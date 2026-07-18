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ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वरदान ठरतील हे 5 Bluetooth डिव्हाईस; रोजची कामं होतील अधिक सोपी

Updated On: Jul 18, 2026 | 07:45 PM IST
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सारांश

Bluetooth Devices: आजच्या काळात ब्लूटूथवर आधारित स्मार्ट गॅझेट्स केवळ तरुणांसाठीच नाही, तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही खूप उपयुक्त ठरत आहेत. आरोग्याची काळजी घेण्यापासून हरवलेल्या वस्तू शोधण्यापर्यंत आणि कॉल्स सहज हाताळण्यापर्यंत ही डिव्हाईसेस रोजचे जीवन अधिक सोपे बनवतात.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वरदान ठरतील हे 5 Bluetooth डिव्हाईस; रोजची कामं होतील अधिक सोपी

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वरदान ठरतील हे 5 Bluetooth डिव्हाईस; रोजची कामं होतील अधिक सोपी

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विस्तार
  • ब्लूटूथ स्मार्टवॉच, ट्रॅकर, स्पीकर, नेकबँड आणि स्मार्ट बटण ही 5 डिव्हाईसेस ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष उपयुक्त ठरू शकतात.
  • ही स्मार्ट गॅझेट्स आरोग्यावर लक्ष ठेवणे, महत्त्वाच्या वस्तू शोधणे आणि कॉल्स व संगीत सहज हाताळणे सोपे करतात.
  • काही डिव्हाईसमध्ये SOS आणि इमर्जन्सी अलर्टसारखी फीचर्सही मिळतात, ज्यामुळे सुरक्षिततेत भर पडते.
Bluetooth Devices For Senior Citizens: बाजारात आज अनेक स्मार्ट गॅझेट्स उपलब्ध आहेत. लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांसाठी विविध स्मार्ट गॅझेट्स उपलब्ध आहेत, जे रोजच्या कामांत मदत करू शकतात. जसजसे नवीन तंत्रज्ञान विकसित होत आहे, तसतसे लोक विशेषतः तरुण स्मार्ट डिव्हाईससोबत अधिकाधिक जोडले जात आहेत. आता आम्ही तुम्हाला अशा काही स्मार्ट आणि ब्लूटूथ गॅझेट्सबद्दल सांगणार आहोत, जे वृद्धांसाठी अतिशय फायदेशीर ठरणार आहेत. यामुळे रोजचे जीवन आणखी सोपे होणार आहे.

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ब्लूटूथ स्मार्टवॉच

कमी किंमतीत उपलब्ध असणारे स्मार्टवॉच ब्लूटूथ कॉलिंग, हार्ट रेट मॉनिटर, स्टेप काउंट आणि नोटिफिकेशनसारख्या अनेक दमदार फीचर्सनी सुसज्ज आहेत. स्मार्टवॉचच्या मदतीने वृद्ध व्यक्ती त्यांच्या रोजच्या अ‍ॅक्टिव्हिटीवर नजर ठेऊ शकतात. यासोबतच स्मार्टवॉचच्या मदतीने कोणतेही महत्त्वाचे कॉल्स चुकणार नाहीत. अनेक स्मार्टवॉचमध्ये एसओएस आणि हेल्थ ट्रकिंग सारखे फीचर्स देखील उपलब्ध असतात, ज्यामुळे रोजचे जीवन अतिशय सोपे होते. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

ब्लूटूथ ट्रॅकर

सहसा वृद्ध व्यक्ती वाढत्या वयासोबत चावी, पर्स आणि महत्त्वाच्या वस्तू एखाद्या ठिकाणी ठेऊन विसरून जातात. ही एक सामान्य सवय आहे. अशावेळी ब्लूटूथ ट्रॅकर अतिशय फायदेशीर ठरते. तुम्ही चावी किंवा बॅगेला ब्लूटूथ ट्रॅकर लावून ठेऊ शकता. त्यानंतर मोबाईल अ‍ॅपच्या मदतीने तुम्ही काही सेकंदातच तुमच्या हरवलेल्या वस्तू शोधू शकता.

ब्लूटूथ स्पीकर

बऱ्याच वृद्ध व्यक्तींना धार्मिक प्रवचन, भजन किंवा रेडियो ऐकण्याची आवड असते. अशा लोकांसाठी ब्लूटूथ स्पीकर एक फायद्याचे डिव्हाईस ठरणार आहेत. तुम्ही स्मार्टवॉचला ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट करू शकता. यानंतर हेडफोन किंवा ईअरफोनशिवाय चांगल्या साऊंड क्वालिटीमध्ये गाणी आणि भजन ऐकू शकता. इतकंच नाही तर पार्कमध्ये देखील तुम्ही हा ब्लूटूथ स्पीकर सहज घेऊन जाऊ शकता.

ब्लूटूथ नेकबँड

ज्या वृद्ध व्यक्तींना सतत फोनवर बोलायला आवडत असेल किंवा भजन-किर्तन किंवा बातम्या ऐकायला आवडत असेल त्यांच्यासाठी ब्लूटूथ नेकबँड एक कामाचे डिव्हाईस ठरू शकते. या डिव्हाईसच्या मदतीने त्यांना वारंवार स्मार्टफोनचा वापर करावा लागणार नाही. तसेच कॉल रिसिव्ह करणं देखील सोपं होतं.

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स्मार्ट ब्लूटूथ बटन

स्मार्ट ब्लूटूथ बटन देखील वृद्ध व्यक्तींसाठी एक फायदेशीर डिव्हाईस ठरू शकते. याच्या मदतीने लोकं एक बटन दाबून फोनचे कॅमेरा शटर कंट्रोल करू शकतात, गाणी सुरु करू शकतात किंवा बंद करू शकतात. काही मॉडेल्समध्ये इमरजेंसी अलर्ट पाठवण्याची सुविधा देखील दिली जाते.

Web Title: These 5 bluetooth devices will be very useful for the elderly here is the list tech news marathi

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Published On: Jul 18, 2026 | 07:45 PM

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