BSNL Recharge Plan: कंपनीचं ग्राहकांना सरप्राईज! स्वस्त झाले ‘हे’ दोन प्लॅन्स, संपूर्ण वर्षभर राहा टेंशन फ्री

बीएसएनएलने 1499 रुपये आणि 2399 रुपयांच्या किंमतीत उपलब्ध असणऱ्या अॅन्युअल प्लॅन्ससाठी ही ऑफर लागू केली आहे. याबाबत कंपनीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील अकाऊंटवर पोस्ट शेअर करत माहिती देखील दिली आहे. ज्या यूजर्सना वारंवार रिचार्ज करण्याचा कंटाळा येतो आणि दिर्घकाळ व्हॅलिडीटी पाहिजे असेल अशा यूजर्ससाठी कंपनीची ही ऑफर फायदेशीर ठरणार आहे. कारण यूजर्सना कमी किंमतीत संपूर्ण वर्षाची व्हॅलिडीटी मिळणार आहे. या दोन्ही रिचार्ज प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री डेटा सारखे फायदे ऑफर केले जातात. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
बीएसएनएलने एक्स अकाऊंटवर पोस्ट शेअर करत लिहीले आहे की, आईचं प्रेम नेहमीच अमर्याद असतं. या मातृदिनी, बीएसएनएलसोबत प्रत्येक कॉल, व्हिडिओ चॅट आणि प्रत्येक क्षण आणखी खास बनवा. 1499 रुपये आणि 2399 रुपयांच्या प्लॅनने रिचार्ज करा आणि आपल्या सर्वात महत्त्वाच्या व्यक्तींशी संपर्कात राहताना 5% बचतीचा आनंद घ्या. कारण काही नाती यापेक्षा अधिक मौल्यवान असतात.
1499 रुपये आणि 2399 रुपयांचा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना 5 टक्के डिस्काऊंट ऑफर केलं जाणार आहे. ज्यामुळे आता ग्राहकांना 200 रुपयांपर्यंत बचत करण्याची संधी मिळणार आहे. ही ऑफर 10 मे पासून 17 मे पर्यंत उपलब्ध असणार आहे. कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइट आणि सेल्फकेअर ॲपवरच ही ऑफर उपलब्ध आहे. थर्ड पार्टी प्लॅटफॉर्मवरून रिचार्ज केल्यास ग्राहकांना या ऑफरचा फायदा मिळणार नाही.
A mother’s love is always unlimited. This Mother’s Day, make every call, video chat, and moment even more special with BSNL. Recharge with ₹1499 & ₹2399 plans and enjoy 5% savings* while staying connected to the ones who matter most. Because some bonds deserve more than… pic.twitter.com/oRkxLRAHSH — BSNL India (@BSNLCorporate) May 10, 2026
भारत संचार निगम लिमिटेडद्वारे ऑफर केल्या जाणाऱ्या या रिचार्ज प्लॅनमध्ये संपूर्ण वर्षाची व्हॅलिडीटी मिळते. यामध्ये यूजर्सना संपूर्ण भारतात अनलिमिटेड कॉलिंग आणि फ्री नॅशनल रोमिंगचे फायदे देखील मिळतात. याव्यतिरिक्त, हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना दररोज 100 फ्री एसएमएस आणि एकूण 24GB डेटाचा फायदा मिळणार आहे. यामध्ये कोणतीही लिमीट सेट करण्यात आली नाही. बीएसएनएलच्या या प्रीपेड प्लॅनमध्ये यूजर्सना एकूण 365 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाणार आहे.
भारत संचार निगम लिमिटेडद्वारे ऑफर केला जाणारा हा प्लॅन देखील 365 दिवसांची व्हॅलिडीटी देतो. या प्रीपेड प्लॅनमध्ये देखील यूजर्सना संपूर्ण भारतात फ्री नॅशनल रोमिंग आणि अनलिमिटेड कॉलिंगची सुविधा मिळणार आहे. याशिवाय यूजर्सना दररोज 100 फ्री एसएमएल आणि दररोज 2GB हाय स्पीड डेटा मिळणार आहे. या प्लॅनमध्ये एकूण 730GB डेटा मिळतो.
Ans: BSNL ने 1499 रुपये आणि 2399 रुपयांच्या अॅन्युअल प्लॅन्सवर 5% डिस्काउंट ऑफर केला आहे.
Ans: ही खास ऑफर 10 मे ते 17 मे दरम्यान उपलब्ध असणार आहे.
Ans: नाही, थर्ड पार्टी प्लॅटफॉर्मवरून रिचार्ज केल्यास या ऑफरचा फायदा मिळणार नाही.