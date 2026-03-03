Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Free Fire Max: गेममध्ये सुरु झाला धमाकेदार ईव्हेंट… प्लेअर्सना मिळणार Evil Howler गन स्किन आणि बरंच काही, असं करा अनलॉक

Evo Vault Event Free Fire Max: फ्री फायर मॅक्सचा नवा ईव्हेंट प्लेअर्ससाठी अतिशय खास ठरणार आहे. कारण या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना Evil Howler गन स्किनसह अनेक रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 09:09 AM
  • ईव्हेंटमध्ये अल्ट्रा प्रीमियम वेपन स्किन क्लेम करण्याची संधी
  • इव्हो व्हॉल्ट ईव्हेंट प्लेअर्ससाठी अतिशय खास ठरणार
  • एक्सक्लूसिव ईव्हेंट गेममध्ये पुढील 30 दिवसांसाठी लाईव्ह
फ्री फायर मॅक्समध्ये प्लेअर्ससाठी इव्हो व्हॉल्ट ईव्हेंट लाई्ह झाला आहे. गेममध्ये लाईव्ह झालेल्या या धमाकेदार ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना
पॅराफल-लव्ह सायक्लोन, इन्फेरल ड्रॅको आणि एव्हिल हाउलर सारख्या अल्ट्रा प्रीमियम वेपन स्किन क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. या स्कीन गनला केवळ नवीन लूक देणार नाहीत तर त्याची शक्ती देखील वाढवणार आहेत. या स्किन व्यतिरिक्त, या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना लक रॉयल वाउचर आणि टीम बूस्टर सारखे रिवॉर्ड्स देखील क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.

Mobile World Congress 2026: स्मार्टफोनचा नवा अवतार! HONOR ने दाखवला जगातील पहिला ‘Robot Phone’, पाहून टेक वर्ल्ड झाले थक्क

फ्री फायर मॅक्स इव्हो व्हॉल्ट ईव्हेंट

फ्री फायर मॅक्समध्ये लाईव्ह झालेला इव्हो व्हॉल्ट ईव्हेंट प्लेअर्ससाठी अतिशय खास ठरणार आहे. हा एक्सक्लूसिव ईव्हेंट गेममध्ये पुढील 30 दिवसांसाठी लाईव्ह असणार आहे. या ईव्हेंटमध्ये रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेअर्सना स्पिन करावे लागणार आहे. स्पिन केल्यानंतर लव्ह सायक्लोन, इन्फर्नल ड्रॅको आणि एव्हिल हॉलर सारख्या प्रीमियम वेपन स्किन्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. यासोबतच लक रॉयल आणि गोल्ड रॉयल वाउचर देखील क्लेम केले जाऊ शकते. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना मिळणार हे रिवॉर्ड्स

  • AN94-एव्हिल हॉलर
  • M4A1-इन्फर्नल ड्रॅको
  • पॅराफल-लव्ह सायक्लोन
  • MP40-क्रोमसोनिक
  • लक रॉयल व्हाउचर
  • गोल्ड रॉयल व्हाउचर
  • इन्हांस हॅमर
  • टॅक्टिकल मार्केट
  • सुपर लेग पॉकेट
  • टीम बूस्टर
  • इन्फर्नल ड्रॅको टोकन क्रेट
  • एव्हिल हॉलर टोकन क्रेट
  • क्रोमसोनिक टोकन क्रेट

स्पिन करण्यासाठी किती डायमंड्स खर्च करावे लागणार?

फ्री फायर मॅक्सच्या या ईव्हेंटमध्ये स्पिन करण्यासाठी प्लेअर्सना डायमंड खर्च करावे लागणार आहेत. पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी 20 डायमंड्सचा वापर करावा लागणार आहे. तर 5 वेळा स्पिन करण्यासाठी 90 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत.

Mobile World Congress 2026: अल्ट्रा-थिन डिझाईन आणि पावरफुल परफॉर्मंस… टेक ईव्हेंटमध्ये HONOR चा फोल्डेबल फोन लाँच, वाचा फीचर्स

ईव्हेंट एक्सेस करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स?

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • होम स्क्रीनवर दिसणाऱ्या स्टोअर सेक्शनवर जा.
  • आता तुम्हाला वरच्या बाजूला इवो वॉल्ट ईव्हेंट दिसेल, त्यावर टॅप करा.
  • स्क्रीनवर ईव्हेंट ओपन होईल.
  • आता तुम्हाला स्पिन करून रिवॉर्ड क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.

एक्सचेंज सेंटरमधून क्लेम करा रिवॉर्ड्स

स्पिन व्यतिरिक्त, तुम्ही या ईव्हेंटदरम्यान विशेष टोकन एक्सचेंज करून वेपन स्किन देखील अनलॉक करू शकता. हे करण्यासाठी, तुम्हाला डेडिकेटेड एक्सचेंज सेंटरला भेट द्यावी लागेल, जिथे पाच टोकन तुम्हाला क्रोमसोनिक, इन्फर्नल ड्रॅको आणि एव्हिल हॉलर स्किन मिळवून देतील. एका टोकनमुळे तुम्हाला इव्हो वेपन युनिव्हर्सल टोकन देखील मिळेल.

Published On: Mar 03, 2026 | 09:09 AM

