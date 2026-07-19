H-1B Visa Update: अमेरिकेत नोकरी करू इच्छिणाऱ्यांना झटका! व्हिसाचा कोटा पूर्ण, यंदा दुसरी लॉटरी नाही

H-1B Visa Update 2026: तुम्हाला अजूनही H-1B व्हिसा मिळवायचा आहे का? तुम्ही अजूनही अमेरिकेत नोकरी करण्याची आशा बाळगून आहात का? जर तुमचे उत्तर ‘हो’ असेल, तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. अमेरिकेत आयटी, हेल्थकेयर, फायनान्स, एज्युकेशन यांसह अनेक क्षेत्रांमध्ये नोकरी करण्यासाठी H-1B व्हिसाची आवश्यकता असते. अमेरिकेच्या व्हिसा नियामक संस्थेने म्हणजेच ‘यूएस सिटिजनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस’ने H-1B व्हिसाबाबत एक मोठा अपडेट दिला आहे.
अमेरिकन इमिग्रेशन एजन्सीने (USCIS) म्हटले आहे की, “या वर्षासाठी आवश्यक असणारे पुरेशा प्रमाणात अर्ज प्राप्त झाले आहेत. दरवर्षी ६५ हजार H-1B व्हिसा जारी केले जातात, तर २० हजार व्हिसा अशा लोकांसाठी राखीव असतात ज्यांनी अमेरिकन विद्यापीठांमधून उच्च पदवी घेतली आहे. अमेरिकन विद्यापीठातून पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘मास्टर कॅप’ अंतर्गत व्हिसा कोटा मिळतो. अशा प्रकारे, एकूण ८५ हजार व्हिसाची जी मर्यादा आहे, त्यानुसार पुरेसे अर्ज प्राप्त झाले आहेत.”
दरवर्षी H-1B व्हिसासाठी वर्षातून एकदा लॉटरी काढली जाते. जेव्हा पहिल्या लॉटरीत व्हिसाचा कोटा पूर्ण होत नाही, तेव्हाच USCIS कडून दुसरी लॉटरी काढली जाते. या वर्षी दुसरी किंवा तिसरी लॉटरी निघण्याची शक्यता वर्तवली जात होती, कारण पहिल्या लॉटरीची पद्धत नेहमीपेक्षा पूर्णपणे वेगळी होती. USCIS ने पहिल्यांदाच ‘पगाराच्या आधारावर’ लॉटरी काढली होती. आतापर्यंत परदेशी कर्मचाऱ्यांची निवड लकी ड्रॉ पद्धतीने केली जात होती. मात्र, या वर्षी ज्यांना जास्त पगार आहे, त्यांना व्हिसामध्ये प्राधान्य देण्यात आले.
नोंदणी संख्येत घट : नवीन नियमांमुळे या वर्षी H-1B व्हिसासाठी खूप कमी नोंदणी झाली आहे. नोंदणी कमी झाल्यामुळे दुसरी आणि तिसरी लॉटरी निघू शकते, असा विश्वास तज्ज्ञांना होता. वित्तीय वर्ष २०२६ साठी जिथे ३,४३,९८१ नोंदणी झाली होती, त्या तुलनेत वित्तीय वर्ष २०२७ साठी ही संख्या अवघी २,११,६०० राहिली.
पगाराच्या आधारावर लॉटरी : वित्तीय वर्ष २०२७ साठी USCIS ने पहिल्यांदाच पगारावर आधारित लॉटरी घेतली. यामुळे वर्षानुवर्षे चालत आलेली रँडम लॉटरी पद्धत बदलली. ज्या लोकांना जास्त पगाराची नोकरी मिळाली आहे, त्यांच्या निवडीची शक्यता सर्वाधिक राहिली.
१ लाख डॉलरची फी : अमेरिकन सरकारने १ लाख डॉलरची नवीन H-1B व्हिसा फी देखील लागू केली आहे. म्हणजेच, जर एखाद्या अमेरिकन कंपनीला परदेशातून H-1B व्हिसावर कर्मचारी कामावर ठेवायचा असेल, तर त्या कंपनीला १ लाख डॉलर फी द्यावी लागेल. या नियमामुळे देखील नोंदणीच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे.
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१. मार्च (नोंदणी): सर्वात आधी मार्च महिन्यात व्हिसासाठी नोंदणी सुरू होते. मार्च अखेरपर्यंत ही विंडो बंद होते, ज्यानंतर USCIS लॉटरी जाहीर करते. निवड झालेल्या अर्जदारांना कळवले जाते की ते त्यांची संपूर्ण याचिका दाखल करण्यास पात्र आहेत.
२. १ एप्रिल ते ३० जून (याचिका दाखल करणे): ज्या अर्जदारांचे नाव लॉटरीत आले आहे, त्यांच्या कंपन्या या कालावधीत USCIS कडे संपूर्ण अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे जमा करतात.
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३. एप्रिल ते सप्टेंबर (प्रोसेसिंग): या काळात USCIS अर्जांची छाननी करते. अतिरिक्त माहिती हवी असल्यास ते ‘रिक्वेस्ट फॉर एव्हिडन्स’ (RFE) पाठवू शकतात. जर नियोक्त्याने ‘प्रीमियम प्रोसेसिंग’चा पर्याय निवडला असेल, तर ही प्रक्रिया १५ दिवसांत पूर्ण होऊ शकते, अन्यथा यासाठी काही महिने लागू शकतात.
४. १ ऑक्टोबर (अधिकृत सुरुवात): ज्या अर्जदारांचे अर्ज यशस्वीरित्या मंजूर झाले आहेत, त्यांचा H-1B स्टेटस या तारखेपासून अधिकृतपणे सुरू होतो आणि ते अमेरिकेत आपले काम सुरू करू शकतात.