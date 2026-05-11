iPhone 18 Leaks: कधी होणार लाँच? कसा असणार कॅमेरा? लीक्समधून समोर आली सर्व माहिती

Upcoming iPhone 18 Leaks: अ‍ॅपलच्या आगामी iPhone 18 सिरीजबाबत मोठी माहिती समोर आली आहे. यावेळी कंपनी स्टँडर्ड iPhone 18 मॉडेल सप्टेंबरऐवजी पुढील वर्षी लॉन्च करू शकते, अशी चर्चा सुरु आहे.

Updated On: May 11, 2026 | 11:52 AM
  • Apple पुढील वर्षी फेब्रुवारी किंवा मार्चमध्ये iPhone 18 लॉन्च करू शकते.
  • आगामी iPhone 18 मध्ये 12GB RAM आणि 120Hz ProMotion डिस्प्ले मिळण्याची शक्यता आहे.
  • iPhone 18 मध्ये 48MP ड्युअल रिअर कॅमेरा आणि नवीन सेल्फी कॅमेरा दिला जाऊ शकतो.
टेक कंपनी अ‍ॅपलच्या आगामी आयफोनची सर्वांनाच प्रतिक्षा आहे. कंपनी आयफोन 18 सिरीजमधील मॉडेल्स कधी लाँच करणार, याबाबत आता यूजर्समध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. खरं तर प्रो मॉडेल्सपेक्षा यूजर्सना स्टँडर्ड मॉडेलची प्रतिक्षा सर्वात जास्त असते. कारण स्टँडर्ड मॉडेलची किंमती देखील कमी असते आणि यामध्ये नवीन फीचर्सचा देखील समावेश केला जातो. यावेळी देखील कंपनीच्या आगामी स्टँडर्ड मॉडेलमध्ये काही बदल पाहायला मिळणार असल्याची शक्यता आहे. तसेच सर्वात महत्त्वाची अपडेट म्हणजे कंपनी आगामी आयफोन 18 सिरीजमधील स्टँडर्ड मॉडेल सप्टेंबर महिन्यात लाँच करणार नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार, टेक कंपनी सप्टेंबर महिन्यात फोल्डेबल आयफोनसह आयफोन 18 प्रो आणि आयफोन 18 प्रो मॅक्स हे मॉडेल्स लाँच करणार आहे. तर स्टँडर्ड मॉडेल आयफोन 18 साठी ग्राहकांना थोडी प्रतिक्षा कराली लागणार आहे. कंपनी पुढील वर्षी फेब्रुवारी किंवा मार्चमध्ये आयफोन 18 लाँच करण्याची शक्यता आहे. आगामी स्टँडर्ड मॉडेलचे काही फीचर्स समोर आले आहेत.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

डिस्प्ले डाउनग्रेड होण्याची शक्यता

आयफोन 18 मध्ये 6.3 इंच 120Hz प्रोमोशन डिस्प्ले दिला जाण्याची शक्यता आहे. आयफोन 17 मध्ये देखील हाच डिस्प्ले देण्यात आला आहे. कंपनीच्या आगामी मॉडेलमध्ये एका जुन्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे. अशी चर्चा सुरु आहे की, कंपनी यावेळी सॅमसंगचा M12+ OLED मटेरियल वापरू शकता. आयफोन 14 प्रो मध्ये देखील याच तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला होता. यामुळे बॅटरी कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. कारण अपेक्षित ब्राइटनेस पातळी गाठण्यासाठी अधिक ऊर्जेची आवश्यकता असेल.

आगामी मॉडेल 12GB रॅमने असू शकतो सुसज्ज

आगामी आयफोन 18 मध्ये सर्वात मोठे अपग्रेड रॅममध्ये पाहायला मिळू शकते. लीक्सनुसार, अ‍ॅपलच्या आगामी स्टँडर्ड मॉडेलमध्ये 12GB रॅम दिली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्याच्या स्टँडर्ड आयफोन मॉडेलमध्ये 8GB रॅम ऑफर केली जाते. खरं तर, अशी देखील चर्चा सुरु आहे की, कंपनी आगामी स्टँडर्ड मॉडेलमध्ये दमदार एआय फीचर्स देखील देऊ शकते, ज्यामुळे ऑन-डिवाइस प्रोसेसिंगची जास्त गरज असणार आहे. मेमरी चिप्सची कमतरता पाहता, हे होण्याची शक्यता कमी वाटते.

कसा असणार कॅमेरा?

आयफोन 18 चा कॅमेरा सेटअप सध्याच्या मॉडेलप्रमाणेच असू शकते. या स्मार्टफोनच्या रिअरमध्ये 48MP सेंसर वाला डुअल कॅमेरा सेटअप दिला जाण्याची शक्यता आहे. प्रो मॉडेल्सप्रमाणे यामध्ये वेरिएबल अपर्चर मिळणार नाही. फ्रंट कॅमेऱ्यामध्ये देखील काही अपडेट पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. कंपनी त्यांच्या आगामी स्टँडर्ड मॉडेलमध्ये 24MP चा सेल्फी कॅमेरा देण्याची शक्यता आहे.

चिपसेट

आयफोन 17 मध्ये 5-कोर GPU वाला A19 चिपसेट दिला आहे. तर आगामी आयफोन 18 मध्ये 4-कोर GPU वाला चिपसेट दिला जाण्याची शक्यता आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: iPhone 18 कधी लॉन्च होऊ शकतो?

    Ans: लीक्सनुसार, Apple पुढील वर्षी फेब्रुवारी किंवा मार्चमध्ये iPhone 18 लॉन्च करू शकते.

  • Que: iPhone 18 मध्ये किती रॅम मिळू शकते?

    Ans: आगामी iPhone 18 मध्ये 12GB RAM दिली जाण्याची शक्यता आहे.

  • Que: iPhone 18 चा कॅमेरा सेटअप कसा असू शकतो?

    Ans: फोनमध्ये 48MP ड्युअल रिअर कॅमेरा आणि 24MP सेल्फी कॅमेरा मिळू शकतो.

Published On: May 11, 2026 | 11:52 AM

