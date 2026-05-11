काऊंटडाऊन सुरु! या दिवशी भारतात येणार Motorola चा पहिला बुक-स्टाईल फोल्डेबल फोन, Samsung ला देणार टक्कर

कंपनी त्यांचा पहिला बुक-स्टाईल फोल्डेबल फोन भारतात 13 मे रोजी लाँच करणार आहे. हा फोन Motorola Razr Fold या नावाने सादर केला जाणार आहे. ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म फ्लिपकार्टवर कंपनीने या स्मार्टफोनची लाँच डेट जाहीर केली आहे. हा आगामी फोन भारतात काळ्या रंगाच्या पर्यायात सादर केला जाणार आहे. कंपनीने अलीकडेच जागतिक बाजारात Motorola Razr Ultra, Motorola Razr+ आणि Motorola Razr 2026 देखील सादर केले होते. हे मोटोरोलाचे क्लॅमशेल डिझाइन किंवा फ्लिप डिझाइन असलेले फोल्डेबल फोन आहेत. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मोटोरोलाने त्यांचा बुक-स्टाईलवाले फोल्डेबल फोन 29 एप्रिल रोजी अमेरिकेतील बाजारात सादर केला होता. हा फोन क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 चिपसेटने सुसज्ज आहे. या डिव्हाईसमध्ये 16GB एलपीडीडीआर5एक्स रॅम आणि 512GB यूएफएस 4.1 स्टोरेज दिले जाते. आगामी सॅमसंगच्या Galaxy Z Fold 8 ला मोटोरोलाचा हा बुक-स्टाईल फोल्डेबल फोन टक्कर देणार आहे.
Motorola Razr Fold मध्ये 8.1 इंच मोठी फोल्डेबल स्क्रीन दिली जाण्याची शक्यता आहे. कंपनी या स्मार्टफोनमध्ये pOLED फ्लेक्सिबल डिस्प्ले पॅनलचा वापर करणार आहे. फोनचा डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 6200 निट्सच्या पीक ब्राइटनेस फीचरला सपोर्ट करणार आहे. या डिव्हाईसमध्ये 6.6 इंच pOLED कवर डिस्प्ले देखील मिळणार आहे. जो 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 6000 निट्सच्या पीक ब्राइटनेसला सपोर्ट करणार आहे. फोल्डेबल फोनमध्ये 6000mAh बॅटरी दिली जाण्याची शक्यता आहे. यासोबतच हा फोन 80W वायर्ड आणि 50W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करणार आहे. पाणी आणि धुळीपासून सुरक्षेसाठी या डिव्हाईसमध्ये IP49 रेटिंग असू शकते. कंपनी सात वर्षांपर्यंत सुरक्षा अपडेट्स देईल.
