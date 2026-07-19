रविवार, 19 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Us H 1b Visa Update Uscis Lottery Quota Full Salary Based Selection 2027

H-1B Visa Update: अमेरिकेत नोकरी करू इच्छिणाऱ्यांना झटका! व्हिसाचा कोटा पूर्ण, यंदा दुसरी लॉटरी नाही

Updated On: Jul 19, 2026 | 09:47 AM IST
जाहिरात
सारांश

H-1B Visa Update 2026 : अमेरिकेच्या USCIS ने H-1B व्हिसाचा कोटा पूर्ण झाल्याचे जाहीर केले असून यंदा दुसरी लॉटरी निघणार नाही. पगारावर आधारित निवड आणि नवीन १ लाख डॉलर फीच्या प्रभावाचे सविस्तर वृत्त.

visa

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

H-1B Visa Update 2026: तुम्हाला अजूनही H-1B व्हिसा मिळवायचा आहे का? तुम्ही अजूनही अमेरिकेत नोकरी करण्याची आशा बाळगून आहात का? जर तुमचे उत्तर ‘हो’ असेल, तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. अमेरिकेत आयटी, हेल्थकेयर, फायनान्स, एज्युकेशन यांसह अनेक क्षेत्रांमध्ये नोकरी करण्यासाठी H-1B व्हिसाची आवश्यकता असते. अमेरिकेच्या व्हिसा नियामक संस्थेने म्हणजेच ‘यूएस सिटिजनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस’ने H-1B व्हिसाबाबत एक मोठा अपडेट दिला आहे.

अमेरिकन इमिग्रेशन एजन्सीने (USCIS) म्हटले आहे की, “या वर्षासाठी आवश्यक असणारे पुरेशा प्रमाणात अर्ज प्राप्त झाले आहेत. दरवर्षी ६५ हजार H-1B व्हिसा जारी केले जातात, तर २० हजार व्हिसा अशा लोकांसाठी राखीव असतात ज्यांनी अमेरिकन विद्यापीठांमधून उच्च पदवी घेतली आहे. अमेरिकन विद्यापीठातून पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘मास्टर कॅप’ अंतर्गत व्हिसा कोटा मिळतो. अशा प्रकारे, एकूण ८५ हजार व्हिसाची जी मर्यादा आहे, त्यानुसार पुरेसे अर्ज प्राप्त झाले आहेत.”

दुसरी लॉटरी कधी होते?

दरवर्षी H-1B व्हिसासाठी वर्षातून एकदा लॉटरी काढली जाते. जेव्हा पहिल्या लॉटरीत व्हिसाचा कोटा पूर्ण होत नाही, तेव्हाच USCIS कडून दुसरी लॉटरी काढली जाते. या वर्षी दुसरी किंवा तिसरी लॉटरी निघण्याची शक्यता वर्तवली जात होती, कारण पहिल्या लॉटरीची पद्धत नेहमीपेक्षा पूर्णपणे वेगळी होती. USCIS ने पहिल्यांदाच ‘पगाराच्या आधारावर’ लॉटरी काढली होती. आतापर्यंत परदेशी कर्मचाऱ्यांची निवड लकी ड्रॉ पद्धतीने केली जात होती. मात्र, या वर्षी ज्यांना जास्त पगार आहे, त्यांना व्हिसामध्ये प्राधान्य देण्यात आले.

H1B व्हिसाबाबत या वर्षी काय बदलले?

नोंदणी संख्येत घट : नवीन नियमांमुळे या वर्षी H-1B व्हिसासाठी खूप कमी नोंदणी झाली आहे. नोंदणी कमी झाल्यामुळे दुसरी आणि तिसरी लॉटरी निघू शकते, असा विश्वास तज्ज्ञांना होता. वित्तीय वर्ष २०२६ साठी जिथे ३,४३,९८१ नोंदणी झाली होती, त्या तुलनेत वित्तीय वर्ष २०२७ साठी ही संख्या अवघी २,११,६०० राहिली.

पगाराच्या आधारावर लॉटरी : वित्तीय वर्ष २०२७ साठी USCIS ने पहिल्यांदाच पगारावर आधारित लॉटरी घेतली. यामुळे वर्षानुवर्षे चालत आलेली रँडम लॉटरी पद्धत बदलली. ज्या लोकांना जास्त पगाराची नोकरी मिळाली आहे, त्यांच्या निवडीची शक्यता सर्वाधिक राहिली.

१ लाख डॉलरची फी : अमेरिकन सरकारने १ लाख डॉलरची नवीन H-1B व्हिसा फी देखील लागू केली आहे. म्हणजेच, जर एखाद्या अमेरिकन कंपनीला परदेशातून H-1B व्हिसावर कर्मचारी कामावर ठेवायचा असेल, तर त्या कंपनीला १ लाख डॉलर फी द्यावी लागेल. या नियमामुळे देखील नोंदणीच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे.

CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई दहावीच्या दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेचा निकाल जाहीर! उत्तीर्णतेचा टक्का वाढला

H-1B व्हिसाची संपूर्ण टाईमलाईन

१. मार्च (नोंदणी): सर्वात आधी मार्च महिन्यात व्हिसासाठी नोंदणी सुरू होते. मार्च अखेरपर्यंत ही विंडो बंद होते, ज्यानंतर USCIS लॉटरी जाहीर करते. निवड झालेल्या अर्जदारांना कळवले जाते की ते त्यांची संपूर्ण याचिका दाखल करण्यास पात्र आहेत.

२. १ एप्रिल ते ३० जून (याचिका दाखल करणे): ज्या अर्जदारांचे नाव लॉटरीत आले आहे, त्यांच्या कंपन्या या कालावधीत USCIS कडे संपूर्ण अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे जमा करतात.

DU PG Admission: दिल्ली विद्यापीठात जागा वाढवण्यासाठी ABVP चे तीव्र आंदोलन!विद्यार्थ्यांच्या असंतोषानंतर प्रशासनाकडून समिती स्थापन

३. एप्रिल ते सप्टेंबर (प्रोसेसिंग): या काळात USCIS अर्जांची छाननी करते. अतिरिक्त माहिती हवी असल्यास ते ‘रिक्वेस्ट फॉर एव्हिडन्स’ (RFE) पाठवू शकतात. जर नियोक्त्याने ‘प्रीमियम प्रोसेसिंग’चा पर्याय निवडला असेल, तर ही प्रक्रिया १५ दिवसांत पूर्ण होऊ शकते, अन्यथा यासाठी काही महिने लागू शकतात.

४. १ ऑक्टोबर (अधिकृत सुरुवात): ज्या अर्जदारांचे अर्ज यशस्वीरित्या मंजूर झाले आहेत, त्यांचा H-1B स्टेटस या तारखेपासून अधिकृतपणे सुरू होतो आणि ते अमेरिकेत आपले काम सुरू करू शकतात.

Web Title: Us h 1b visa update uscis lottery quota full salary based selection 2027

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 19, 2026 | 09:47 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

#Breaking News :होर्मूझ मध्ये दोन तेलाच्या जहाजावर स्फोट ? IRGC ने केला दावा
1

#Breaking News :होर्मूझ मध्ये दोन तेलाच्या जहाजावर स्फोट ? IRGC ने केला दावा

US Weapons Sale: अमेरिकेने मध्य पूर्वेसाठी उघडले शस्त्रागार; ‘या’ 5 देशांना दिली मोठी ताकद, इराणयुद्धात परिस्थिती स्फोटक
2

US Weapons Sale: अमेरिकेने मध्य पूर्वेसाठी उघडले शस्त्रागार; ‘या’ 5 देशांना दिली मोठी ताकद, इराणयुद्धात परिस्थिती स्फोटक

US-Iran War: इराणसमोर महासत्ता हतबल! जॉर्डनसह 5 देशांतील अमेरिकन एअरबेस उडवले; ‘पॅट्रियट’ सिस्टीम फेल, 13 सैनिक जखमी
3

US-Iran War: इराणसमोर महासत्ता हतबल! जॉर्डनसह 5 देशांतील अमेरिकन एअरबेस उडवले; ‘पॅट्रियट’ सिस्टीम फेल, 13 सैनिक जखमी

US Green Card: अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीयांना मोठा झटका! ग्रीन कार्डसाठी मोजावे लागणार तब्बल ९६ लाख रुपये; ट्रम्प सरकारचा नवा प्लॅन
4

US Green Card: अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीयांना मोठा झटका! ग्रीन कार्डसाठी मोजावे लागणार तब्बल ९६ लाख रुपये; ट्रम्प सरकारचा नवा प्लॅन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
H-1B Visa Update: अमेरिकेत नोकरी करू इच्छिणाऱ्यांना झटका! व्हिसाचा कोटा पूर्ण, यंदा दुसरी लॉटरी नाही

H-1B Visa Update: अमेरिकेत नोकरी करू इच्छिणाऱ्यांना झटका! व्हिसाचा कोटा पूर्ण, यंदा दुसरी लॉटरी नाही

Jul 19, 2026 | 09:47 AM
‘ब्रेस्ट साइज वाढवं, ओठांना इंजेक्शन घे’, अभिनेत्रीने उघड केल्या बॉलिवूडमधील धक्कादायक अटी

‘ब्रेस्ट साइज वाढवं, ओठांना इंजेक्शन घे’, अभिनेत्रीने उघड केल्या बॉलिवूडमधील धक्कादायक अटी

Jul 19, 2026 | 09:43 AM
Ashadhi Wari 2026: वारकरी गोपीचंदन का लावतात, जाणून घ्या त्यामागील कारणे

Ashadhi Wari 2026: वारकरी गोपीचंदन का लावतात, जाणून घ्या त्यामागील कारणे

Jul 19, 2026 | 09:40 AM
वारंवार केस गळून वाढ थांबली आहे? मग वाटीभर दह्यात मिक्स करा ‘हा’ आयुर्वेदिक पदार्थ, महिनाभरात होतील दाट चमकदार केस

वारंवार केस गळून वाढ थांबली आहे? मग वाटीभर दह्यात मिक्स करा ‘हा’ आयुर्वेदिक पदार्थ, महिनाभरात होतील दाट चमकदार केस

Jul 19, 2026 | 09:25 AM
DU PG Admission: दिल्ली विद्यापीठात जागा वाढवण्यासाठी ABVP चे तीव्र आंदोलन!विद्यार्थ्यांच्या असंतोषानंतर प्रशासनाकडून समिती स्थापन

DU PG Admission: दिल्ली विद्यापीठात जागा वाढवण्यासाठी ABVP चे तीव्र आंदोलन!विद्यार्थ्यांच्या असंतोषानंतर प्रशासनाकडून समिती स्थापन

Jul 19, 2026 | 09:24 AM
Dinvishesh : ख्यातनाम भारतीय खगोलशास्त्रज्ञ डॉ. जयंत नारळीकर यांची जयंती; जाणून घ्या १९ जुलैचा इतिहास

Dinvishesh : ख्यातनाम भारतीय खगोलशास्त्रज्ञ डॉ. जयंत नारळीकर यांची जयंती; जाणून घ्या १९ जुलैचा इतिहास

Jul 19, 2026 | 09:12 AM
Sunday Special : घरी बनवा आगरी स्टाईल ओल्या करदीची झणझणीत भाजी, फिश लव्हर्सना नक्कीच आवडेल रेसिपी

Sunday Special : घरी बनवा आगरी स्टाईल ओल्या करदीची झणझणीत भाजी, फिश लव्हर्सना नक्कीच आवडेल रेसिपी

Jul 19, 2026 | 09:09 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा