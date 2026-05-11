iPhone 18 Leaks: कधी होणार लाँच? कसा असणार कॅमेरा? लीक्समधून समोर आली सर्व माहिती

मिळालेल्या माहितीनुसार, टेक कंपनी सप्टेंबर महिन्यात फोल्डेबल आयफोनसह आयफोन 18 प्रो आणि आयफोन 18 प्रो मॅक्स हे मॉडेल्स लाँच करणार आहे. तर स्टँडर्ड मॉडेल आयफोन 18 साठी ग्राहकांना थोडी प्रतिक्षा कराली लागणार आहे. कंपनी पुढील वर्षी फेब्रुवारी किंवा मार्चमध्ये आयफोन 18 लाँच करण्याची शक्यता आहे. आगामी स्टँडर्ड मॉडेलचे काही फीचर्स समोर आले आहेत. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
आयफोन 18 मध्ये 6.3 इंच 120Hz प्रोमोशन डिस्प्ले दिला जाण्याची शक्यता आहे. आयफोन 17 मध्ये देखील हाच डिस्प्ले देण्यात आला आहे. कंपनीच्या आगामी मॉडेलमध्ये एका जुन्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे. अशी चर्चा सुरु आहे की, कंपनी यावेळी सॅमसंगचा M12+ OLED मटेरियल वापरू शकता. आयफोन 14 प्रो मध्ये देखील याच तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला होता. यामुळे बॅटरी कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. कारण अपेक्षित ब्राइटनेस पातळी गाठण्यासाठी अधिक ऊर्जेची आवश्यकता असेल.
आगामी आयफोन 18 मध्ये सर्वात मोठे अपग्रेड रॅममध्ये पाहायला मिळू शकते. लीक्सनुसार, अॅपलच्या आगामी स्टँडर्ड मॉडेलमध्ये 12GB रॅम दिली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्याच्या स्टँडर्ड आयफोन मॉडेलमध्ये 8GB रॅम ऑफर केली जाते. खरं तर, अशी देखील चर्चा सुरु आहे की, कंपनी आगामी स्टँडर्ड मॉडेलमध्ये दमदार एआय फीचर्स देखील देऊ शकते, ज्यामुळे ऑन-डिवाइस प्रोसेसिंगची जास्त गरज असणार आहे. मेमरी चिप्सची कमतरता पाहता, हे होण्याची शक्यता कमी वाटते.
आयफोन 18 चा कॅमेरा सेटअप सध्याच्या मॉडेलप्रमाणेच असू शकते. या स्मार्टफोनच्या रिअरमध्ये 48MP सेंसर वाला डुअल कॅमेरा सेटअप दिला जाण्याची शक्यता आहे. प्रो मॉडेल्सप्रमाणे यामध्ये वेरिएबल अपर्चर मिळणार नाही. फ्रंट कॅमेऱ्यामध्ये देखील काही अपडेट पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. कंपनी त्यांच्या आगामी स्टँडर्ड मॉडेलमध्ये 24MP चा सेल्फी कॅमेरा देण्याची शक्यता आहे.
आयफोन 17 मध्ये 5-कोर GPU वाला A19 चिपसेट दिला आहे. तर आगामी आयफोन 18 मध्ये 4-कोर GPU वाला चिपसेट दिला जाण्याची शक्यता आहे.
