BSNL Recharge Plan: कंपनीचं ग्राहकांना सरप्राईज! स्वस्त झाले ‘हे’ दोन प्लॅन्स, संपूर्ण वर्षभर राहा टेंशन फ्री

BSNL Recharge Offers: मातृदिनानिमित्त सरकारी टेलिकॉम कंपनीने त्यांच्या ग्राहकांना एक खास भेट दिली आहे. कंपनी त्यांच्या दोन महागड्या रिचार्ज प्लॅन्सवर डिस्काऊंट ऑफर करत आहे. या ऑफरबाबत जाणून घेऊया.

Updated On: May 11, 2026 | 01:09 PM
  • BSNL ने 1499 रुपये आणि 2399 रुपयांच्या अ‍ॅन्युअल प्लॅन्सवर 5% डिस्काउंट जाहीर केला आहे.
  • या ऑफरमुळे ग्राहकांना 200 रुपयांपर्यंत बचत करण्याची संधी मिळणार आहे.
  • दोन्ही प्लॅन्समध्ये 365 दिवसांची वैधता, अनलिमिटेड कॉलिंग आणि डेटा फायदे मिळतात.
भारतातील सरकारी टेलिकॉम कंपनी असलेल्या भारत संचार निगम लिमीटेड म्हणजेच बीएसएनएलने त्यांच्या यूजर्ससाठी खास ऑफर सादर केली आहे. सरकारी टेलीकॉम कंपनीने 365 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर करणाऱ्या दोन रिचार्ज प्लॅनची किंमत कमी केली आहे. मातृदिनानिमित्त कंपनीने त्यांच्या या खास ऑफरची घोषणा केली आहे. ही ऑफर मर्यादित काळासाठी उपलब्ध आहे. त्यामुळे या ऑफरचा फायदा घेण्यासाठी आणि कमी किंमतीत वर्षभराचा रिचार्ज करण्यासाठी तुम्हाला घाई करावी लागणार आहे.

अ‍ॅन्युअल प्लॅन्ससाठी ऑफर लागू

बीएसएनएलने 1499 रुपये आणि 2399 रुपयांच्या किंमतीत उपलब्ध असणऱ्या अ‍ॅन्युअल प्लॅन्ससाठी ही ऑफर लागू केली आहे. याबाबत कंपनीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील अकाऊंटवर पोस्ट शेअर करत माहिती देखील दिली आहे. ज्या यूजर्सना वारंवार रिचार्ज करण्याचा कंटाळा येतो आणि दिर्घकाळ व्हॅलिडीटी पाहिजे असेल अशा यूजर्ससाठी कंपनीची ही ऑफर फायदेशीर ठरणार आहे. कारण यूजर्सना कमी किंमतीत संपूर्ण वर्षाची व्हॅलिडीटी मिळणार आहे. या दोन्ही रिचार्ज प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री डेटा सारखे फायदे ऑफर केले जातात. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

काय आहे बीएसएनएल ऑफर?

बीएसएनएलने एक्स अकाऊंटवर पोस्ट शेअर करत लिहीले आहे की, आईचं प्रेम नेहमीच अमर्याद असतं. या मातृदिनी, बीएसएनएलसोबत प्रत्येक कॉल, व्हिडिओ चॅट आणि प्रत्येक क्षण आणखी खास बनवा. 1499 रुपये आणि 2399 रुपयांच्या प्लॅनने रिचार्ज करा आणि आपल्या सर्वात महत्त्वाच्या व्यक्तींशी संपर्कात राहताना 5% बचतीचा आनंद घ्या. कारण काही नाती यापेक्षा अधिक मौल्यवान असतात.

1499 रुपये आणि 2399 रुपयांचा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना 5 टक्के डिस्काऊंट ऑफर केलं जाणार आहे. ज्यामुळे आता ग्राहकांना 200 रुपयांपर्यंत बचत करण्याची संधी मिळणार आहे. ही ऑफर 10 मे पासून 17 मे पर्यंत उपलब्ध असणार आहे. कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइट आणि सेल्फकेअर ॲपवरच ही ऑफर उपलब्ध आहे. थर्ड पार्टी प्लॅटफॉर्मवरून रिचार्ज केल्यास ग्राहकांना या ऑफरचा फायदा मिळणार नाही.

1499 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

भारत संचार निगम लिमिटेडद्वारे ऑफर केल्या जाणाऱ्या या रिचार्ज प्लॅनमध्ये संपूर्ण वर्षाची व्हॅलिडीटी मिळते. यामध्ये यूजर्सना संपूर्ण भारतात अनलिमिटेड कॉलिंग आणि फ्री नॅशनल रोमिंगचे फायदे देखील मिळतात. याव्यतिरिक्त, हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना दररोज 100 फ्री एसएमएस आणि एकूण 24GB डेटाचा फायदा मिळणार आहे. यामध्ये कोणतीही लिमीट सेट करण्यात आली नाही. बीएसएनएलच्या या प्रीपेड प्लॅनमध्ये यूजर्सना एकूण 365 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाणार आहे.

2399 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

भारत संचार निगम लिमिटेडद्वारे ऑफर केला जाणारा हा प्लॅन देखील 365 दिवसांची व्हॅलिडीटी देतो. या प्रीपेड प्लॅनमध्ये देखील यूजर्सना संपूर्ण भारतात फ्री नॅशनल रोमिंग आणि अनलिमिटेड कॉलिंगची सुविधा मिळणार आहे. याशिवाय यूजर्सना दररोज 100 फ्री एसएमएल आणि दररोज 2GB हाय स्पीड डेटा मिळणार आहे. या प्लॅनमध्ये एकूण 730GB डेटा मिळतो.

Frequently Asked Questions

  • Que: BSNL ने कोणत्या रिचार्ज प्लॅन्सवर डिस्काउंट ऑफर केला आहे?

    Ans: BSNL ने 1499 रुपये आणि 2399 रुपयांच्या अ‍ॅन्युअल प्लॅन्सवर 5% डिस्काउंट ऑफर केला आहे.

  • Que: BSNL ची ऑफर किती दिवसांसाठी उपलब्ध आहे?

    Ans: ही खास ऑफर 10 मे ते 17 मे दरम्यान उपलब्ध असणार आहे.

  • Que: थर्ड पार्टी अ‍ॅपवरून रिचार्ज केल्यास डिस्काउंट मिळेल का?

    Ans: नाही, थर्ड पार्टी प्लॅटफॉर्मवरून रिचार्ज केल्यास या ऑफरचा फायदा मिळणार नाही.

Published On: May 11, 2026 | 01:07 PM

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला 'तिहेरी' दणका; 'या' खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

"मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय," NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

May 17, 2026 | 09:16 PM
Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा 'व्हेंटिलेटर'वर? नागरिकांचा संताप वाढला

May 17, 2026 | 08:13 PM
Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका 'हे' पदार्थ

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला 'अ' वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

May 17, 2026 | 07:57 PM

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM