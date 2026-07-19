वारंवार केस गळून वाढ थांबली आहे? मग वाटीभर दह्यात मिक्स करा ‘हा’ आयुर्वेदिक पदार्थ, महिनाभरात होतील दाट चमकदार केस

पावसाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये केसांच्या समस्या उद्भवतात. केस गळणे, केसांमध्ये कोंडा होणे, केस तुटणे तर काहीवेळा टाळूवर इन्फेक्शन वाढण्याची खूप जास्त शक्यता असते. त्यामुळे बदलत्या वातावरणात केसांची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. बऱ्याचदा महिला केस गळती थांबवण्यासाठी बाजारात उपलब्ध असलेले महागडे शाम्पू, कंडिशनर, हेअर सीरम लावतात. केस झपाट्याने वाढावेत म्हणून पार्लरमध्ये जाऊन महागड्या ट्रीटमेंट सुद्धा केल्या जातात. पण याचा फारसा परिणाम केसांवर दिसून येत नाही. ट्रीटमेंट केल्यानंतर महिनाभर केस चमकदार आणि सुंदर दिसतात. पण कालांतराने पुन्हा एकदा केस गळू लागतात.(फोटो सौजन्य – istock)
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सतत केस गळून टक्कल पडल्यानंतर वेगवेगळता ट्रीटमेंट केल्या जातात. तोपर्यंत केसांकडे अजिबात लक्ष दिले जात नाही. केसांच्या वाढीसाठी कायमच महागड्या हेअर ट्रीटमेंट करण्याऐवजी घरगुती उपाय करून केसांची काळजी घ्यावी. आज आम्ही तुम्हाला केस गळती थांबवण्यासाठी वाटीभर दह्यात कोणता पदार्थ मिक्स करून लावावा, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. हा पदार्थ आयुर्वेदिक गुणधर्मांनी समृद्ध आहे. जेष्ठमध केसांसाठी वरदान ठरते. केसांच्या वाढत्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी जेष्ठमधाचा वापर करावा. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.
जेष्ठमध आणि दह्याचा हेअर पॅक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, वाटीमध्ये दही घेऊन व्यवस्थित फेटून घ्या. त्यानंतर जेष्ठमध पावडर दह्यात मिक्स करून हेअर पॅक तयार करा. तयार केलेले मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर केसांच्या मुळांपासून ते टोकांपर्यंत लावून काहीवेळ तसेच ठेवा. त्यानंतर हलक्या हाताने केसांच्या मुळांवर मसाज करा. यामुळे केसांच्या वाढत्या समस्या कमी होण्यासोबतच केस चमकदार आणि सुंदर दिसतील. हेअर पॅक ३० मिनिटं केसांवर तसाच ठेवून द्या. यामुळे केसांच्या मुळांना आवश्यक पोषण मिळेल आणि केसांची वाढ होईल. त्यानंतर केस पाण्याने स्वच्छ धुवा. केस स्वच्छ करताना सौम्य शाम्पूचा वापर करावा.
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दह्यात लॅक्टिक ऍसिड मोठ्या प्रमाणावर असते. यामुळे पावसाळ्यात उद्भवणारा कोंडा आणि फंगल इन्फेक्शनपासून सुटका मिळते. केसांच्या वाढत्या समस्या कमी करण्यासाठी कायमच महागड्या प्रॉडक्टचा वापर करण्याऐवजी घरगुती पदार्थांचा वापर करावा. यामुळे केसांच्या मुळांना नॅचरल पोषण मिळते. ज्येष्ठमधामध्ये असलेले गुणकारी घटक केसांमध्ये वाढलेला कोरडेपणा कमी करण्यास मदत करते. त्यामुळे आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा हेअरपॅक लावून केसांची योग्य काळजी घ्यावी.