकेशन, कॉल किंवा वेळ पाहू शकता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
फोल्ड फोनबद्दल बोलायचे झाले तर याचे डिझाईन डाव्या किंवा उजव्या बाजूने उघडते. जेव्हा तुम्ही हा फोन पूर्णपणे उघडता तुम्हाला एका छोट्या टॅब्लेटसारखी मोठी स्क्रीन दिसू लागते. Samsung Galaxy Z Fold हा याच कॅटेगरीमधील फोन आहे. हा फोन मल्टीटास्किंगसाठी एक चांगला पर्याय मानला जातो. कारण यामध्ये तुम्ही एकाच वेळी अनेक अॅप वापरू शकता.
फ्लिप आणि फोल्ड या दोन्ही फोनमधील फरक त्यांचा वापर आणि स्क्रीन आकारात असतो. फ्लिप फोन जास्त स्टायलिश आणि पोर्टेबल असतात. तर फोल्ड फोन जास्त प्रोडक्टिव्हिटी आणि मोठ्या स्क्रीनसाठी ओळखले जातात. फ्लिप फोन सामान्य यूजर्ससाठी योग्य ठरतात. हे एक ट्रेंडी आणि हाताळण्यासाठी सोपं डिव्हाईस आहे. तर फोल्डेबल फोन अशा यूजर्ससाठी डिझाईन करण्यात आले आहेत, ज्यांना मोठी स्क्रीन पाहीजे. व्हिडीओ पाहण्यासाठी, गेम खेळण्यासाठी किंवा ऑफीसचं काम करण्यासाठी मोठी स्क्रीन फायद्याची ठरू शकते.
किंमतीबद्दल बोलायचं झालं, फोल्ड फोन सामान्यत: फ्लिप फोनपेक्षा महाग असतात. कारण यामध्ये मोठी स्क्रीन आणि अॅडव्हांस टेक्नोलॉजी असते. फ्लिप फोन परवडणाऱ्या किंमतीत उपलब्ध असतात आणि यूजर्स बजेट किंमतीत फ्लिप फोन खरेदी करू शकतात.
जर तुम्हाला स्टाईल आणि पोर्टेबिलिटी पाहिजे असेल तर फ्लिप फोन तुमच्यासाठी एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. याव्यतिरिक्त, जर तुम्हाला मोठी स्क्रीन आणि मल्टिटास्किंग करायचे असेल तर फोल्ड फोन एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. दोन्ही फोन आपापल्या परीने खास आहेत आणि तुमच्या गरजेनुसार तुम्ही योग्य फोनची निवड करू शकता.