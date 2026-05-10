Flip vs Fold Phone: स्टायलिश फ्लिप की मोठ्या स्क्रीनचा फोल्ड? कोणता स्मार्टफोन तुमच्यासाठी बेस्ट? जाणून घ्या दोन्हीतील फरक

फोल्डेबल स्मार्टफोनची लोकप्रियता सध्या झपाट्याने वाढत आहे. Flip आणि Fold या दोन्ही प्रकारच्या फोनमध्ये वेगवेगळे फीचर्स आणि डिझाईन दिले जात असल्यामुळे यूजर्समध्ये मोठी उत्सुकता आहे.

Updated On: May 10, 2026 | 02:39 PM
  • Flip फोन कॉम्पॅक्ट आणि स्टायलिश डिझाईनसाठी ओळखले जातात.
  • Fold फोन मोठ्या स्क्रीन आणि मल्टिटास्किंगसाठी फायदेशीर ठरतात.
  • Fold स्मार्टफोन सामान्यतः Flip फोनपेक्षा अधिक महाग असतात.
सध्या तरुणांमध्ये फोल्डेबल स्मार्टफोनची क्रेझ मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. सामान्य स्मार्टफोन खरेदी करण्यापेक्षा हल्ली अनेकजण फोल्डेबल स्मार्टफोन खरेदी करण्याला प्राधान्य देतात. फोल्डेबल स्मार्टफोनचे मुख्य दोन प्रकार असतात. यामध्ये फ्लिप फोन आणि फोल्ड फोन यांचा समावेश आहे. हे दोन्ही एका अनोख्या डिझाईनने सुसज्ज असतात. मात्र या दोन्ही फोनमध्ये काही फरक असतो. हाच फरक आता जाणून घेऊया.

फ्लिप फोन

सर्वात आधी फ्लिप फोनबद्दल जाणून घेऊया. फ्लिप फोनचे डिझाईन जुन्या क्लॅमशेल फोनसारखे आहे. हा फोन वर – खाली फोल्ड केला जातो. जेव्हा तुम्ही हा फोन बंद करता म्हणजेच फोल्ड करता तेव्हा तो खूप छोटा दिसतो आणि कॉम्पॅक्ट होतो. यामुळे हा फोन खिशात ठेवणं देखील सोपं होतं. उदाहरणार्थ, Samsung Galaxy Z Flip सीरीज याच कॅटेगरीमध्ये लाँच करण्यात आली आहे. यामध्ये एक छोटा आउटर डिस्प्ले देखील दिला जातो. जिथे तुम्ही नोटिफिकेशन, कॉल किंवा वेळ पाहू शकता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

फोल्ड फोन

फोल्ड फोनबद्दल बोलायचे झाले तर याचे डिझाईन डाव्या किंवा उजव्या बाजूने उघडते. जेव्हा तुम्ही हा फोन पूर्णपणे उघडता तुम्हाला एका छोट्या टॅब्लेटसारखी मोठी स्क्रीन दिसू लागते. Samsung Galaxy Z Fold हा याच कॅटेगरीमधील फोन आहे. हा फोन मल्टीटास्किंगसाठी एक चांगला पर्याय मानला जातो. कारण यामध्ये तुम्ही एकाच वेळी अनेक अ‍ॅप वापरू शकता.

वापर आणि स्क्रीन आकार

फ्लिप आणि फोल्ड या दोन्ही फोनमधील फरक त्यांचा वापर आणि स्क्रीन आकारात असतो. फ्लिप फोन जास्त स्टायलिश आणि पोर्टेबल असतात. तर फोल्ड फोन जास्त प्रोडक्टिव्हिटी आणि मोठ्या स्क्रीनसाठी ओळखले जातात. फ्लिप फोन सामान्य यूजर्ससाठी योग्य ठरतात. हे एक ट्रेंडी आणि हाताळण्यासाठी सोपं डिव्हाईस आहे. तर फोल्डेबल फोन अशा यूजर्ससाठी डिझाईन करण्यात आले आहेत, ज्यांना मोठी स्क्रीन पाहीजे. व्हिडीओ पाहण्यासाठी, गेम खेळण्यासाठी किंवा ऑफीसचं काम करण्यासाठी मोठी स्क्रीन फायद्याची ठरू शकते.

किंमत

किंमतीबद्दल बोलायचं झालं, फोल्ड फोन सामान्यत: फ्लिप फोनपेक्षा महाग असतात. कारण यामध्ये मोठी स्क्रीन आणि अ‍ॅडव्हांस टेक्नोलॉजी असते. फ्लिप फोन परवडणाऱ्या किंमतीत उपलब्ध असतात आणि यूजर्स बजेट किंमतीत फ्लिप फोन खरेदी करू शकतात.

जर तुम्हाला स्टाईल आणि पोर्टेबिलिटी पाहिजे असेल तर फ्लिप फोन तुमच्यासाठी एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. याव्यतिरिक्त, जर तुम्हाला मोठी स्क्रीन आणि मल्टिटास्किंग करायचे असेल तर फोल्ड फोन एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. दोन्ही फोन आपापल्या परीने खास आहेत आणि तुमच्या गरजेनुसार तुम्ही योग्य फोनची निवड करू शकता.

Amazon Sale 2026: घाई करा! बजेट किंमतीत खरेदी करा 'हा' OnePlus 5G फोन… असे आहे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स
काय सांगता… हवेत इशारा करताच टाईप होणार मेसेज! Meta चे नवे स्मार्ट ग्लासेस ठरणार गेमचेंजर, असे आहेत फीचर्स
Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर
ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट
Matheran News : मिनी नावाखाली जमिनी लाटण्याचा प्रयत्न ? ; माथेरानमध्ये नेमकं चाललंय तरी काय ?

मावळ तालुक्यात खळबळ; झोपेत असलेल्या व्यक्तीवर धारदार शस्त्राने हल्ला

Indian Cricketers Education : भारतीय संघातील स्टार क्रिकेटपटू नक्की किती शिकलेत? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

India Rain Alert: मोठे संकट येणार! जून महिन्यातच मान्सूनवर…; प्रशांत महासागराच्या तापमानात वाढ

Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Pravin Tarde : 'या' दोन राजकीय नेत्यांवर Biopic काढणं अभिनेत्याचं स्वप्न! अजित दादांच्या पात्रासाठी असा असावा नट

Shashank Ketkar : "एक दोन माणसांचा जीव गेला तरी काय फरक पडतो? "रस्त्यातील खड्डे पाहून संतापला अभिनेता!

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

